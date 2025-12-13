ADAC chứng minh bức xạ điện tử trên xe điện an toàn

Nghiên cứu mới nhất từ ADAC (Đức) chứng minh mức bức xạ trên xe điện thấp hơn ngưỡng an toàn quốc tế, vô hại với người dùng ngay cả khi sạc nhanh. Cụ thể, Hiệp hội Ô tô Đức (ADAC) vừa công bố kết quả nghiên cứu trên 11 mẫu xe điện, chính thức bác bỏ những lo ngại về ảnh hưởng sức khỏe do trường điện từ (EMF).

Kết luận khẳng định môi trường trong cabin xe điện an toàn tuyệt đối, với mức bức xạ đo được thấp hơn nhiều so với giới hạn quốc tế, thậm chí chỉ tương đương xe động cơ đốt trong. Các kỹ sư ADAC đã thực hiện đo đạc trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt như tăng tốc đột ngột, phanh gấp và tái tạo năng lượng.

Kết quả cho thấy cường độ từ trường nếu có tăng nhẹ cũng chỉ tập trung ở khu vực sàn xe (gần chân), trong khi các vị trí nhạy cảm như đầu và ngực hoàn toàn không chịu tác động. Điều này đồng nghĩa với việc tim và não bộ của người lái cũng như hành khách được bảo vệ an toàn khỏi mọi nguy cơ bức xạ.

Một phát hiện bất ngờ từ nghiên cứu là quá trình sạc nhanh DC lại tạo ra mức trường điện từ thấp hơn so với sạc AC thông thường. Dù có sự gia tăng nhẹ khi mới cắm sạc, các chỉ số nhanh chóng trở về mức ổn định và nằm sâu trong ngưỡng an toàn.

ADAC khuyến nghị người tiêu dùng nên loại bỏ nỗi sợ vô căn cứ này.

Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm ngồi trong xe hoặc đứng gần xe khi đang sạc mà không cần lo lắng về việc biến thành "anten thu sóng". ADAC khuyến nghị người tiêu dùng nên loại bỏ nỗi sợ vô căn cứ này khi cân nhắc chuyển đổi sang xe điện.