Vì sao Mitsubishi Xpander không xuất sắc vẫn hút khách như ‘nam châm’?

Thị trường xe đa dụng gia đình (MPV) ngày càng sôi động và nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng tại Việt Nam. Trong số các mẫu MPV giá mềm hiện nay, Xpander của nhà sản xuất Mitsubishi liên tục giữ vị trí là dòng sản phẩm ăn khách bậc nhất. Trong tháng 10/2025, mẫu xe này đạt 2.644 chiếc bán ra, còn trong tháng 11/2025, Xpander đạt doanh số 2.234 chiếc, cao hơn nhiều các đối thủ mạnh như Toyota Veloz và Hyundai Stargazer.

Tất nhiên, Xpander chưa phải là dòng sản phẩm xuất sắc. Nếu so với về sức mạnh, Xpander rõ ràng yếu hơn Stargazer. Còn ở góc độ nội thất dù hợp lý nhưng Xpander kém tinh tế so với Veloz. Trong khi đó Xpander có hệ thống trang bị an toàn chỉ ở mức cơ bản với 2 túi khí, thiếu các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại.

Mặc dù vậy, Mitsubishi Xpander vẫn “đắt như tôm tươi”. Điều này xuất phát ở chỗ, dòng MPV như Xpander sở hữu những điểm sáng không thể phủ nhận. Về diện mạo, xe có những nét mới cuốn hút, tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu MPV đắt khách hàng đầu tại Việt Nam. Thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2 mang lại vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ, kết hợp tốt giữa thẩm mỹ và tính thực dụng.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt vững chắc, đèn pha LED chữ T cùng dải đèn định vị sắc nét, giúp tăng khả năng nhận diện. Thân xe được tạo hình bằng những đường gân dập nổi thể thao, đi kèm bộ mâm 17 inch năng động. Đuôi xe tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu LED chữ T, mang lại vẻ cân đối và hiện đại.

Bên trong, Xpander 2025 sở hữu khoang nội thất 7 chỗ rộng rãi với chiều dài nội thất 2.840 mm, đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế. Bảng điều khiển hướng về người lái đi kèm màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống giải trí 6 loa, kết nối đa dạng và khả năng đàm thoại rảnh tay cho hai thiết bị mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn. Ghế ngồi được hoàn thiện bằng nỉ hoặc da tùy phiên bản, hỗ trợ tốt cho những chuyến đi dài.

Hệ thống điều hòa kỹ thuật số làm lạnh nhanh, có cửa gió cho hàng ghế sau giúp mọi hành khách đều dễ chịu. Xpander 2025 dùng động cơ MIVEC 1.5L cho công suất khoảng 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động giúp vận hành mượt mà trong phố lẫn đường trường. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 7–8 lít/100 km, rất phù hợp cho gia đình.

Khả năng vận hành ổn định trên nhiều địa hình nhờ hệ thống treo tối ưu hóa, mang lại cảm giác vững chắc khi di chuyển. Xe được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như ABS, EBD, ESC, HSA, camera lùi và túi khí, trong khi bản AT Premium có thêm camera 360, còn Xpander Cross sở hữu hệ thống kiểm soát vào cua AYC.

Không những vậy, so với các đối thủ như Suzuki XL7, Honda BR-V hay Toyota Veloz Cross, Xpander 2025 có giá bán cạnh tranh với mức niêm yết từ 560-658 triệu đồng, lại có những trang bị hiện đại và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Đây là lý do mẫu xe này luôn giữ được sức hút và duy trì doanh số cao.

Có thể nói, nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, tiện nghi, an toàn và kinh tế vận hành, Mitsubishi Xpander 2025 tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình Việt. Sự thành công của Xpander cho thấy, một sản phẩm hút khách là sản phẩm đáp ứng tốt yếu tố “hợp lý” trong tầm giá tiếp cận, chứ không nhất thiết là một sản phẩm xuất sắc.