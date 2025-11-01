Ô tô điện nhỏ gọn giá nhỉnh 200 triệu đồng, sạc một lần đi hơn 300 km

Changan, một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, vừa chính thức ra mắt phiên bản Lumin Treasure Edition 2026. Mẫu xe này có ba biến thể với mức giá từ 49.900 đến 58.900 Nhân dân tệ (khoảng 184 đến 218 triệu đồng).

Changan Lumin Treasure Edition 2026 ra mắt

Mặc dù thuộc phân khúc xe giá rẻ, Lumin Treasure Edition vẫn thể hiện sự đầu tư đáng kể về thiết kế. Với ngoại hình vuông vức và dễ thương, xe vẫn mang vẻ hiện đại nhờ cản trước mở rộng và lưới tản nhiệt thể thao, tạo cảm giác chắc chắn. Mẫu xe này hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc chậm, mang lại sự linh hoạt cho người dùng.

Kích thước của Lumin Treasure Edition là 3.293 mm chiều dài, 1.700 mm chiều rộng và 1.545 mm chiều cao, với trục cơ sở 1.980 mm, nhỏ hơn đáng kể so với Kia Morning. Nội thất xe được phối hai tông màu đen - trắng, tạo nên không gian trẻ trung và thanh lịch.

Lumin Treasure Edition nhỏ hơn đáng kể so với Kia Morning

Màn hình trung tâm được nâng cấp với giao diện mới, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, kết nối điện thoại thông minh và dẫn đường theo làn đường - những tính năng hiếm thấy trên các mẫu xe điện mini giá rẻ. Bệ tỳ tay trung tâm đã được lược bỏ, thay vào đó là khoang chứa đồ tiện dụng và cổng USB cho hàng ghế trước, tăng tính thực dụng cho xe đô thị.

Về khả năng vận hành, Lumin Treasure Edition 2026 được trang bị động cơ điện công suất 47 mã lực, đi kèm với hai lựa chọn pin 17,65 kWh và 28,08 kWh. Nhờ đó, xe có thể đạt phạm vi di chuyển lần lượt là 215 km và 310 km theo tiêu chuẩn CLTC, vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với tầm hoạt động này, người dùng có thể sử dụng Lumin cho các chuyến đi hàng ngày trong thành phố hoặc dã ngoại cuối tuần mà không cần sạc thường xuyên.

Lumin Treasure Edition 2026 đạt phạm vi di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc

Đặc biệt, Changan đã nâng cấp toàn bộ hệ thống an toàn cho phiên bản mới, bổ sung các tính năng như kiểm soát ổn định thân xe (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và kiểm soát lực kéo (TCS) - những công nghệ thường chỉ có trên các mẫu xe phân khúc cao hơn.

Không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, Lumin Treasure Edition còn được xem như một "vũ khí chiến lược" giúp Changan củng cố vị thế trong thị trường xe điện mini đang cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc. Với những gì đã thể hiện, Lumin Treasure Edition xứng đáng được coi là "ngôi sao sáng" trong phân khúc xe giá rẻ, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai I10, Kia Morning và Toyota Wigo.