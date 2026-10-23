"Chiến mã" Honda CBR500R FOUR 2027 trình làng, nâng cấp sức mạnh

Trước khi xuất hiện tại châu Âu, CBR500R FOUR 2027 đã được giới thiệu tại Trung Quốc. Điểm khác biệt đáng chú ý của thế hệ mới nằm ở cấu hình động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, thay cho động cơ 2 xi-lanh trên CBR500R trước đây.

Honda CBR500R FOUR 2027 sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 502cc, trục cam kép DOHC, 4 van mỗi xi-lanh và làm mát bằng dung dịch. Động cơ đạt công suất tối đa 53 kW, tương đương khoảng 72 PS, tại 11.000 vòng/phút; mô-men xoắn cực đại đạt 47,4 Nm tại 9.750 vòng/phút.

Động cơ có đường kính piston 60 mm, hành trình piston 44,4 mm và tỷ số nén 12,3:1, với đặc tính vận hành hướng đến dải vòng tua cao. So với phiên bản tại Trung Quốc, bản châu Âu có công suất và mô-men xoắn nhỉnh hơn đôi chút. Phiên bản Trung Quốc đạt công suất tối đa 52,8 kW và mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm.

Hệ thống hút gió Ram Air với hai cửa nạp đặt bên dưới cụm đèn pha kết hợp thiết kế đường nạp Downdraft Intake. Bên trong động cơ, thành xi-lanh được phủ vật liệu Nickel-Silicon Carbide nhằm giảm ma sát, trong khi các chi tiết thuộc cụm xupáp sử dụng lớp phủ DLC, góp phần cải thiện hiệu suất hoạt động ở vòng tua cao.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên CBR500R FOUR 2027 là hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch, kết hợp công nghệ điều khiển bướm ga điện tử Throttle-by-Wire. Xe còn có chức năng Auto Blipping để điều chỉnh vòng tua động cơ khi chuyển về số thấp, bên cạnh bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch.

Mẫu sportbike cung cấp các chế độ lái Standard, Sport, Urban và hai cấu hình User cho phép người lái tùy chỉnh. Các thông số Power Delivery, Engine Brake và Honda Selectable Torque Control (HSTC) đều có ba cấp độ điều chỉnh, giúp thay đổi đặc tính phản hồi động cơ, lực hãm bằng động cơ và khả năng kiểm soát lực kéo. Hệ thống E-Clutch cũng cho phép điều chỉnh cảm giác chuyển số với ba cấp độ, trong đó thiết lập khi lên số và xuống số được quản lý độc lập.

CBR500R FOUR 2027 sử dụng phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 41 mm, kết hợp hệ thống treo sau Pro-Link và gắp sau bằng nhôm. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70ZR17 và lốp sau 160/60ZR17.

Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 296 mm, cùm phanh Nissin hai piston lắp hướng tâm và đĩa phanh sau 240 mm. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Ở khu vực điều khiển, CBR500R FOUR 2027 có màn hình màu TFT 5 inch với ba kiểu hiển thị, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync. Các trang bị khác gồm chìa khóa thông minh, cổng sạc USB và hệ thống chiếu sáng LED.

Tại Anh, Honda CBR500R FOUR 2027 có giá bán 6.999 bảng Anh, tương đương khoảng 242 triệu đồng khi quy đổi.