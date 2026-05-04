4 lầm tưởng về Bluetooth mà rất nhiều người vẫn tin

Bên cạnh những tiện ích, Bluetooth cũng đi kèm với nhiều hiểu lầm. Một số người tin rằng công nghệ này có thể gây ung thư hoặc tiêu tốn pin điện thoại một cách đáng kể.

Nguy cơ ung thư

Nhiều người lo ngại rằng tai nghe Bluetooth có thể gây ung thư do phát ra bức xạ. Tuy nhiên, các thiết bị Bluetooth phát ra bức xạ không ion hóa, loại bức xạ không tích lũy và không gây hại cho tế bào não. Ngược lại, bức xạ ion hóa, như trong các xét nghiệm X-quang, có thể gây tổn thương tế bào và DNA, dẫn đến ung thư. Do đó, không có bằng chứng cho thấy bức xạ từ Bluetooth gây hại cho sức khỏe.

Tiêu thụ pin

Một quan niệm sai lầm khác là Bluetooth tiêu tốn pin điện thoại đáng kể. Thực tế, theo nghiên cứu của Android Authority, việc bật Bluetooth trong 26 giờ chỉ làm hao pin khoảng 1,8%. Với sự phát triển của Bluetooth Low Energy (LE), công nghệ này còn tiêu thụ ít năng lượng hơn khi thực hiện các tác vụ như truyền dữ liệu.

Tuy nhiên, việc để Bluetooth luôn bật cũng tiềm ẩn một số rủi ro bảo mật, như tấn công bluejacking hay bluesnarfing. Để bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng nên đặt điện thoại ở chế độ không thể phát hiện và cập nhật bảo mật thường xuyên.

Phạm vi kết nối

Một số người cho rằng Bluetooth chỉ hoạt động trong khoảng cách ngắn. Thực tế, Bluetooth Class 2 có phạm vi hoạt động lên tới 10 mét, trong khi Bluetooth Class 1 có thể đạt tới 100 mét. Công nghệ Bluetooth 5.0 còn cho phép kết nối xa hơn 1 km, mặc dù tốc độ truyền dữ liệu sẽ thấp hơn.

Khả năng xuyên tường

Cuối cùng, một hiểu lầm phổ biến là Bluetooth không thể truyền tín hiệu xuyên qua tường. Thực tế, tín hiệu Bluetooth có thể xuyên qua các vật cản như tường, nhưng cường độ tín hiệu sẽ giảm dần khi đi qua. Các yếu tố như vật liệu và độ dày của tường sẽ ảnh hưởng đến khả năng xuyên thấu của tín hiệu.

Như vậy, công nghệ Bluetooth không chỉ tiện lợi mà còn có nhiều điều thú vị cần khám phá. Việc hiểu rõ về nó sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa các tính năng mà công nghệ này mang lại.