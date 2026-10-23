Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 9/2026

Thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc trong tháng 9/2026 với tổng doanh số 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, thị trường ghi nhận sự phục hồi sức mua sau tháng Ngâu, trong đó các mẫu xe gầm cao chạy điện tiếp tục chiếm ưu thế.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là VinFast VF 3 với doanh số 6.474 xe, bỏ xa các đối thủ còn lại. Xếp thứ hai là VF 6 với 3.083 xe, tiếp đến là VF 5 đạt 2.472 xe. Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong duy nhất góp mặt trong top 5, với 1.799 xe bán ra. Vị trí cuối cùng thuộc về VinFast VF 8, đạt doanh số 1.494 xe trong tháng 9.

Kết quả trên cho thấy sức hút đáng kể của các mẫu xe điện VinFast tại thị trường Việt Nam, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị. VF 3 tiếp tục tạo khoảng cách lớn với phần còn lại, trong khi VF 5 và VF 6 duy trì sự hiện diện ở nhóm dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, Toyota Yaris Cross vẫn là đại diện nổi bật của nhóm SUV đô thị chạy xăng và hybrid, cho thấy xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn có chỗ đứng trước xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét.

Dưới đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: