Mazda CX-5, CX-60 và CX-90 mới có mặt tại Việt Nam

Mazda Việt Nam vừa giới thiệu Showroom theo tiêu chuẩn nhận diện mới Mazda Flagship đầu tiên và đồng thời giới thiệu các mẫu xe Mazda mới gồm CX-60, CX-90, New CX-5 và MX-5. Năm 2026, THACO AUTO sẽ triển khai dự án showroom Mazda Flagship Sala (TP. HCM), showroom kết hợp tổ hợp thương mại dịch vụ và kinh doanh các sản phẩm gắn liền với văn hóa Nhật Bản.

Tiếp đó đưa vào hoạt động showroom Mazda Flagship tiêu chuẩn nhận diện mới tại Hà Nội, đồng thời hoàn thành chuyển đổi nhận diện thương hiệu Mazda mới trên toàn hệ thống trong năm 2027. Việc cả ba mẫu xe thuộc ba phân khúc khác nhau đồng loạt xuất hiện tại Việt Nam được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược làm mới dải sản phẩm SUV của Mazda. Đây cũng là lần đầu tiên bộ ba này cùng lộ diện trong nước, dù trước đó chỉ CX-60 được đưa về phục vụ thử nghiệm nội bộ.

Thiết kế tạo cảm giác thể thao hơn so với phiên bản trước.

Phần sau của xe được thiết kế hài hòa với hệ thống ống xả kép.

Mazda CX-5 thế hệ mới gây chú ý khi ngoại hình được tái thiết kế toàn diện. Phần đầu xe được định hình lại với lưới tản nhiệt liền mạch, cụm đèn LED mảnh và các đường nét sắc cạnh, mang đến diện mạo thể thao và cứng cáp hơn đời cũ.

Không gian bên trong cũng được tinh chỉnh mạnh, màn hình trung tâm đặt nổi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và bố cục điều khiển theo hướng tối giản. Sự thay đổi này giúp khoang lái của CX-5 hiện đại và cao cấp hơn đáng kể.

Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế mới dạng hai tầng rất đẹp mắt.

Mâm xe được thiết kế có phần hơi hiền.

New Mazda CX-5 là mẫu SUV thế hệ mới, giới thiệu tại châu Âu từ tháng 7/2025, sở hữu thiết kế sang trọng, kích thước tổng thể lớn. Nội thất với không gian rộng rãi, trang bị màn hình giải trí 15.6 inch. Ở CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ lai xăng, dung tích 2.5L mild-hybrid e-SKYACTIV G hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn, kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng khả năng xuất hiện hệ dẫn động AWD trên những phiên bản cao cấp.

Gói hỗ trợ người lái i-Activsense được kỳ vọng tiếp tục đồng hành với các tính năng như phanh khẩn cấp, giữ làn và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, camera 360° với góc quan sát gầm xe giúp nâng cao trải nghiệm và khẳng định vị thế trong phân khúc qua đó tăng sức cạnh tranh trước những cái tên quen thuộc như Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross. New CX-5 sẽ giới thiệu và bán hàng từ tháng 11 năm sau.

Không gian hàng ghế trước được làm mới và xe sở hữu màn hình cỡ lớn 15,6 inch.

CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ lai xăng, dung tích 2.5L mild-hybrid e-SKYACTIV G.

Cùng với việc ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên, THACO AUTO trưng bày và giới thiệu các mẫu xe cao cấp mới của Mazda gồm CX-60, CX-90, New CX-5 và MX-5 với mong muốn mang lại trải nghiệm mới sang trọng và đẳng cấp cho khách hàng.

Mazda CX-60 và CX-90 với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, đường nét mạnh mẽ và cuốn hút. Không gian nội thất cao cấp, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, tính năng cá nhân hóa vị trí người lái thông minh mang đến sự kết nối giữa xe và người sử dụng.

CX-60 và CX-90 trang bị động cơ SkyActiv 3.3 Turbo MHEV và 2.5 PHEV, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), ưu tiên dẫn động cầu sau, cùng hệ thống treo tiên tiến, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định trên mọi địa hình, công nghệ an toàn i-Activsense tiên tiến, xe đạt chuẩn 5 sao toàn cầu.

Mazda CX-60 mới sẽ được bán chính thức vào tháng 4/2026.

Dự kiến Mazda CX-60 và CX-90 sẽ được nhập khẩu và đưa vào bán hàng, giao xe từ tháng 4 năm sau. Cùng với việc giới thiệu các sản phẩm cao cấp mới, Thaco Auto tiếp tục gia tăng doanh số các mẫu xe hiện hữu thông qua việc đẩy mạnh nội địa hóa, phát triển tùy chọn cá nhân hóa, phụ kiện lifestyle nhằm đa dạng lựa chọn và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm, hãng đã vươn lên trở thành thương hiệu toàn cầu với triết lý thiết kế KODO đặc trưng, công nghệ SkyActiv và nổi bật với triết lý “Human-Centric” lấy con người làm trung tâm nhằm tạo ra những chiếc xe mang lại cảm xúc và giá trị khác biệt cho người sử dụng.

Đến nay, hơn 310.000 xe Mazda đã được giao đến khách hàng Việt Nam, một minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa hai tập đoàn và sự tin yêu của khách hàng dành cho thương hiệu. Thaco Auto đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 110 đại lý, xưởng dịch vụ hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Mazda toàn cầu, đảm bảo mỗi chiếc xe đều được chăm sóc đúng quy trình và chất lượng cao nhất.

Mazda CX-90 sẽ được nhập khẩu và đưa vào bán hàng, giao xe từ tháng 4 năm sau.

Mazda với định hướng trở thành thương hiệu xe cao cấp Nhật Bản thông qua hệ thống nhận diện mới và lineup sản phẩm thế hệ mới, cam kết hài hòa giữa trách nhiệm môi trường và niềm vui lái xe. Tại Việt Nam, Thaco Auto và Mazda cùng viết tiếp chương mới cho thương hiệu Mazda với thế hệ sản phẩm cao cấp mới và Hệ thống đại lý với nhận diện, không gian trải nghiệm mới, sang trọng và đẳng cấp dành cho khách hàng.

Không gian trưng bày Mazda Flagship đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh và cũng là đại lý Mazda Flagship đầu tiên tại Đông Nam Á, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư 184 tỷ đồng, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn lên đến hơn 11.500 m².

Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là showroom Mazda Flagship đầu tiên tại Đông Nam Á.

Mẫu xe thể thao Mazda MX-5 thế hệ mới được trưng bày.

Toàn bộ không gian được thiết kế để tạo ra nhiều góc nhìn độc đáo, khuyến khích khách hàng khám phá, tối ưu trải nghiệm, chúng tôi mong muốn showroom Mazda Flagship trở thành cầu nối giữa khách hàng và thương hiệu, giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Xưởng dịch vụ thiết kế theo mô hình Xưởng dịch vụ công nghiệp hiện đại với 3 tầng chức năng: sửa chữa nhanh, sửa chữa máy gầm, sửa chữa đồng sơn, tích hợp và ứng dụng số hóa, kết nối liền mạch giữa khu trưng bày bán xe, khu tiếp nhận dịch vụ và khu vực sửa chữa, chăm sóc xe, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện dành cho khách hàng.