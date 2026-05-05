Analog Devices ra mắt công nghệ âm thanh mới trên xe

Công nghệ A²B 2.0 được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị gốc ô tô (OEM) và nhà cung cấp cấp 1 (NCC) trong việc mang đến trải nghiệm âm thanh phong phú hơn cho khoang xe. Với băng thông mở rộng và khả năng tích hợp Ethernet, A²B 2.0 vẫn giữ được kiến trúc đơn giản và độ trễ thấp.

Khi các phương tiện chuyển sang kiến trúc xe điện (SDV), yêu cầu về tính xác định, khả năng kết nối băng thông lớn và tích hợp liền mạch với các mạng lưới hiện đại trong xe ngày càng cao. Với nhiều lái xe, âm thanh đóng vai trò trung tâm trong cách họ cảm nhận sự tinh tế, an toàn và khả năng phản hồi bên trong xe. Vì vậy, các kỹ sư cần giải pháp kết nối âm thanh có thể tích hợp liền mạch với mạng lưới tổng thể của xe.

A²B là công nghệ đã được triển khai rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô hơn 10 năm qua, với hơn 35 nhà sản xuất ô tô sử dụng. Công nghệ không cần độ phức tạp của dây dẫn cũng như phần mềm hỗ trợ, giúp giảm thời gian phát triển và chi phí đầu tư cho OEM và NCC cấp 1.

Sự phát triển của A²B còn được củng cố bởi một hệ sinh thái mạnh mẽ bao gồm OEM, đối tác bán dẫn và nhà thiết kế sản phẩm gốc (ODM), cùng với bộ công cụ phát triển và kiểm thử toàn diện giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Với A²B 2.0, công nghệ này mở rộng nền tảng A²B với băng thông cao hơn và khả năng tương thích Ethernet, đồng thời duy trì độ trễ thấp và kiến trúc đơn giản mà khách hàng tin cậy. Công nghệ hứa hẹn mang lại một số tính năng nổi bật như hiệu suất và khả năng mở rộng; khả năng tương thích Ethernet; giảm chi phí hệ thống cũng như độ trễ thấp.

A²B 2.0 được xem là một trong những giải pháp tối ưu cho các nhà sản xuất ô tô trong việc nâng cao trải nghiệm âm thanh và giải trí trong khoang xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.