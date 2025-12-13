Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đã có danh sách hơn 200 xe máy bị phạt nguội ngày 12/12 tại một nút giao ở Hà Nội

Sự kiện: Luật giao thông

Bất chấp phạt tới 6 triệu, vẫn có tới 175 xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện chỉ tại 1 điểm tại Hà Nội.

Từ 12h00’ ngày 11/12/2025 đến 12h00’ ngày 12/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện hàng trăm lượt người người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể:

45 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian phát hiện Đối tượng Biển số Màu biển
11/12/25 12:24 Xe mô tô 28L122278 Trắng
11/12/25 12:38 Xe mô tô 29K211599 Trắng
11/12/25 12:56 Xe mô tô 29G174529 Trắng
11/12/25 13:06 Xe mô tô 19G150419 Trắng
11/12/25 13:09 Xe mô tô 29E252261 Trắng
11/12/25 13:14 Xe mô tô 29L502436 Trắng
11/12/25 13:18 Xe mô tô 29C118376 Trắng
11/12/25 13:21 Xe mô tô 29T206548 Trắng
11/12/25 13:22 Xe mô tô 30K83233 Trắng
11/12/25 13:42 Xe mô tô 73k124696 Trắng
11/12/25 13:51 Xe mô tô 99L48121 Trắng
11/12/25 13:57 Xe mô tô 18HA12496 Trắng
11/12/25 13:59 Xe mô tô 24B256483 Trắng
11/12/25 14:01 Xe mô tô 29U131731 Trắng
11/12/25 14:11 Xe mô tô 99F139779 Trắng
11/12/25 14:16 Xe mô tô 29MD174577 Trắng
11/12/25 14:19 Xe mô tô 30Z26470 Trắng
11/12/25 14:19 Xe mô tô 88C121458 Trắng
11/12/25 14:21 Xe mô tô 30Z100533 Trắng
11/12/25 14:32 Xe mô tô 29X573161 Trắng
11/12/25 14:34 Xe mô tô 29E252261 Trắng
11/12/25 14:37 Xe mô tô 29L152178 Trắng
11/12/25 14:45 Xe mô tô 29E302711 Trắng
11/12/25 15:23 Xe mô tô 29Y144762 Trắng
11/12/25 15:26 Xe mô tô 29P137755 Trắng
11/12/25 15:28 Xe mô tô 98C105414 Trắng
11/12/25 15:29 Xe mô tô 29S103513 Trắng
11/12/25 15:39 Xe mô tô 29BE10190 Trắng
11/12/25 15:45 Xe mô tô 29C134740 Trắng
11/12/25 15:46 Xe mô tô 29P190203 Trắng
11/12/25 16:16 Xe mô tô 29Z100696 Trắng
11/12/25 16:39 Xe mô tô 29V129347 Trắng
11/12/25 16:40 Xe mô tô 81C131069 Trắng
11/12/25 16:42 Xe mô tô 29L169269 Trắng
11/12/25 16:56 Xe mô tô 29BA01175 Trắng
11/12/25 17:04 Xe mô tô 29M60342 Trắng
11/12/25 17:12 Xe mô tô 17B726070 Trắng
11/12/25 17:25 Xe mô tô 29K566693 Trắng
11/12/25 17:27 Xe mô tô 29P171015 Trắng
11/12/25 17:40 Xe mô tô 29AB37130 Trắng
11/12/25 17:43 Xe mô tô 29AB37156 Trắng
11/12/25 17:45 Xe mô tô 29H161594 Trắng
11/12/25 17:59 Xe mô tô 17AE09125 Trắng
11/12/25 18:01 Xe mô tô 36B750443 Trắng
11/12/25 19:17 Xe mô tô 29E235845 Trắng
11/12/25 19:27 Xe mô tô 88G156311 Trắng
11/12/25 21:03 Xe mô tô 37S104680 Trắng
12/12/25 1:21 Xe mô tô 34E142445 Trắng
12/12/25 3:42 Xe mô tô 36B865857 Trắng
12/12/25 7:02 Xe mô tô 29P201637 Trắng
12/12/25 7:10 Xe mô tô 30N13458 Trắng
12/12/25 7:10 Xe mô tô 29U148472 Trắng
12/12/25 7:43 Xe mô tô 54F14888 Trắng
12/12/25 7:50 Xe mô tô 29U131731 Trắng
12/12/25 7:52 Xe mô tô 29Y566175 Trắng
12/12/25 7:53 Xe mô tô 29G181233 Trắng
12/12/25 7:53 Xe mô tô 30M29063 Trắng
12/12/25 7:56 Xe mô tô 99E142570 Trắng
12/12/25 8:28 Xe mô tô 29AD17728 Trắng
12/12/25 8:48 Xe mô tô 88F164550 Trắng
12/12/25 8:51 Xe mô tô 29B133943 Trắng
12/12/25 8:54 Xe mô tô 21B214656 Trắng
12/12/25 9:06 Xe mô tô 29P131393 Trắng
12/12/25 9:09 Xe mô tô 30Z18723 Trắng
12/12/25 9:16 Xe mô tô 30F18785 Trắng
12/12/25 9:21 Xe mô tô 28B130062 Trắng
12/12/25 10:10 Xe mô tô 29S103639 Trắng
12/12/25 10:24 Xe mô tô 29BN05419 Trắng
12/12/25 10:27 Xe mô tô 88F158673 Trắng
12/12/25 10:31 Xe mô tô 29H55833 Trắng
12/12/25 10:35 Xe mô tô 29BC04577 Trắng
12/12/25 10:42 Xe mô tô 21B138956 Trắng
12/12/25 10:48 Xe mô tô 29B138974 Trắng
12/12/25 10:49 Xe mô tô 29AD34322 Trắng
12/12/25 10:57 Xe mô tô 90B329429 Trắng
12/12/25 11:02 Xe mô tô 36N81558 Trắng
12/12/25 11:02 Xe mô tô 88C136706 Trắng
12/12/25 11:05 Xe mô tô 14U154434 Trắng
12/12/25 11:09 Xe mô tô 25AA04997 Trắng
12/12/25 11:10 Xe mô tô 29X547630 Trắng
12/12/25 11:12 Xe mô tô 29X747847 Trắng
12/12/25 11:17 Xe mô tô 29AA66608 Trắng
12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng
12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng
12/12/25 11:25 Xe mô tô 29BD01693 Trắng
12/12/25 11:30 Xe mô tô 29BC11083 Trắng
12/12/25 11:32 Xe mô tô 29BD08760 Trắng
12/12/25 11:32 Xe mô tô 89C204384 Trắng
12/12/25 11:33 Xe mô tô 29H25707 Trắng
12/12/25 11:37 Xe mô tô 26B177903 Trắng
12/12/25 11:39 Xe mô tô 36H106809 Trắng
12/12/25 11:42 Xe mô tô 88E117584 Trắng
12/12/25 11:55 Xe mô tô 29AA47918 Trắng

175 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Đối tượng Biển số Màu biển
11/12/25 12:06 Xe mô tô 18B126428 Trắng
11/12/25 12:08 Xe mô tô 88AL08174 Trắng
11/12/25 12:10 Xe mô tô 18K133719 Trắng
11/12/25 12:29 Xe mô tô 98M115599 Trắng
11/12/25 12:53 Xe mô tô 29K16261 Trắng
11/12/25 13:01 Xe mô tô 22TA08061 Trắng
11/12/25 13:01 Xe mô tô 85D125552 Trắng
11/12/25 13:18 Xe mô tô 17B339722 Trắng
11/12/25 13:35 Xe mô tô 30M35929 Trắng
11/12/25 13:42 Xe mô tô 30N91697 Trắng
11/12/25 13:50 Xe mô tô 29V157681 Trắng
11/12/25 13:50 Xe mô tô 29V343184 Trắng
11/12/25 13:57 Xe mô tô 29T223713 Trắng
11/12/25 13:57 Xe mô tô 18HA12496 Trắng
11/12/25 14:10 Xe mô tô 30F94841 Trắng
11/12/25 14:18 Xe mô tô 54L22825 Trắng
11/12/25 14:24 Xe mô tô 30M35510 Trắng
11/12/25 14:25 Xe mô tô 29AC55857 Trắng
11/12/25 14:25 Xe mô tô 29D274942 Trắng
11/12/25 14:35 Xe mô tô 15B366681 Trắng
11/12/25 14:38 Xe mô tô 29Z10899 Trắng
11/12/25 14:42 Xe mô tô 29P135593 Trắng
11/12/25 14:55 Xe mô tô 88AH03134 Trắng
11/12/25 14:56 Xe mô tô 18H156140 Trắng
11/12/25 14:59 Xe mô tô 17B904024 Trắng
11/12/25 15:11 Xe mô tô 29H110874 Trắng
11/12/25 15:13 Xe mô tô 17F90135 Trắng
11/12/25 15:16 Xe mô tô 29M110156 Trắng
11/12/25 15:18 Xe mô tô 30M40268 Trắng
11/12/25 15:31 Xe mô tô 29C107878 Trắng
11/12/25 15:32 Xe mô tô 18H23982 Trắng
11/12/25 15:35 Xe mô tô 29E207586 Trắng
11/12/25 15:37 Xe mô tô 29M153344 Trắng
11/12/25 16:08 Xe mô tô 90B166525 Trắng
11/12/25 16:19 Xe mô tô 29G134003 Trắng
11/12/25 16:26 Xe mô tô 29AC96749 Trắng
11/12/25 16:26 Xe mô tô 30M22072 Trắng
11/12/25 16:35 Xe mô tô 88B127377 Trắng
11/12/25 16:43 Xe mô tô 30F63266 Trắng
11/12/25 16:47 Xe mô tô 18H151868 Trắng
11/12/25 16:47 Xe mô tô 18G127877 Trắng
11/12/25 16:50 Xe mô tô 29L551413 Trắng
11/12/25 16:52 Xe mô tô 29X749535 Trắng
11/12/25 16:58 Xe mô tô 36B00146 Trắng
11/12/25 17:01 Xe mô tô 29DH02270 Trắng
11/12/25 17:02 Xe mô tô 17H87470 Trắng
11/12/25 17:08 Xe mô tô 29X548109 Trắng
11/12/25 17:09 Xe mô tô 2675393 Trắng
11/12/25 17:20 Xe mô tô 30M13902 Trắng
11/12/25 17:28 Xe mô tô 29H220896 Trắng
11/12/25 17:40 Xe mô tô 18L108171 Trắng
11/12/25 18:26 Xe mô tô 15A06307 Trắng
11/12/25 18:39 Xe mô tô 36F120197 Trắng
11/12/25 18:48 Xe mô tô 29V161443 Trắng
11/12/25 18:50 Xe mô tô 29C206856 Trắng
11/12/25 19:00 Xe mô tô 29AC03375 Trắng
11/12/25 19:04 Xe mô tô 34N70919 Trắng
11/12/25 19:10 Xe mô tô 10D248033 Trắng
11/12/25 19:14 Xe mô tô 29E167676 Trắng
11/12/25 19:29 Xe mô tô 29D204474 Trắng
11/12/25 19:32 Xe mô tô 29M103720 Trắng
11/12/25 19:44 Xe mô tô 28G117344 Trắng
11/12/25 19:46 Xe mô tô 29M153344 Trắng
11/12/25 19:46 Xe mô tô 29K210925 Trắng
11/12/25 20:38 Xe mô tô 36H501958 Trắng
11/12/25 20:58 Xe mô tô 89B184072 Trắng
11/12/25 20:58 Xe mô tô 89B184072 Trắng
11/12/25 20:59 Xe mô tô 29AK04244 Trắng
11/12/25 20:59 Xe mô tô 29AK04244 Trắng
11/12/25 21:00 Xe mô tô 210170899 Trắng
11/12/25 21:05 Xe mô tô 29L185127 Trắng
11/12/25 21:16 Xe mô tô 36A605334 Trắng
11/12/25 21:22 Xe mô tô 29157564 Trắng
11/12/25 21:27 Xe mô tô 16S53513 Trắng
11/12/25 21:29 Xe mô tô 29AD33224 Trắng
11/12/25 21:35 Xe mô tô 99T16786 Trắng
11/12/25 21:37 Xe mô tô 199111113 Trắng
11/12/25 21:45 Xe mô tô 11F66919 Trắng
11/12/25 21:46 Xe mô tô 29AB39219 Trắng
11/12/25 21:47 Xe mô tô 29X770346 Trắng
11/12/25 21:50 Xe mô tô 210121720 Trắng
11/12/25 22:11 Xe mô tô 90B205541 Trắng
11/12/25 22:15 Xe mô tô 29E105037 Trắng
11/12/25 22:27 Xe mô tô 29X133374 Trắng
11/12/25 22:32 Xe mô tô 29M0162043 Trắng
11/12/25 22:48 Xe mô tô 36B002737 Trắng
11/12/25 23:40 Xe mô tô 29D264500 Trắng
11/12/25 23:40 Xe mô tô 29P203625 Trắng
11/12/25 23:51 Xe mô tô 29P198311 Trắng
12/12/25 0:10 Xe mô tô 16P63009 Trắng
12/12/25 0:13 Xe mô tô 29G183660 Trắng
12/12/25 0:33 Xe mô tô 29E130397 Trắng
12/12/25 1:29 Xe mô tô 19AF05500 Trắng
12/12/25 1:33 Xe mô tô 29S205357 Trắng
12/12/25 2:09 Xe mô tô 36P73193 Trắng
12/12/25 2:11 Xe mô tô 29AA43780 Trắng
12/12/25 2:29 Xe mô tô 730106146 Trắng
12/12/25 3:11 Xe mô tô 29P100311 Trắng
12/12/25 3:17 Xe mô tô 99E121285 Trắng
12/12/25 3:17 Xe mô tô 29V557373 Trắng
12/12/25 3:30 Xe mô tô 35AA78274 Trắng
12/12/25 3:40 Xe mô tô 18187139 Trắng
12/12/25 4:02 Xe mô tô 29C122983 Trắng
12/12/25 4:47 Xe mô tô 29X309066 Trắng
12/12/25 4:51 Xe mô tô 18F67341 Trắng
12/12/25 4:53 Xe mô tô 19AC08074 Trắng
12/12/25 4:56 Xe mô tô 29V718504 Trắng
12/12/25 5:01 Xe mô tô 29X541188 Trắng
12/12/25 5:08 Xe mô tô 29T38564 Trắng
12/12/25 5:38 Xe mô tô 291773658 Trắng
12/12/25 5:46 Xe mô tô 29195723 Trắng
12/12/25 5:53 Xe mô tô 29V141742 Trắng
12/12/25 5:57 Xe mô tô 33P15352 Trắng
12/12/25 5:57 Xe mô tô 29L527695 Trắng
12/12/25 6:06 Xe mô tô 29X503392 Trắng
12/12/25 6:12 Xe mô tô 29M166624 Trắng
12/12/25 6:17 Xe mô tô 29P120862 Trắng
12/12/25 6:21 Xe mô tô 29AA58413 Trắng
12/12/25 6:22 Xe mô tô 29V167401 Trắng
12/12/25 6:23 Xe mô tô 29603875 Trắng
12/12/25 6:25 Xe mô tô 29A116508 Trắng
12/12/25 6:26 Xe mô tô 90B286380 Trắng
12/12/25 6:26 Xe mô tô 90B286380 Trắng
12/12/25 6:37 Xe mô tô 29X579452 Trắng
12/12/25 6:37 Xe mô tô 29V166751 Trắng
12/12/25 6:39 Xe mô tô 35N35968 Trắng
12/12/25 6:40 Xe mô tô 29L198936 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 34B374262 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 34B374262 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 17M0807209 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 29AB97697 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 29AB97697 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 36AC54272 Trắng
12/12/25 6:42 Xe mô tô 36AC54272 Trắng
12/12/25 6:43 Xe mô tô 29B113967 Trắng
12/12/25 6:49 Xe mô tô 29L532777 Trắng
12/12/25 6:55 Xe mô tô 29A103034 Trắng
12/12/25 7:03 Xe mô tô 29C178599 Trắng
12/12/25 7:04 Xe mô tô 29L114465 Trắng
12/12/25 7:05 Xe mô tô 15M6672136 Trắng
12/12/25 7:13 Xe mô tô 18Y15755 Trắng
12/12/25 7:16 Xe mô tô 29L140109 Trắng
12/12/25 7:17 Xe mô tô 28F105429 Trắng
12/12/25 7:22 Xe mô tô 29L124801 Trắng
12/12/25 7:22 Xe mô tô 29AC16847 Trắng
12/12/25 7:36 Xe mô tô 30Z339222 Trắng
12/12/25 7:39 Xe mô tô 29D116411 Trắng
12/12/25 8:03 Xe mô tô 29X572095 Trắng
12/12/25 8:13 Xe mô tô 36H87425 Trắng
12/12/25 8:18 Xe mô tô 29E246897 Trắng
12/12/25 8:18 Xe mô tô 29E246897 Trắng
12/12/25 8:24 Xe mô tô 29G167211 Trắng
12/12/25 8:24 Xe mô tô 29G167211 Trắng
12/12/25 9:15 Xe mô tô 88S69447 Trắng
12/12/25 9:17 Xe mô tô 30F18785 Trắng
12/12/25 9:34 Xe mô tô 18H117720 Trắng
12/12/25 9:34 Xe mô tô 47AD06524 Trắng
12/12/25 9:39 Xe mô tô 29K199500 Trắng
12/12/25 9:56 Xe mô tô 29B159765 Trắng
12/12/25 10:00 Xe mô tô 19F139101 Trắng
12/12/25 10:26 Xe mô tô 29V46140 Trắng
12/12/25 10:28 Xe mô tô 36B478947 Trắng
12/12/25 10:30 Xe mô tô 29Y514070 Trắng
12/12/25 10:33 Xe mô tô 29F166945 Trắng
12/12/25 10:51 Xe mô tô 36B541731 Trắng
12/12/25 10:56 Xe mô tô 71C162373 Trắng
12/12/25 11:18 Xe mô tô 29AA66608 Trắng
12/12/25 11:19 Xe mô tô 98MD510041 Trắng
12/12/25 11:19 Xe mô tô 36AB44163 Trắng
12/12/25 11:34 Xe mô tô 29E289954 Trắng
12/12/25 11:36 Xe mô tô 29V115350 Trắng
12/12/25 11:43 Xe mô tô 2999181S3 Trắng
12/12/25 11:47 Xe mô tô 29P202348 Trắng
12/12/25 11:51 Xe mô tô 29C176487 Trắng
12/12/25 11:57 Xe mô tô 29C199238 Trắng

Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông, thông tin phạt nguội sẽ được gửi tới chủ xe trên ứng dụng VNeTraffic. Nhờ đó, chủ xe sẽ nhanh chóng nắm được lỗi vi phạm và chủ động nộp phạt, rút kinh  nghiệm. 

Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện trưa 12/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Hiện nay, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. 

Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.   

Hàng trăm xe máy bị phạt nguội chỉ trong ngày 09/12 tại 1 nút giao ở Hà Nội

Một camera AI phát hiện 176 xe máy vi phạm giao thông chỉ trong một ngày. 

