Ford Territory & Kia Sportage: Bí kíp công nghệ an toàn "hạng nặng" đáng ngờ

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt của phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam, Ford Territory và Kia Sportage đang thu hút sự chú ý không chỉ nhờ thiết kế mới mà còn bởi hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) được quảng bá như “vũ khí hạng nặng”. Nhưng giữa môi trường giao thông hỗn loạn, nhiều tình huống bất ngờ và hạ tầng chưa đồng bộ, câu hỏi đặt ra là: những hệ thống này có thực sự hữu dụng, hay chỉ là trang bị để thu hút khách hàng?

Thiết kế, vận hành: Hai triết lý khác nhau

Ford Territory, ở phiên bản đang phân phối tại Việt Nam, giữ phong cách hiện đại và trẻ trung. Xe sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost cho công suất khoảng 160 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Bốn chế độ lái (Eco, Normal, Sport, Mountain) giúp Territory thích ứng nhiều điều kiện vận hành nhưng vẫn duy trì sự êm ái và thân thiện với người dùng – đúng tinh thần của một mẫu xe hướng đến đô thị.

Ngược lại, Kia Sportage mang triết lý thiết kế “Opposites United” cá tính và mạnh mẽ. Xe có kích thước thuộc nhóm lớn nhất phân khúc, chiều dài tăng hơn so với phiên bản trước, tạo lợi thế về không gian sử dụng. Sportage nổi bật khi là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc cung cấp tới ba tùy chọn động cơ (2.0L hút khí tự nhiên, 1.6L turbo và 2.0L diesel), kèm tùy chọn hệ dẫn động AWD trên bản cao cấp. Điều này mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn và linh hoạt hơn khi đi đường dài, địa hình trơn trượt hay đèo dốc.

Công nghệ an toàn: “Hạng nặng” trên giấy, nhưng có hóa giải được giao thông Việt Nam?

Cả hai mẫu xe đều trang bị bộ công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, camera 360 và hỗ trợ giữ làn. Tuy nhiên, cách triển khai lại cho thấy chiến lược khác nhau.

Territory tập trung vào các tính năng hỗ trợ người lái trong môi trường đô thị: quan sát tốt, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và đặc biệt là khả năng điều khiển xe từ xa qua ứng dụng (khóa/mở cửa, khởi động điều hòa trước khi lên xe). Đây là lợi thế rõ rệt trong thời tiết nóng và nhu cầu sử dụng xe hằng ngày tại thành phố. Tuy nhiên, việc chỉ có dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép khiến Territory phù hợp hơn với đường đẹp, đường phố, thay vì điều kiện địa hình phức tạp.

Trong khi đó, Sportage tập trung nhiều hơn vào khả năng vận hành và an toàn chủ động. Hệ treo sau đa liên kết mang lại độ ổn định cao ở tốc độ lớn, kết hợp cùng tùy chọn AWD giúp xe tự tin hơn trên đường đèo hoặc trong điều kiện mưa lớn. Các trang bị hỗ trợ lái hoạt động ổn định ở tốc độ cao, rất hữu ích trên cao tốc. Dẫu vậy, hệ thống treo theo hướng thể thao cũng khiến Sportage có cảm giác hơi cứng khi đi qua các đoạn đường nhiều ổ gà, điều mà người dùng đô thị cần cân nhắc.

Dù trang bị dày đặc công nghệ, không chiếc xe nào có thể thay thế hoàn toàn người lái. Cả hai hệ thống ADAS đều có điểm hạn chế trong điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam, nơi làn đường thiếu vạch kẻ rõ ràng, xe máy xuất hiện bất ngờ, và biển báo giao thông chưa đồng bộ. Công nghệ chỉ thực sự hiệu quả khi người lái hiểu và sử dụng đúng.

Nội thất & trải nghiệm công nghệ

Ford Territory hướng tới sự thực dụng. Màn hình trung tâm lớn 12,3 inch mang đến trải nghiệm kết nối tốt, giao diện thân thiện. Ứng dụng điều khiển từ xa FordPass là điểm nhấn, biến chiếc xe thành một thiết bị thông minh đúng nghĩa. Mọi thao tác từ khóa mở cửa đến bật điều hòa đều có thể thực hiện qua điện thoại.

Kia Sportage lại tạo cảm giác của một mẫu xe thời thượng. Khoang lái sử dụng màn hình cong 12,3 + 12,3 inch liền mạch, ghế da cao cấp có sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp rộng gần 600L – nằm trong nhóm tốt nhất phân khúc. Sportage rõ ràng phù hợp với khách hàng đòi hỏi xe không chỉ đẹp mà còn phải “có trải nghiệm”.

Giá bán & chiến lược tiếp cận khách hàng

Ford Territory: 762 – 896 triệu đồng

Kia Sportage: 830 – 1,009 tỷ đồng (tùy phiên bản và ưu đãi tại đại lý)

Territory có giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp khách hàng mua chiếc xe đầu tiên. Sportage với nhiều phiên bản, động cơ và AWD hướng đến người dùng thích trải nghiệm lái và yêu cầu cao về công nghệ.

Kết luận: Chọn công nghệ hay chọn trải nghiệm?

Nếu bạn cần một chiếc xe đô thị, dễ lái, nhiều tiện nghi thông minh → Ford Territory là lựa chọn hợp lý.

Nếu bạn ưu tiên trải nghiệm lái, muốn động cơ mạnh hơn, cần AWD → Kia Sportage vượt trội.

Công nghệ an toàn chỉ thực sự có giá trị khi nó hỗ trợ được người lái trong những tình huống bất ngờ. Đặc biệt tại Việt Nam, nơi mỗi ngày đều có giao thông “biến hóa khó lường”, không công nghệ nào thay thế được sự tập trung của người ngồi sau vô lăng.

Danh sách trang bị không nói lên tất cả. Thực tế mới là bài kiểm tra cuối cùng của công nghệ.