Loạt xe máy điện giá rẻ dưới 25 triệu đồng: Trang bị hiện đại, đi hàng trăm km một lần sạc

VinFast Evo200, Evo200 Lite

Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ dưới 25 triệu đồng, bộ đôi VinFast Evo200, Evo200 Lite là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng ưu tiên dung lượng pin tốt. Với pin LFP 3,5 kWh được trang bị, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa tới 203 - 205 km cho một lần sạc đầy pin (trong điều kiện tiêu chuẩn).

Evo200 sử dụng động cơ in-hub công suất 1500W với tốc độ tối đa là 70 km/h. Trong khi đó, Evo200 Lite cũng được trang bị động cơ 1500W nhưng được giới hạn tốc độ tối đa 49 km/h, phù hợp người chưa có bằng lái xe. Cả hai mẫu xe đều có hai chế độ lái là ECO và SPORT đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố.

Các trang bị khác trên xe cũng rất ổn trong phân khúc giá với hệ thống đèn chiếu sáng fullLED, cụm đồng hồ kỹ thuật số. Xe sử dụng vành đúc, phanh đĩa trước kèm tang trống sau đảm bảo khả năng vận hành an toàn trong mức sức mạnh của xe.

Giá xe máy điện Evo200/Evo200 Lite: 22 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc).

Yadea Odora S2

Với giá bán niêm yết 16,5 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc), xe máy điện Yadea Odora S2 đem tới sự lựa chọn giá rẻ với thiết kế cổ điển đẹp mắt. Đèn pha lục giác cùng với thân xe nở hậu phù hợp thị hiếu của nhiều người sử dụng.

Xe cũng được trang bị động cơ in-hub với công suất tối đa là 1500W, tốc độ giới hạn ở 46 km/h, phù hợp với cả những khách hàng đủ 16 tuổi chưa có bằng lái xe. Nhờ ắc quy Graphene TTFAR được trang bị, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa là 80 km/lần sạc.

Mẫu xe này cũng sở hữu các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, smartkey, cốp chứa đồ 15 lít phía dưới yên. Đồng thời, lốp không săm, cùng hệ thống phanh đĩa trước kèm tang trống sau cũng là các trang bị giúp đem tới khả năng vận hành an toàn, ổn định.

VinFast EVO

Vừa được bán ra tại thị trường Việt Nam năm 2026, xe máy điện VinFast EVO tạo điểm nhấn với khả năng đổi pin tại trạm. Cụ thể, xe được trang bị 2 pin LFP với một pin cố định và một pin có thể tháo rời để dễ dàng đổi tại trạm đổi pin, nhờ đó giúp kéo dài quãng đường di chuyển mà không cần đợi sạc lâu. Khi được lắp đủ hai pin, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 165 km/lần sạc.

EVO được trang bị động cơ điện in-hub vớ công suất định danh 1500W, tốc độ tối đa có thể đạt được là 70 km/h, cùng với hai chế độ vận hành, xe đáp ứng được nhu cầu di chuyển hàng ngày linh hoạt trên đường phố. Đồng thời, các trang bị khác trên xe cũng thuộc hàng hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số và có tính năng kiểm soát xe từ xa qua smartphone.

Yadea Vigor

Là chiếc xe máy điện giá rẻ nhất trong danh sách ở đây, hiện tại giá xe máy điện Yadea Vigor được bán ra trên thị trường là 15,99 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc). Xe sở hữu thiết kế trẻ trung với bộ sưu tập màu sắc đa dạng, đem tới sự lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3, sinh viên đủ 16 tuổi trở lên.

Xe được trang bị động cơ điện in-hub với sức mạnh tối đa 1500W, và giới hạn tốc độ ở 44 km/h, do đó người điều khiển không cần phải có bằng lái. Đồng thời, ắc quy Graphene được tích hợp giúp xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 70 km/lần sạc. Ngoài ra, các trang bị trên xe cũng khá ấn tượng với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, chìa khóa smartkey. Xe sử dụng vành đúc với hệ thống lốp không săm, cùng phanh đĩa trước và tang trống sau đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn.