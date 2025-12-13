Đã có danh sách hơn 200 xe máy bị phạt nguội ngày 12/12 tại một nút giao ở Hà Nội
Bất chấp phạt tới 6 triệu, vẫn có tới 175 xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện chỉ tại 1 điểm tại Hà Nội.
Từ 12h00’ ngày 11/12/2025 đến 12h00’ ngày 12/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện hàng trăm lượt người người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể:
45 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
|Thời gian phát hiện
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|11/12/25 12:24
|Xe mô tô
|28L122278
|Trắng
|11/12/25 12:38
|Xe mô tô
|29K211599
|Trắng
|11/12/25 12:56
|Xe mô tô
|29G174529
|Trắng
|11/12/25 13:06
|Xe mô tô
|19G150419
|Trắng
|11/12/25 13:09
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|11/12/25 13:14
|Xe mô tô
|29L502436
|Trắng
|11/12/25 13:18
|Xe mô tô
|29C118376
|Trắng
|11/12/25 13:21
|Xe mô tô
|29T206548
|Trắng
|11/12/25 13:22
|Xe mô tô
|30K83233
|Trắng
|11/12/25 13:42
|Xe mô tô
|73k124696
|Trắng
|11/12/25 13:51
|Xe mô tô
|99L48121
|Trắng
|11/12/25 13:57
|Xe mô tô
|18HA12496
|Trắng
|11/12/25 13:59
|Xe mô tô
|24B256483
|Trắng
|11/12/25 14:01
|Xe mô tô
|29U131731
|Trắng
|11/12/25 14:11
|Xe mô tô
|99F139779
|Trắng
|11/12/25 14:16
|Xe mô tô
|29MD174577
|Trắng
|11/12/25 14:19
|Xe mô tô
|30Z26470
|Trắng
|11/12/25 14:19
|Xe mô tô
|88C121458
|Trắng
|11/12/25 14:21
|Xe mô tô
|30Z100533
|Trắng
|11/12/25 14:32
|Xe mô tô
|29X573161
|Trắng
|11/12/25 14:34
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|11/12/25 14:37
|Xe mô tô
|29L152178
|Trắng
|11/12/25 14:45
|Xe mô tô
|29E302711
|Trắng
|11/12/25 15:23
|Xe mô tô
|29Y144762
|Trắng
|11/12/25 15:26
|Xe mô tô
|29P137755
|Trắng
|11/12/25 15:28
|Xe mô tô
|98C105414
|Trắng
|11/12/25 15:29
|Xe mô tô
|29S103513
|Trắng
|11/12/25 15:39
|Xe mô tô
|29BE10190
|Trắng
|11/12/25 15:45
|Xe mô tô
|29C134740
|Trắng
|11/12/25 15:46
|Xe mô tô
|29P190203
|Trắng
|11/12/25 16:16
|Xe mô tô
|29Z100696
|Trắng
|11/12/25 16:39
|Xe mô tô
|29V129347
|Trắng
|11/12/25 16:40
|Xe mô tô
|81C131069
|Trắng
|11/12/25 16:42
|Xe mô tô
|29L169269
|Trắng
|11/12/25 16:56
|Xe mô tô
|29BA01175
|Trắng
|11/12/25 17:04
|Xe mô tô
|29M60342
|Trắng
|11/12/25 17:12
|Xe mô tô
|17B726070
|Trắng
|11/12/25 17:25
|Xe mô tô
|29K566693
|Trắng
|11/12/25 17:27
|Xe mô tô
|29P171015
|Trắng
|11/12/25 17:40
|Xe mô tô
|29AB37130
|Trắng
|11/12/25 17:43
|Xe mô tô
|29AB37156
|Trắng
|11/12/25 17:45
|Xe mô tô
|29H161594
|Trắng
|11/12/25 17:59
|Xe mô tô
|17AE09125
|Trắng
|11/12/25 18:01
|Xe mô tô
|36B750443
|Trắng
|11/12/25 19:17
|Xe mô tô
|29E235845
|Trắng
|11/12/25 19:27
|Xe mô tô
|88G156311
|Trắng
|11/12/25 21:03
|Xe mô tô
|37S104680
|Trắng
|12/12/25 1:21
|Xe mô tô
|34E142445
|Trắng
|12/12/25 3:42
|Xe mô tô
|36B865857
|Trắng
|12/12/25 7:02
|Xe mô tô
|29P201637
|Trắng
|12/12/25 7:10
|Xe mô tô
|30N13458
|Trắng
|12/12/25 7:10
|Xe mô tô
|29U148472
|Trắng
|12/12/25 7:43
|Xe mô tô
|54F14888
|Trắng
|12/12/25 7:50
|Xe mô tô
|29U131731
|Trắng
|12/12/25 7:52
|Xe mô tô
|29Y566175
|Trắng
|12/12/25 7:53
|Xe mô tô
|29G181233
|Trắng
|12/12/25 7:53
|Xe mô tô
|30M29063
|Trắng
|12/12/25 7:56
|Xe mô tô
|99E142570
|Trắng
|12/12/25 8:28
|Xe mô tô
|29AD17728
|Trắng
|12/12/25 8:48
|Xe mô tô
|88F164550
|Trắng
|12/12/25 8:51
|Xe mô tô
|29B133943
|Trắng
|12/12/25 8:54
|Xe mô tô
|21B214656
|Trắng
|12/12/25 9:06
|Xe mô tô
|29P131393
|Trắng
|12/12/25 9:09
|Xe mô tô
|30Z18723
|Trắng
|12/12/25 9:16
|Xe mô tô
|30F18785
|Trắng
|12/12/25 9:21
|Xe mô tô
|28B130062
|Trắng
|12/12/25 10:10
|Xe mô tô
|29S103639
|Trắng
|12/12/25 10:24
|Xe mô tô
|29BN05419
|Trắng
|12/12/25 10:27
|Xe mô tô
|88F158673
|Trắng
|12/12/25 10:31
|Xe mô tô
|29H55833
|Trắng
|12/12/25 10:35
|Xe mô tô
|29BC04577
|Trắng
|12/12/25 10:42
|Xe mô tô
|21B138956
|Trắng
|12/12/25 10:48
|Xe mô tô
|29B138974
|Trắng
|12/12/25 10:49
|Xe mô tô
|29AD34322
|Trắng
|12/12/25 10:57
|Xe mô tô
|90B329429
|Trắng
|12/12/25 11:02
|Xe mô tô
|36N81558
|Trắng
|12/12/25 11:02
|Xe mô tô
|88C136706
|Trắng
|12/12/25 11:05
|Xe mô tô
|14U154434
|Trắng
|12/12/25 11:09
|Xe mô tô
|25AA04997
|Trắng
|12/12/25 11:10
|Xe mô tô
|29X547630
|Trắng
|12/12/25 11:12
|Xe mô tô
|29X747847
|Trắng
|12/12/25 11:17
|Xe mô tô
|29AA66608
|Trắng
|12/12/25 11:19
|Xe mô tô
|98MD510041
|Trắng
|12/12/25 11:19
|Xe mô tô
|98MD510041
|Trắng
|12/12/25 11:25
|Xe mô tô
|29BD01693
|Trắng
|12/12/25 11:30
|Xe mô tô
|29BC11083
|Trắng
|12/12/25 11:32
|Xe mô tô
|29BD08760
|Trắng
|12/12/25 11:32
|Xe mô tô
|89C204384
|Trắng
|12/12/25 11:33
|Xe mô tô
|29H25707
|Trắng
|12/12/25 11:37
|Xe mô tô
|26B177903
|Trắng
|12/12/25 11:39
|Xe mô tô
|36H106809
|Trắng
|12/12/25 11:42
|Xe mô tô
|88E117584
|Trắng
|12/12/25 11:55
|Xe mô tô
|29AA47918
|Trắng
175 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ
|Thời gian phát hiện
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|11/12/25 12:06
|Xe mô tô
|18B126428
|Trắng
|11/12/25 12:08
|Xe mô tô
|88AL08174
|Trắng
|11/12/25 12:10
|Xe mô tô
|18K133719
|Trắng
|11/12/25 12:29
|Xe mô tô
|98M115599
|Trắng
|11/12/25 12:53
|Xe mô tô
|29K16261
|Trắng
|11/12/25 13:01
|Xe mô tô
|22TA08061
|Trắng
|11/12/25 13:01
|Xe mô tô
|85D125552
|Trắng
|11/12/25 13:18
|Xe mô tô
|17B339722
|Trắng
|11/12/25 13:35
|Xe mô tô
|30M35929
|Trắng
|11/12/25 13:42
|Xe mô tô
|30N91697
|Trắng
|11/12/25 13:50
|Xe mô tô
|29V157681
|Trắng
|11/12/25 13:50
|Xe mô tô
|29V343184
|Trắng
|11/12/25 13:57
|Xe mô tô
|29T223713
|Trắng
|11/12/25 13:57
|Xe mô tô
|18HA12496
|Trắng
|11/12/25 14:10
|Xe mô tô
|30F94841
|Trắng
|11/12/25 14:18
|Xe mô tô
|54L22825
|Trắng
|11/12/25 14:24
|Xe mô tô
|30M35510
|Trắng
|11/12/25 14:25
|Xe mô tô
|29AC55857
|Trắng
|11/12/25 14:25
|Xe mô tô
|29D274942
|Trắng
|11/12/25 14:35
|Xe mô tô
|15B366681
|Trắng
|11/12/25 14:38
|Xe mô tô
|29Z10899
|Trắng
|11/12/25 14:42
|Xe mô tô
|29P135593
|Trắng
|11/12/25 14:55
|Xe mô tô
|88AH03134
|Trắng
|11/12/25 14:56
|Xe mô tô
|18H156140
|Trắng
|11/12/25 14:59
|Xe mô tô
|17B904024
|Trắng
|11/12/25 15:11
|Xe mô tô
|29H110874
|Trắng
|11/12/25 15:13
|Xe mô tô
|17F90135
|Trắng
|11/12/25 15:16
|Xe mô tô
|29M110156
|Trắng
|11/12/25 15:18
|Xe mô tô
|30M40268
|Trắng
|11/12/25 15:31
|Xe mô tô
|29C107878
|Trắng
|11/12/25 15:32
|Xe mô tô
|18H23982
|Trắng
|11/12/25 15:35
|Xe mô tô
|29E207586
|Trắng
|11/12/25 15:37
|Xe mô tô
|29M153344
|Trắng
|11/12/25 16:08
|Xe mô tô
|90B166525
|Trắng
|11/12/25 16:19
|Xe mô tô
|29G134003
|Trắng
|11/12/25 16:26
|Xe mô tô
|29AC96749
|Trắng
|11/12/25 16:26
|Xe mô tô
|30M22072
|Trắng
|11/12/25 16:35
|Xe mô tô
|88B127377
|Trắng
|11/12/25 16:43
|Xe mô tô
|30F63266
|Trắng
|11/12/25 16:47
|Xe mô tô
|18H151868
|Trắng
|11/12/25 16:47
|Xe mô tô
|18G127877
|Trắng
|11/12/25 16:50
|Xe mô tô
|29L551413
|Trắng
|11/12/25 16:52
|Xe mô tô
|29X749535
|Trắng
|11/12/25 16:58
|Xe mô tô
|36B00146
|Trắng
|11/12/25 17:01
|Xe mô tô
|29DH02270
|Trắng
|11/12/25 17:02
|Xe mô tô
|17H87470
|Trắng
|11/12/25 17:08
|Xe mô tô
|29X548109
|Trắng
|11/12/25 17:09
|Xe mô tô
|2675393
|Trắng
|11/12/25 17:20
|Xe mô tô
|30M13902
|Trắng
|11/12/25 17:28
|Xe mô tô
|29H220896
|Trắng
|11/12/25 17:40
|Xe mô tô
|18L108171
|Trắng
|11/12/25 18:26
|Xe mô tô
|15A06307
|Trắng
|11/12/25 18:39
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|11/12/25 18:48
|Xe mô tô
|29V161443
|Trắng
|11/12/25 18:50
|Xe mô tô
|29C206856
|Trắng
|11/12/25 19:00
|Xe mô tô
|29AC03375
|Trắng
|11/12/25 19:04
|Xe mô tô
|34N70919
|Trắng
|11/12/25 19:10
|Xe mô tô
|10D248033
|Trắng
|11/12/25 19:14
|Xe mô tô
|29E167676
|Trắng
|11/12/25 19:29
|Xe mô tô
|29D204474
|Trắng
|11/12/25 19:32
|Xe mô tô
|29M103720
|Trắng
|11/12/25 19:44
|Xe mô tô
|28G117344
|Trắng
|11/12/25 19:46
|Xe mô tô
|29M153344
|Trắng
|11/12/25 19:46
|Xe mô tô
|29K210925
|Trắng
|11/12/25 20:38
|Xe mô tô
|36H501958
|Trắng
|11/12/25 20:58
|Xe mô tô
|89B184072
|Trắng
|11/12/25 20:58
|Xe mô tô
|89B184072
|Trắng
|11/12/25 20:59
|Xe mô tô
|29AK04244
|Trắng
|11/12/25 20:59
|Xe mô tô
|29AK04244
|Trắng
|11/12/25 21:00
|Xe mô tô
|210170899
|Trắng
|11/12/25 21:05
|Xe mô tô
|29L185127
|Trắng
|11/12/25 21:16
|Xe mô tô
|36A605334
|Trắng
|11/12/25 21:22
|Xe mô tô
|29157564
|Trắng
|11/12/25 21:27
|Xe mô tô
|16S53513
|Trắng
|11/12/25 21:29
|Xe mô tô
|29AD33224
|Trắng
|11/12/25 21:35
|Xe mô tô
|99T16786
|Trắng
|11/12/25 21:37
|Xe mô tô
|199111113
|Trắng
|11/12/25 21:45
|Xe mô tô
|11F66919
|Trắng
|11/12/25 21:46
|Xe mô tô
|29AB39219
|Trắng
|11/12/25 21:47
|Xe mô tô
|29X770346
|Trắng
|11/12/25 21:50
|Xe mô tô
|210121720
|Trắng
|11/12/25 22:11
|Xe mô tô
|90B205541
|Trắng
|11/12/25 22:15
|Xe mô tô
|29E105037
|Trắng
|11/12/25 22:27
|Xe mô tô
|29X133374
|Trắng
|11/12/25 22:32
|Xe mô tô
|29M0162043
|Trắng
|11/12/25 22:48
|Xe mô tô
|36B002737
|Trắng
|11/12/25 23:40
|Xe mô tô
|29D264500
|Trắng
|11/12/25 23:40
|Xe mô tô
|29P203625
|Trắng
|11/12/25 23:51
|Xe mô tô
|29P198311
|Trắng
|12/12/25 0:10
|Xe mô tô
|16P63009
|Trắng
|12/12/25 0:13
|Xe mô tô
|29G183660
|Trắng
|12/12/25 0:33
|Xe mô tô
|29E130397
|Trắng
|12/12/25 1:29
|Xe mô tô
|19AF05500
|Trắng
|12/12/25 1:33
|Xe mô tô
|29S205357
|Trắng
|12/12/25 2:09
|Xe mô tô
|36P73193
|Trắng
|12/12/25 2:11
|Xe mô tô
|29AA43780
|Trắng
|12/12/25 2:29
|Xe mô tô
|730106146
|Trắng
|12/12/25 3:11
|Xe mô tô
|29P100311
|Trắng
|12/12/25 3:17
|Xe mô tô
|99E121285
|Trắng
|12/12/25 3:17
|Xe mô tô
|29V557373
|Trắng
|12/12/25 3:30
|Xe mô tô
|35AA78274
|Trắng
|12/12/25 3:40
|Xe mô tô
|18187139
|Trắng
|12/12/25 4:02
|Xe mô tô
|29C122983
|Trắng
|12/12/25 4:47
|Xe mô tô
|29X309066
|Trắng
|12/12/25 4:51
|Xe mô tô
|18F67341
|Trắng
|12/12/25 4:53
|Xe mô tô
|19AC08074
|Trắng
|12/12/25 4:56
|Xe mô tô
|29V718504
|Trắng
|12/12/25 5:01
|Xe mô tô
|29X541188
|Trắng
|12/12/25 5:08
|Xe mô tô
|29T38564
|Trắng
|12/12/25 5:38
|Xe mô tô
|291773658
|Trắng
|12/12/25 5:46
|Xe mô tô
|29195723
|Trắng
|12/12/25 5:53
|Xe mô tô
|29V141742
|Trắng
|12/12/25 5:57
|Xe mô tô
|33P15352
|Trắng
|12/12/25 5:57
|Xe mô tô
|29L527695
|Trắng
|12/12/25 6:06
|Xe mô tô
|29X503392
|Trắng
|12/12/25 6:12
|Xe mô tô
|29M166624
|Trắng
|12/12/25 6:17
|Xe mô tô
|29P120862
|Trắng
|12/12/25 6:21
|Xe mô tô
|29AA58413
|Trắng
|12/12/25 6:22
|Xe mô tô
|29V167401
|Trắng
|12/12/25 6:23
|Xe mô tô
|29603875
|Trắng
|12/12/25 6:25
|Xe mô tô
|29A116508
|Trắng
|12/12/25 6:26
|Xe mô tô
|90B286380
|Trắng
|12/12/25 6:26
|Xe mô tô
|90B286380
|Trắng
|12/12/25 6:37
|Xe mô tô
|29X579452
|Trắng
|12/12/25 6:37
|Xe mô tô
|29V166751
|Trắng
|12/12/25 6:39
|Xe mô tô
|35N35968
|Trắng
|12/12/25 6:40
|Xe mô tô
|29L198936
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|34B374262
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|34B374262
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|17M0807209
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|29AB97697
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|29AB97697
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|36AC54272
|Trắng
|12/12/25 6:42
|Xe mô tô
|36AC54272
|Trắng
|12/12/25 6:43
|Xe mô tô
|29B113967
|Trắng
|12/12/25 6:49
|Xe mô tô
|29L532777
|Trắng
|12/12/25 6:55
|Xe mô tô
|29A103034
|Trắng
|12/12/25 7:03
|Xe mô tô
|29C178599
|Trắng
|12/12/25 7:04
|Xe mô tô
|29L114465
|Trắng
|12/12/25 7:05
|Xe mô tô
|15M6672136
|Trắng
|12/12/25 7:13
|Xe mô tô
|18Y15755
|Trắng
|12/12/25 7:16
|Xe mô tô
|29L140109
|Trắng
|12/12/25 7:17
|Xe mô tô
|28F105429
|Trắng
|12/12/25 7:22
|Xe mô tô
|29L124801
|Trắng
|12/12/25 7:22
|Xe mô tô
|29AC16847
|Trắng
|12/12/25 7:36
|Xe mô tô
|30Z339222
|Trắng
|12/12/25 7:39
|Xe mô tô
|29D116411
|Trắng
|12/12/25 8:03
|Xe mô tô
|29X572095
|Trắng
|12/12/25 8:13
|Xe mô tô
|36H87425
|Trắng
|12/12/25 8:18
|Xe mô tô
|29E246897
|Trắng
|12/12/25 8:18
|Xe mô tô
|29E246897
|Trắng
|12/12/25 8:24
|Xe mô tô
|29G167211
|Trắng
|12/12/25 8:24
|Xe mô tô
|29G167211
|Trắng
|12/12/25 9:15
|Xe mô tô
|88S69447
|Trắng
|12/12/25 9:17
|Xe mô tô
|30F18785
|Trắng
|12/12/25 9:34
|Xe mô tô
|18H117720
|Trắng
|12/12/25 9:34
|Xe mô tô
|47AD06524
|Trắng
|12/12/25 9:39
|Xe mô tô
|29K199500
|Trắng
|12/12/25 9:56
|Xe mô tô
|29B159765
|Trắng
|12/12/25 10:00
|Xe mô tô
|19F139101
|Trắng
|12/12/25 10:26
|Xe mô tô
|29V46140
|Trắng
|12/12/25 10:28
|Xe mô tô
|36B478947
|Trắng
|12/12/25 10:30
|Xe mô tô
|29Y514070
|Trắng
|12/12/25 10:33
|Xe mô tô
|29F166945
|Trắng
|12/12/25 10:51
|Xe mô tô
|36B541731
|Trắng
|12/12/25 10:56
|Xe mô tô
|71C162373
|Trắng
|12/12/25 11:18
|Xe mô tô
|29AA66608
|Trắng
|12/12/25 11:19
|Xe mô tô
|98MD510041
|Trắng
|12/12/25 11:19
|Xe mô tô
|36AB44163
|Trắng
|12/12/25 11:34
|Xe mô tô
|29E289954
|Trắng
|12/12/25 11:36
|Xe mô tô
|29V115350
|Trắng
|12/12/25 11:43
|Xe mô tô
|2999181S3
|Trắng
|12/12/25 11:47
|Xe mô tô
|29P202348
|Trắng
|12/12/25 11:51
|Xe mô tô
|29C176487
|Trắng
|12/12/25 11:57
|Xe mô tô
|29C199238
|Trắng
Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông, thông tin phạt nguội sẽ được gửi tới chủ xe trên ứng dụng VNeTraffic. Nhờ đó, chủ xe sẽ nhanh chóng nắm được lỗi vi phạm và chủ động nộp phạt, rút kinh nghiệm.
Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện trưa 12/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Hiện nay, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Một camera AI phát hiện 176 xe máy vi phạm giao thông chỉ trong một ngày.
