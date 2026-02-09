Ra mắt xe ga mới Honda Giorno+ 2026, giá nhỉnh 52 triệu đồng

Xe ga Honda Giorno+ 2026 có diện mạo mới, nâng tầm phong cách cùng 7 màu sắc thời thượng, vừa được ra mắt tại Thái Lan. Dòng xe Honda Giorno+ cũng được người hâm mộ tại thị trường Việt Nam biết tới từ lâu.

Ấn phẩm mới này được thiết kế theo phong cách cao cấp mới, thể hiện tính tiên phong dẫn đầu xu hướng. Xe có hướng tiếp cận hiện đại hơn nhờ thiết kế nổi bật, phối màu tinh tế, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng và tiện ích, phù hợp trọn vẹn với lối sống đô thị.

Theo đánh giá, Honda Giorno+ 2026 được nâng cấp theo hướng cá tính và hiện đại hơn, nổi bật với khung đèn pha màu đen tương phản lô-gô Honda, yên xe nâu (bản ABS) tạo điểm nhấn sang trọng, tay nắm sau đồng màu thân xe và lô-gô “Giorno+” xám đậm tăng vẻ thanh lịch. Khoang chứa đồ 30 lít tích hợp đèn LED đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ 125cc eSP+ phun xăng điện tử PGM-FI, 4 thì, 4 van, làm mát bằng nước, cho cảm giác lái mượt mà, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu lên đến 52,6 km/lít. Khung gầm và hệ thống treo chắc chắn, đi kèm tùy chọn phanh CBS hoặc ABS, đảm bảo an toàn cho cả di chuyển trong thành phố lẫn đường dài.

Honda Giorno+ 2026 có tất cả 7 màu sắc mới, hai phiên bản. Trong đó, Phiên bản ABS gồm 4 màu: xám nâu, vàng nâu, đen nâu và trắng nâu, giá đề xuất 68.700 baht (56,5 triệu đồng). Phiên bản CBS có 3 màu: xanh đen, xanh lá đen và xám đen, giá đề xuất 63.700 baht (52,4 triệu đồng).