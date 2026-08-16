Audi hé lộ thông số mẫu xe điện A2 e-tron

A2 e-tron được phát triển trên nền tảng MEB+ của Tập đoàn Volkswagen, kết hợp kiến trúc điện 400V. Đây là mẫu xe điện cỡ nhỏ hướng tới khả năng tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành. Xe sở hữu cụm pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) với thiết kế cell-to-pack, trong đó các cell pin được liên kết trực tiếp với vỏ cụm pin thay vì bố trí qua nhiều mô-đun trung gian.

Cách thiết kế này giúp tăng mật độ đóng gói và tận dụng không gian hiệu quả hơn. Bộ pin có dung lượng tổng 61 kWh, trong đó dung lượng sử dụng thực tế là 58 kWh. Audi cho biết, hệ thống quản lý nhiệt mới giúp hiệu suất sạc tại bộ sạc AC đạt 89,6%, tăng khoảng 1,3% so với trước.

Với bộ sạc nhanh DC công suất 105 kW, A2 e-tron có thể nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 26 phút. Đại diện đội ngũ phát triển hệ thống năng lượng của hãng cho biết bộ pin LFP có độ bền cao, cho phép người dùng sạc đầy 100% thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày mà không lo ngại suy giảm tuổi thọ nhanh như các công nghệ pin khác.

Audi dự kiến sẽ giới thiệu A2 e-tron vào mùa thu năm 2026

Ngoài ra, xe còn tích hợp tính năng cấp điện cho hộ gia đình (V2H) với công suất tối đa 11 kW và hệ thống cấp điện thiết bị ngoại vi (V2L) thông qua các ổ cắm chuyên dụng. Audi đang định hướng A2 e-tron trở thành một trong những mẫu xe tiết kiệm năng lượng nhất của hãng.

Theo các số liệu sơ bộ dựa trên tiêu chuẩn WLTP, mức tiêu thụ điện năng của xe chỉ khoảng 12,8 kWh/100 km khi được trang bị gói tối ưu hiệu suất cùng mô-tơ điện có công suất danh định 190 mã lực. Với dung lượng pin 58 kWh, tầm vận hành dự kiến của A2 e-tron vào khoảng 450 km sau mỗi lần sạc.

Mức tiêu thụ điện năng thấp đến từ nhiều yếu tố, trong đó có thiết kế khí động học. Audi cho biết hệ số cản không khí của A2 e-tron chỉ khoảng 0,24 Cd. Riêng thiết kế khí động học có thể giúp giảm mức tiêu thụ khoảng 0,9 kWh/100 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Audi A2 e-tron sẽ được cung cấp hai tùy chọn mô-tơ điện. Phiên bản đầu tiên được trang bị mô-tơ APP350 mới phát triển, cho công suất cực đại 231 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Cao hơn là mô-tơ APP550 với công suất tối đa 326 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm.

Tầm vận hành dự kiến của A2 e-tron vào khoảng 450 km sau mỗi lần sạc.

Cả hai đều truyền động tới bánh sau. Audi cho biết, hệ thống truyền động mới có hiệu suất cao hơn khoảng 10% nhờ sử dụng chất bán dẫn silicon carbide, qua đó giảm tổn hao trong quá trình đóng cắt điện, đặc biệt khi xe vận hành ở tải một phần.

Các giải pháp kỹ thuật khác cũng được áp dụng nhằm hạn chế hao phí năng lượng. Mô-tơ sử dụng các lá thép điện mỏng hơn, từ 0,3 mm xuống 0,2 mm, để giảm tổn hao sắt. Cuộn dây stato chuyển từ cấu hình hình sao sang hình tam giác, giúp mô-tơ hoạt động hiệu quả hơn trong nhiều dải tốc độ.

A2 e-tron được phát triển trên nền tảng MEB+ của Tập đoàn Volkswagen, kết hợp kiến trúc điện 400V.

Hộp số cũng sử dụng dầu có độ ma sát thấp, kết hợp tỷ số truyền 10,2:1. Thiết lập này giúp giảm tốc độ quay của mô-tơ khi xe chạy ở tốc độ cao, qua đó hạn chế mức tiêu thụ điện. Ngoại hình A2 e-tron được phát triển dựa trên những đường nét gợi nhớ mẫu Audi A2 từng xuất hiện trước đây, nhưng thiết kế mới được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối ưu khí động học hơn.

Phần đầu xe có kiểu dáng bo tròn với lưới tản nhiệt chủ yếu được đóng kín. Phía dưới là cửa hút gió lớn tích hợp các khe nhỏ ở phía trên cùng hệ thống cửa chớp chủ động. Các khe dẫn gió ở hai góc cản trước tạo thành hệ thống air curtain, giúp điều hướng luồng không khí quanh bánh trước.

Phía dưới xe được thiết kế kín nhằm giảm nhiễu loạn dòng khí, kết hợp các cánh hướng gió ở bánh trước và cánh gió phía dưới đuôi xe. Mui xe và trụ A được thiết kế dốc hơn, trong khi phần nóc có đường vuốt xuống rõ rệt. Những thay đổi này vừa tạo diện mạo khác biệt so với các mẫu Audi hiện tại, vừa góp phần giảm lực cản không khí.

Audi A2 từng xuất hiện trước và có thiết kế mới được tinh chỉnh theo hướng hiện đại.

Audi dự kiến sẽ giới thiệu A2 e-tron vào mùa thu năm 2026, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Các thông số về tầm vận hành, hiệu suất và trang bị hiện vẫn là dữ liệu sơ bộ và có thể được điều chỉnh trước khi xe ra mắt.