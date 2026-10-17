Đây là những mẫu sedan bình dân cực hút khách hiện nay

Toyota Vios

Toyota Vios có giá niêm yết hấp dẫn từ 458 đến 545 triệu đồng. Đây là dòng xe sedan bình dân giữ vị trí số một về doanh số tại thị trường Việt Nam. Tháng 9/2026, mẫu xe này có doanh số bán ra 758 chiếc, tăng lũy kế 9 tháng đầu năm lên gần 7.000 xe.

Mẫu sedan Vios sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, trẻ trung với lưới tản nhiệt sắc sảo, cụm đèn LED và các đường dập nổi liền mạch. Bộ mâm hợp kim 15 inch cùng phần đuôi xe nổi khối tạo diện mạo năng động nhưng vẫn lịch lãm.

Khoang nội thất rộng rãi, bố trí khoa học, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình. Phiên bản G CVT nổi bật với ghế bọc da, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Vô lăng tích hợp nhiều phím chức năng, cùng Cruise Control trên bản G, giúp việc lái xe thuận tiện hơn.

Về an toàn, Vios được trang bị ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Riêng bản G CVT có thêm 7 túi khí, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 L, kết hợp với hộp số sàn hoặc CVT, mang lại khả năng vận hành ổn định và bền bỉ. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5,87–6,02 lít/100 km giúp Vios có lợi thế về chi phí sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống treo được tinh chỉnh để tăng độ êm ái và bán kính quay đầu 5,1 m giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Honda City

Là dòng sedan hút khách ở vị trí thứ 2 sau Toyota Vios, Honda City trong tháng 9/2026 đạt 617 chiếc bán ra thị trường. Tổng doanh số của Honda City trong 9 tháng năm 2026 đạt 5.452 chiếc. Dòng sedan bình dân này của Honda có giá niêm yết dao động từ 499 đến 569 triệu đồng.

Honda vừa cập nhật 2 phiên bản mới cho Honda City 1.5L và Honda City 1.5RS, với giá bán ra không đổi. Honda City 2026 được tinh chỉnh ngoại thất theo hướng thể thao, trẻ trung với cụm đèn chiếu sáng dạng thấu kính, lưới tản nhiệt và cản xe thiết kế mới. Phiên bản RS nổi bật với các chi tiết sơn đen, la-zăng thể thao và cụm đèn hậu có màu sắc được thay đổi.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì sự rộng rãi, đồng thời bổ sung cổng USB Type-C trên bản L và RS. Riêng bản RS được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Công nghệ Honda CONNECT cho phép chủ xe theo dõi tình trạng phương tiện, tìm vị trí xe và điều khiển một số chức năng từ xa. Điểm đáng chú ý là cả hai phiên bản L và RS đều được trang bị gói an toàn Honda SENSING với 6 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. Xe còn có các hệ thống an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS, EBD và camera lùi; bản RS có thêm cảm biến đỗ xe phía sau và 6 túi khí.

Honda City tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt và tiết kiệm.

Hyundai Accent

Tuy bị Toyota Vios và Honda City bỏ xa về doanh số, nhưng Hyundai Accent vẫn là một trong những dòng xe sedan được đánh giá rất hút khách hiện nay. Trong tháng 9/2026, Accent đạt doanh số 204 chiếc, nâng lũy kế 9 tháng năm 2026 lên tới 2.645 xe được đưa về tay khách hàng.

Hiện Hyundai Accent có giá niêm yết dao động từ 439 đến 569 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại với kích thước tổng thể 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 165 mm.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị nằm ngang, đèn pha LED đặt thấp và lưới tản nhiệt thể thao. Thân xe có các đường dập nổi sắc nét, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và bộ mâm 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản. Phía sau, cụm đèn LED tạo hình ấn tượng cùng cản sau thể thao giúp xe thêm phần năng động.

Khoang nội thất thiết kế hiện đại, nổi bật với cụm màn hình đôi và vô lăng bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Xe có màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và khoang hành lý dung tích khoảng 500 lít. Các phiên bản cao cấp được trang bị ghế da, điều hòa tự động và làm mát hàng ghế trước, tăng sự thoải mái khi sử dụng.

Về an toàn, Accent có các tính năng như ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các công nghệ hỗ trợ lái ADAS tùy phiên bản. Xe sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.5L, công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động vô cấp CVT.