Đã có danh sách hơn 200 xe máy bị phạt nguội ngày 12/12 tại một nút giao ở Hà Nội

Từ 12h00’ ngày 11/12/2025 đến 12h00’ ngày 12/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện hàng trăm lượt người người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể:

45 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian phát hiện Đối tượng Biển số Màu biển 11/12/25 12:24 Xe mô tô 28L122278 Trắng 11/12/25 12:38 Xe mô tô 29K211599 Trắng 11/12/25 12:56 Xe mô tô 29G174529 Trắng 11/12/25 13:06 Xe mô tô 19G150419 Trắng 11/12/25 13:09 Xe mô tô 29E252261 Trắng 11/12/25 13:14 Xe mô tô 29L502436 Trắng 11/12/25 13:18 Xe mô tô 29C118376 Trắng 11/12/25 13:21 Xe mô tô 29T206548 Trắng 11/12/25 13:22 Xe mô tô 30K83233 Trắng 11/12/25 13:42 Xe mô tô 73k124696 Trắng 11/12/25 13:51 Xe mô tô 99L48121 Trắng 11/12/25 13:57 Xe mô tô 18HA12496 Trắng 11/12/25 13:59 Xe mô tô 24B256483 Trắng 11/12/25 14:01 Xe mô tô 29U131731 Trắng 11/12/25 14:11 Xe mô tô 99F139779 Trắng 11/12/25 14:16 Xe mô tô 29MD174577 Trắng 11/12/25 14:19 Xe mô tô 30Z26470 Trắng 11/12/25 14:19 Xe mô tô 88C121458 Trắng 11/12/25 14:21 Xe mô tô 30Z100533 Trắng 11/12/25 14:32 Xe mô tô 29X573161 Trắng 11/12/25 14:34 Xe mô tô 29E252261 Trắng 11/12/25 14:37 Xe mô tô 29L152178 Trắng 11/12/25 14:45 Xe mô tô 29E302711 Trắng 11/12/25 15:23 Xe mô tô 29Y144762 Trắng 11/12/25 15:26 Xe mô tô 29P137755 Trắng 11/12/25 15:28 Xe mô tô 98C105414 Trắng 11/12/25 15:29 Xe mô tô 29S103513 Trắng 11/12/25 15:39 Xe mô tô 29BE10190 Trắng 11/12/25 15:45 Xe mô tô 29C134740 Trắng 11/12/25 15:46 Xe mô tô 29P190203 Trắng 11/12/25 16:16 Xe mô tô 29Z100696 Trắng 11/12/25 16:39 Xe mô tô 29V129347 Trắng 11/12/25 16:40 Xe mô tô 81C131069 Trắng 11/12/25 16:42 Xe mô tô 29L169269 Trắng 11/12/25 16:56 Xe mô tô 29BA01175 Trắng 11/12/25 17:04 Xe mô tô 29M60342 Trắng 11/12/25 17:12 Xe mô tô 17B726070 Trắng 11/12/25 17:25 Xe mô tô 29K566693 Trắng 11/12/25 17:27 Xe mô tô 29P171015 Trắng 11/12/25 17:40 Xe mô tô 29AB37130 Trắng 11/12/25 17:43 Xe mô tô 29AB37156 Trắng 11/12/25 17:45 Xe mô tô 29H161594 Trắng 11/12/25 17:59 Xe mô tô 17AE09125 Trắng 11/12/25 18:01 Xe mô tô 36B750443 Trắng 11/12/25 19:17 Xe mô tô 29E235845 Trắng 11/12/25 19:27 Xe mô tô 88G156311 Trắng 11/12/25 21:03 Xe mô tô 37S104680 Trắng 12/12/25 1:21 Xe mô tô 34E142445 Trắng 12/12/25 3:42 Xe mô tô 36B865857 Trắng 12/12/25 7:02 Xe mô tô 29P201637 Trắng 12/12/25 7:10 Xe mô tô 30N13458 Trắng 12/12/25 7:10 Xe mô tô 29U148472 Trắng 12/12/25 7:43 Xe mô tô 54F14888 Trắng 12/12/25 7:50 Xe mô tô 29U131731 Trắng 12/12/25 7:52 Xe mô tô 29Y566175 Trắng 12/12/25 7:53 Xe mô tô 29G181233 Trắng 12/12/25 7:53 Xe mô tô 30M29063 Trắng 12/12/25 7:56 Xe mô tô 99E142570 Trắng 12/12/25 8:28 Xe mô tô 29AD17728 Trắng 12/12/25 8:48 Xe mô tô 88F164550 Trắng 12/12/25 8:51 Xe mô tô 29B133943 Trắng 12/12/25 8:54 Xe mô tô 21B214656 Trắng 12/12/25 9:06 Xe mô tô 29P131393 Trắng 12/12/25 9:09 Xe mô tô 30Z18723 Trắng 12/12/25 9:16 Xe mô tô 30F18785 Trắng 12/12/25 9:21 Xe mô tô 28B130062 Trắng 12/12/25 10:10 Xe mô tô 29S103639 Trắng 12/12/25 10:24 Xe mô tô 29BN05419 Trắng 12/12/25 10:27 Xe mô tô 88F158673 Trắng 12/12/25 10:31 Xe mô tô 29H55833 Trắng 12/12/25 10:35 Xe mô tô 29BC04577 Trắng 12/12/25 10:42 Xe mô tô 21B138956 Trắng 12/12/25 10:48 Xe mô tô 29B138974 Trắng 12/12/25 10:49 Xe mô tô 29AD34322 Trắng 12/12/25 10:57 Xe mô tô 90B329429 Trắng 12/12/25 11:02 Xe mô tô 36N81558 Trắng 12/12/25 11:02 Xe mô tô 88C136706 Trắng 12/12/25 11:05 Xe mô tô 14U154434 Trắng 12/12/25 11:09 Xe mô tô 25AA04997 Trắng 12/12/25 11:10 Xe mô tô 29X547630 Trắng 12/12/25 11:12 Xe mô tô 29X747847 Trắng 12/12/25 11:17 Xe mô tô 29AA66608 Trắng 12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng 12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng 12/12/25 11:25 Xe mô tô 29BD01693 Trắng 12/12/25 11:30 Xe mô tô 29BC11083 Trắng 12/12/25 11:32 Xe mô tô 29BD08760 Trắng 12/12/25 11:32 Xe mô tô 89C204384 Trắng 12/12/25 11:33 Xe mô tô 29H25707 Trắng 12/12/25 11:37 Xe mô tô 26B177903 Trắng 12/12/25 11:39 Xe mô tô 36H106809 Trắng 12/12/25 11:42 Xe mô tô 88E117584 Trắng 12/12/25 11:55 Xe mô tô 29AA47918 Trắng

175 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Đối tượng Biển số Màu biển 11/12/25 12:06 Xe mô tô 18B126428 Trắng 11/12/25 12:08 Xe mô tô 88AL08174 Trắng 11/12/25 12:10 Xe mô tô 18K133719 Trắng 11/12/25 12:29 Xe mô tô 98M115599 Trắng 11/12/25 12:53 Xe mô tô 29K16261 Trắng 11/12/25 13:01 Xe mô tô 22TA08061 Trắng 11/12/25 13:01 Xe mô tô 85D125552 Trắng 11/12/25 13:18 Xe mô tô 17B339722 Trắng 11/12/25 13:35 Xe mô tô 30M35929 Trắng 11/12/25 13:42 Xe mô tô 30N91697 Trắng 11/12/25 13:50 Xe mô tô 29V157681 Trắng 11/12/25 13:50 Xe mô tô 29V343184 Trắng 11/12/25 13:57 Xe mô tô 29T223713 Trắng 11/12/25 13:57 Xe mô tô 18HA12496 Trắng 11/12/25 14:10 Xe mô tô 30F94841 Trắng 11/12/25 14:18 Xe mô tô 54L22825 Trắng 11/12/25 14:24 Xe mô tô 30M35510 Trắng 11/12/25 14:25 Xe mô tô 29AC55857 Trắng 11/12/25 14:25 Xe mô tô 29D274942 Trắng 11/12/25 14:35 Xe mô tô 15B366681 Trắng 11/12/25 14:38 Xe mô tô 29Z10899 Trắng 11/12/25 14:42 Xe mô tô 29P135593 Trắng 11/12/25 14:55 Xe mô tô 88AH03134 Trắng 11/12/25 14:56 Xe mô tô 18H156140 Trắng 11/12/25 14:59 Xe mô tô 17B904024 Trắng 11/12/25 15:11 Xe mô tô 29H110874 Trắng 11/12/25 15:13 Xe mô tô 17F90135 Trắng 11/12/25 15:16 Xe mô tô 29M110156 Trắng 11/12/25 15:18 Xe mô tô 30M40268 Trắng 11/12/25 15:31 Xe mô tô 29C107878 Trắng 11/12/25 15:32 Xe mô tô 18H23982 Trắng 11/12/25 15:35 Xe mô tô 29E207586 Trắng 11/12/25 15:37 Xe mô tô 29M153344 Trắng 11/12/25 16:08 Xe mô tô 90B166525 Trắng 11/12/25 16:19 Xe mô tô 29G134003 Trắng 11/12/25 16:26 Xe mô tô 29AC96749 Trắng 11/12/25 16:26 Xe mô tô 30M22072 Trắng 11/12/25 16:35 Xe mô tô 88B127377 Trắng 11/12/25 16:43 Xe mô tô 30F63266 Trắng 11/12/25 16:47 Xe mô tô 18H151868 Trắng 11/12/25 16:47 Xe mô tô 18G127877 Trắng 11/12/25 16:50 Xe mô tô 29L551413 Trắng 11/12/25 16:52 Xe mô tô 29X749535 Trắng 11/12/25 16:58 Xe mô tô 36B00146 Trắng 11/12/25 17:01 Xe mô tô 29DH02270 Trắng 11/12/25 17:02 Xe mô tô 17H87470 Trắng 11/12/25 17:08 Xe mô tô 29X548109 Trắng 11/12/25 17:09 Xe mô tô 2675393 Trắng 11/12/25 17:20 Xe mô tô 30M13902 Trắng 11/12/25 17:28 Xe mô tô 29H220896 Trắng 11/12/25 17:40 Xe mô tô 18L108171 Trắng 11/12/25 18:26 Xe mô tô 15A06307 Trắng 11/12/25 18:39 Xe mô tô 36F120197 Trắng 11/12/25 18:48 Xe mô tô 29V161443 Trắng 11/12/25 18:50 Xe mô tô 29C206856 Trắng 11/12/25 19:00 Xe mô tô 29AC03375 Trắng 11/12/25 19:04 Xe mô tô 34N70919 Trắng 11/12/25 19:10 Xe mô tô 10D248033 Trắng 11/12/25 19:14 Xe mô tô 29E167676 Trắng 11/12/25 19:29 Xe mô tô 29D204474 Trắng 11/12/25 19:32 Xe mô tô 29M103720 Trắng 11/12/25 19:44 Xe mô tô 28G117344 Trắng 11/12/25 19:46 Xe mô tô 29M153344 Trắng 11/12/25 19:46 Xe mô tô 29K210925 Trắng 11/12/25 20:38 Xe mô tô 36H501958 Trắng 11/12/25 20:58 Xe mô tô 89B184072 Trắng 11/12/25 20:58 Xe mô tô 89B184072 Trắng 11/12/25 20:59 Xe mô tô 29AK04244 Trắng 11/12/25 20:59 Xe mô tô 29AK04244 Trắng 11/12/25 21:00 Xe mô tô 210170899 Trắng 11/12/25 21:05 Xe mô tô 29L185127 Trắng 11/12/25 21:16 Xe mô tô 36A605334 Trắng 11/12/25 21:22 Xe mô tô 29157564 Trắng 11/12/25 21:27 Xe mô tô 16S53513 Trắng 11/12/25 21:29 Xe mô tô 29AD33224 Trắng 11/12/25 21:35 Xe mô tô 99T16786 Trắng 11/12/25 21:37 Xe mô tô 199111113 Trắng 11/12/25 21:45 Xe mô tô 11F66919 Trắng 11/12/25 21:46 Xe mô tô 29AB39219 Trắng 11/12/25 21:47 Xe mô tô 29X770346 Trắng 11/12/25 21:50 Xe mô tô 210121720 Trắng 11/12/25 22:11 Xe mô tô 90B205541 Trắng 11/12/25 22:15 Xe mô tô 29E105037 Trắng 11/12/25 22:27 Xe mô tô 29X133374 Trắng 11/12/25 22:32 Xe mô tô 29M0162043 Trắng 11/12/25 22:48 Xe mô tô 36B002737 Trắng 11/12/25 23:40 Xe mô tô 29D264500 Trắng 11/12/25 23:40 Xe mô tô 29P203625 Trắng 11/12/25 23:51 Xe mô tô 29P198311 Trắng 12/12/25 0:10 Xe mô tô 16P63009 Trắng 12/12/25 0:13 Xe mô tô 29G183660 Trắng 12/12/25 0:33 Xe mô tô 29E130397 Trắng 12/12/25 1:29 Xe mô tô 19AF05500 Trắng 12/12/25 1:33 Xe mô tô 29S205357 Trắng 12/12/25 2:09 Xe mô tô 36P73193 Trắng 12/12/25 2:11 Xe mô tô 29AA43780 Trắng 12/12/25 2:29 Xe mô tô 730106146 Trắng 12/12/25 3:11 Xe mô tô 29P100311 Trắng 12/12/25 3:17 Xe mô tô 99E121285 Trắng 12/12/25 3:17 Xe mô tô 29V557373 Trắng 12/12/25 3:30 Xe mô tô 35AA78274 Trắng 12/12/25 3:40 Xe mô tô 18187139 Trắng 12/12/25 4:02 Xe mô tô 29C122983 Trắng 12/12/25 4:47 Xe mô tô 29X309066 Trắng 12/12/25 4:51 Xe mô tô 18F67341 Trắng 12/12/25 4:53 Xe mô tô 19AC08074 Trắng 12/12/25 4:56 Xe mô tô 29V718504 Trắng 12/12/25 5:01 Xe mô tô 29X541188 Trắng 12/12/25 5:08 Xe mô tô 29T38564 Trắng 12/12/25 5:38 Xe mô tô 291773658 Trắng 12/12/25 5:46 Xe mô tô 29195723 Trắng 12/12/25 5:53 Xe mô tô 29V141742 Trắng 12/12/25 5:57 Xe mô tô 33P15352 Trắng 12/12/25 5:57 Xe mô tô 29L527695 Trắng 12/12/25 6:06 Xe mô tô 29X503392 Trắng 12/12/25 6:12 Xe mô tô 29M166624 Trắng 12/12/25 6:17 Xe mô tô 29P120862 Trắng 12/12/25 6:21 Xe mô tô 29AA58413 Trắng 12/12/25 6:22 Xe mô tô 29V167401 Trắng 12/12/25 6:23 Xe mô tô 29603875 Trắng 12/12/25 6:25 Xe mô tô 29A116508 Trắng 12/12/25 6:26 Xe mô tô 90B286380 Trắng 12/12/25 6:26 Xe mô tô 90B286380 Trắng 12/12/25 6:37 Xe mô tô 29X579452 Trắng 12/12/25 6:37 Xe mô tô 29V166751 Trắng 12/12/25 6:39 Xe mô tô 35N35968 Trắng 12/12/25 6:40 Xe mô tô 29L198936 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 34B374262 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 34B374262 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 17M0807209 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 29AB97697 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 29AB97697 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 36AC54272 Trắng 12/12/25 6:42 Xe mô tô 36AC54272 Trắng 12/12/25 6:43 Xe mô tô 29B113967 Trắng 12/12/25 6:49 Xe mô tô 29L532777 Trắng 12/12/25 6:55 Xe mô tô 29A103034 Trắng 12/12/25 7:03 Xe mô tô 29C178599 Trắng 12/12/25 7:04 Xe mô tô 29L114465 Trắng 12/12/25 7:05 Xe mô tô 15M6672136 Trắng 12/12/25 7:13 Xe mô tô 18Y15755 Trắng 12/12/25 7:16 Xe mô tô 29L140109 Trắng 12/12/25 7:17 Xe mô tô 28F105429 Trắng 12/12/25 7:22 Xe mô tô 29L124801 Trắng 12/12/25 7:22 Xe mô tô 29AC16847 Trắng 12/12/25 7:36 Xe mô tô 30Z339222 Trắng 12/12/25 7:39 Xe mô tô 29D116411 Trắng 12/12/25 8:03 Xe mô tô 29X572095 Trắng 12/12/25 8:13 Xe mô tô 36H87425 Trắng 12/12/25 8:18 Xe mô tô 29E246897 Trắng 12/12/25 8:18 Xe mô tô 29E246897 Trắng 12/12/25 8:24 Xe mô tô 29G167211 Trắng 12/12/25 8:24 Xe mô tô 29G167211 Trắng 12/12/25 9:15 Xe mô tô 88S69447 Trắng 12/12/25 9:17 Xe mô tô 30F18785 Trắng 12/12/25 9:34 Xe mô tô 18H117720 Trắng 12/12/25 9:34 Xe mô tô 47AD06524 Trắng 12/12/25 9:39 Xe mô tô 29K199500 Trắng 12/12/25 9:56 Xe mô tô 29B159765 Trắng 12/12/25 10:00 Xe mô tô 19F139101 Trắng 12/12/25 10:26 Xe mô tô 29V46140 Trắng 12/12/25 10:28 Xe mô tô 36B478947 Trắng 12/12/25 10:30 Xe mô tô 29Y514070 Trắng 12/12/25 10:33 Xe mô tô 29F166945 Trắng 12/12/25 10:51 Xe mô tô 36B541731 Trắng 12/12/25 10:56 Xe mô tô 71C162373 Trắng 12/12/25 11:18 Xe mô tô 29AA66608 Trắng 12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng 12/12/25 11:19 Xe mô tô 36AB44163 Trắng 12/12/25 11:34 Xe mô tô 29E289954 Trắng 12/12/25 11:36 Xe mô tô 29V115350 Trắng 12/12/25 11:43 Xe mô tô 2999181S3 Trắng 12/12/25 11:47 Xe mô tô 29P202348 Trắng 12/12/25 11:51 Xe mô tô 29C176487 Trắng 12/12/25 11:57 Xe mô tô 29C199238 Trắng

Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông, thông tin phạt nguội sẽ được gửi tới chủ xe trên ứng dụng VNeTraffic. Nhờ đó, chủ xe sẽ nhanh chóng nắm được lỗi vi phạm và chủ động nộp phạt, rút kinh nghiệm.

Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện trưa 12/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Hiện nay, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.