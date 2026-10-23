Xe ga Suzuki US125 ABS giá 40 triệu đồng: Có ABS, màn hình TFT kết nối smartphone

Suzuki US125 ABS sở hữu thiết kế retro với những đường nét đơn giản, đề cao tính thực dụng. Xe được trang bị đèn pha kiểu cổ điển, sàn để chân phẳng và thân xe nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu đi lại thường nhật trong đô thị.

Một ưu điểm của mẫu xe này là trọng lượng tương đối nhẹ. Xe có trọng lượng khi sẵn sàng vận hành khoảng 110 kg, trong khi chiều cao yên ở mức 745 mm. Những thông số này giúp người lái dễ dàng chống chân, xoay trở và điều khiển xe trong điều kiện giao thông đông đúc, đặc biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày tại các đô thị châu Á.

Dù mang phong cách cổ điển, US125 ABS vẫn được Suzuki trang bị nhiều tiện ích hiện đại. Nổi bật trong số đó là cụm đồng hồ TFT có khả năng kết nối với smartphone, hệ thống khóa thông minh và cốp chứa đồ dưới yên, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

Về vận hành, Suzuki US125 ABS sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 124 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,9 kW, tương đương khoảng 9,4 mã lực theo đơn vị PS, cùng mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, giúp người lái vận hành thuận tiện mà không cần chuyển số thủ công.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đáng chú ý, xe được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, góp phần hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau.

Tại Trung Quốc, Suzuki US125 ABS được bán với giá 10.280 nhân dân tệ, tương đương khoảng 40 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp.