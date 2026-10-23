5 mẫu xe Nhật sắp đổi mới cuộc chơi tại thị trường Việt Nam

Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm ô tô tại Việt Nam đang tăng vọt, tạo cơ hội cho các hãng xe giới thiệu những mẫu xe mới. Dưới đây là 5 mẫu xe đáng chú ý từ các thương hiệu Nhật đã và dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt trong giai đoạn quý cuối cùng của năm 2026.

Honda City

Honda City phiên bản nâng cấp mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt vào ngày 12/10 vừa qua với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn. Ở thế hệ mới này, Honda Việt Nam đã quyết định loại bỏ phiên bản G tiêu chuẩn, chỉ phân phối hai phiên bản cao cấp với mức giá niêm yết không đổi so với bản tiền nhiệm: City L giá 539 triệu đồng, và City RS giá 569 triệu đồng.

Xe giữ nguyên khối động cơ 1,5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đây được xem là khối động cơ mạnh mẽ và cho cảm giác lái thể thao bậc nhất phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Trong sự kiện ra mắt Mazda Flagship - showroom cao cấp đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á vào tháng 12/2025, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu bốn mẫu xe mới, trong đó nổi bật là Mazda CX-5 2026, dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 11 tới đây. Mặc dù vậy, giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Lần đầu tiên được giới thiệu tại châu Âu vào tháng 7/2025, Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 mang kiểu dáng góc cạnh và hầm hố, thay thế cho thiết kế mềm mại của phiên bản cũ. Nội thất xe cũng được cải tiến với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 8 inch.

Xe sử dụng động cơ xăng 2,5L hút khí tự nhiên, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm, kết hợp với mô-tơ điện mild-hybrid 24V, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, còn có phiên bản thuần xăng với động cơ 2,5L.

Subaru Forester Hybrid

Subaru Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt phiên bản hybrid của dòng Forester trong tháng này, hoặc tháng sau. Đây sẽ là mẫu xe xăng lai điện thứ hai của thương hiệu Nhật tại Việt Nam, sau Crosstrek.

Khác với Crosstrek sử dụng cấu hình mild-hybrid, Subaru Forester Hybrid sẽ trang bị hệ truyền động thuần hybrid (full-hybrid) với động cơ xăng 2,5L (162 mã lực, 209Nm) kết hợp mô-tơ điện (118 mã lực, 270Nm) và pin lithium-ion 1,1kWh, tạo ra tổng công suất 194 mã lực. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới

Mitsubishi Việt Nam cũng thông báo sẽ đưa Outlander trở lại thị trường trong năm nay, sau khi ngừng bán mẫu C-SUV này vào cuối năm 2025. Mẫu Outlander mới nhất sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản và thuộc thế hệ thứ 4.

Tuy nhiên, hãng chưa công bố cấu hình và trang bị cụ thể cho thị trường Việt Nam. Tại Nhật Bản, Outlander chỉ có hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) với động cơ xăng 2,4L (131 mã lực, 195Nm) kết hợp hai mô-tơ điện.

Ngoài ra, Outlander cũng được lắp ráp tại Nhật Bản để xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế, như Bắc Mỹ, nơi có tùy chọn mild-hybrid bên cạnh PHEV. Phiên bản mild-hybrid sử dụng máy xăng tăng áp 1,5L, sản sinh 174 mã lực và 279Nm. Thông số này được cho là lựa chọn phù hợp hơn cho thị trường Việt Nam do vấn đề thuế nhập khẩu.

Suzuki XL7 Hybrid bản nâng cấp

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki XL7 có hai phiên bản mới mang tên GL và GLX, mặc dù hiện tại mẫu MPV này chỉ được phân phối với một biến thể duy nhất có giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Dữ liệu dán nhãn năng lượng cho thấy khả năng Suzuki XL7 Hybrid sẽ được nâng cấp và mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản, mặc dù đại lý và nhà phân phối vẫn giữ kín thông tin.

Trước đó, phiên bản mới của XL7 Hybrid đã được phát hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đáng chú ý, XL7 2026 đã được mở bán tại Indonesia vào cuối tháng 7, thị trường xuất khẩu chính sang Việt Nam, cho thấy khả năng mẫu MPV này sẽ sớm có mặt tại nước ta.