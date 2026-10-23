Mô tô điện mới đi tới 343 km/lần sạc, trang bị radar mà giá rất hợp lý

X-47 Venom sở hữu thiết kế mạnh mẽ theo phong cách mô tô đa dụng, hướng đến nhu cầu di chuyển đường dài nhưng vẫn đáp ứng khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Đây là mẫu xe đầu tiên của Ultraviolette sử dụng nền tảng VX-100 thế hệ mới, với những cải tiến về pin, động cơ và bộ điều khiển nhằm giảm trọng lượng, đồng thời nâng cao hiệu suất. Xe có trọng lượng 180 kg, nhẹ hơn 20 kg so với thế hệ trước.

Theo nhà sản xuất, bộ pin mới nhẹ hơn 15%, mật độ năng lượng tăng 25%. Hệ thống làm mát cũng được cải tiến, giúp nâng hiệu quả lên gấp đôi. Trong khi đó, động cơ Light Fury có tốc độ quay tối đa 9.000 vòng/phút, trọng lượng giảm 25-30% và sử dụng ít hơn 50% vật liệu đất hiếm. Bộ điều khiển nhẹ hơn 40% so với thế hệ hiện tại.

X-47 Venom có hai tùy chọn pin dung lượng 7 kWh và 11 kWh. Trong đó, phiên bản SRB-11 sử dụng pin 11 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố lên đến 343 km theo tiêu chuẩn IDC. Quãng đường di chuyển của phiên bản pin 7 kWh chưa được nhà sản xuất công bố cụ thể.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ có công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại công bố lên đến 550 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trong 2,7 giây và từ 0 lên 100 km/h trong 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 155 km/h.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 12 kW. Hệ thống phanh tái sinh được cải tiến để tiếp tục hoạt động ngay cả khi pin đầy. Chế độ Ballistic cũng có thể sử dụng khi dung lượng pin còn 10%.

Về an toàn, X-47 Venom được trang bị cầu chì kích nổ pyro-fuse, có khả năng cô lập mạch điện trong vài micro giây khi phát hiện sự cố nghiêm trọng. Hệ thống này hoạt động cùng hệ thống quản lý pin (BMS) và cầu chì bảo vệ từng cell pin. Bộ pin cũng đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67.

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống Hypersense, sử dụng radar phía sau tần số 77 GHz với phạm vi giám sát công bố lên đến 200 m. Hệ thống hỗ trợ giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo vượt và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau. Đèn cảnh báo nguy hiểm có thể tự động kích hoạt khi phát hiện mối đe dọa.

Khu vực điều khiển được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, sử dụng giao diện Interface X. Các tính năng tích hợp gồm dẫn đường theo thời gian thực, camera phía sau hỗ trợ đỗ xe và hệ thống kiểm soát hành trình.

Ngoài ra, xe hỗ trợ cập nhật phần mềm và tích hợp Violet­te AI, có khả năng gửi cảnh báo khi phát hiện xe bị di chuyển trái phép, đổ ngã, kéo đi hoặc gặp tai nạn.

Tại Ấn Độ, Ultraviolette X-47 Venom có giá khởi điểm 300.000 rupee, tương đương khoảng 82 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi được nêu.