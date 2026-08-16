Audi chốt thời gian ra mắt dòng xe Q8 mới

Sau nhiều đồn đoán về tương lai của dòng xe này, CEO Gernot Döllner của Audi vừa chính thức xác nhận hãng đang phát triển thế hệ thứ hai cho Q8. Mặc dù dự án mới được phê duyệt gần đây và ngày mở bán có thể còn khá xa, thông tin này đã đập tan những nghi ngại về việc Audi sẽ khai tử mẫu SUV mui dốc thời thượng này.

Trước đó, giới truyền thông từng dấy lên lo ngại Q8 khó trụ lại khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Audi và Porsche đang lên kế hoạch cắt giảm hàng loạt dòng SUV Coupe để tối ưu chi phí. Những cái tên bị đưa vào "tầm ngắm" bao gồm Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback và cả Porsche Cayenne Coupe bản động cơ đốt trong.

Audi vừa chính thức xác nhận hãng đang phát triển thế hệ thứ hai cho Q8. Ảnh minh họa

Việc Audi trình làng Q7 bản nâng cấp và hoàn toàn mới Q9 nhưng lại "bỏ quên" Q8 càng khiến nhiều người tin rằng mẫu xe này đang sống trong những ngày cuối cùng của vòng đời. Tuyên bố với báo giới, CEO Gernot Döllner chia sẻ ông đã rất bất ngờ khi nhậm chức vào năm 2023 và phát hiện chưa hề có quyết định nào được đưa ra cho thế hệ kế nhiệm của Q8. "Tôi khá ngạc nhiên khi thấy chưa có kế hoạch cho mẫu xe thay thế, nhưng chúng tôi đã thay đổi điều đó," ông Döllner cho biết, đồng thời tiết lộ thế hệ mới sẽ ra mắt trong "tương lai gần".

Tương tự thế hệ đầu tiên, Audi Q8 mới vẫn phát triển dựa trên nền tảng của Q7 nhưng sở hữu thiết kế đậm chất thể thao và cá tính hơn. Xe dự kiến sử dụng động cơ V6, dung tích 2.9L tăng áp kép, cho công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc từ 0–96 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 209 km/h.

Audi Q8 mới vẫn phát triển dựa trên nền tảng của Q7 nhưng sở hữu thiết kế đậm chất thể thao và cá tính hơn.

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, biến thể hiệu năng cao SQ8 nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt, trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 591 mã lực và mô-men xoắn 590 Nm. Sức mạnh này cho phép xe bứt tốc 0–96 km/h chỉ trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Nhiều tín đồ tốc độ cũng kỳ vọng bản "khủng nhất" RS Q8 sẽ tiếp tục xuất hiện. Dù thông số cụ thể chưa được tiết lộ, để vượt qua phiên bản hiện hành vốn đã sở hữu sức mạnh 631 mã lực, mô-men xoắn 849 Nm cùng khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong 3,4 giây, RS Q8 thế hệ mới hứa hẹn sẽ mang đến những con số ấn tượng hơn nữa.