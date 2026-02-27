Thói quen giúp Shin Hye Sun giữ cân dưới 50 kg suốt nhiều năm

Sự trở lại của Shin Hye Sun trong phim Art of Sarah nhận được nhiều lời khen khi cô thể hiện hình ảnh trưởng thành và chiều sâu diễn xuất rõ nét. Ảnh: Netflix

Nữ diễn viên Hàn Quốc Shin Hye Sun nổi tiếng với hình thể mảnh mai nhưng khỏe khoắn, cân nặng ổn định quanh mức 49 kg suốt nhiều năm dù lịch quay dày đặc. Chia sẻ với Elle Korea, Shin Hye Sun cho biết không áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà chọn cách duy trì lối sống có thể thực hiện lâu dài, tránh tăng cân theo chu kỳ như nhiều diễn viên khác.

Ăn đủ bữa, không cắt tinh bột hoàn toàn

Shin Hye Sun vẫn ăn cơm mỗi ngày nhưng giảm khẩu phần, ưu tiên bát nhỏ và nhai chậm. Thực đơn thường gồm cơm gạo trắng hoặc gạo trộn ngũ cốc, canh rong biển, cá nướng, trứng, đậu phụ và nhiều rau luộc. Cô hạn chế thức ăn chiên rán và đồ ăn nhanh, đặc biệt tránh ăn mặn vào buổi tối để hạn chế tích nước. Thói quen này giúp duy trì cảm giác no, ổn định đường huyết nên không bị thèm ăn khuya.

Bác sĩ dinh dưỡng Kim Soo Jin làm việc tại Seoul nhận định việc không loại bỏ hoàn toàn tinh bột là chìa khóa giữ cân lâu dài. Theo bà, cơ thể thiếu carbohydrate sẽ dễ mệt mỏi, giảm khối cơ và gây ăn bù vào hôm sau. Khẩu phần cơm nhỏ kết hợp protein nạc giúp cơ thể duy trì chuyển hóa cơ bản ổn định.

Ưu tiên protein và thực phẩm truyền thống Hàn Quốc

Nữ diễn viên thường ăn bữa sáng nhẹ như sữa chua, trứng luộc hoặc khoai lang. Khoai lang là thực phẩm phổ biến trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc vì giàu chất xơ, giúp no lâu và ít gây tăng đường huyết đột ngột. Bữa trưa là bữa ăn đầy đủ nhất trong ngày của Hye Sun, còn bữa tối ăn sớm và đơn giản hơn, thường là salad, cá hoặc đậu phụ. Chế độ ăn mang tính truyền thống Hàn Quốc với canh, rau, thực phẩm lên men như kim chi có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh khỏe giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn vì ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đói và mức tiêu hao năng lượng.

Tập luyện nhẹ nhưng đều đặn

Shin Hye Sun không tập cường độ quá cao. Cô chọn pilates, đi bộ nhanh và giãn cơ sau giờ quay. Nữ diễn viên cho biết việc tập nặng khiến cô dễ kiệt sức và ăn nhiều hơn, vì vậy cô duy trì các bài tập giúp giữ cơ bắp thay vì đốt calo cấp tốc.

Tập pilates giúp tăng khối cơ sâu, cải thiện tư thế và vòng eo. Khi khối cơ tăng, cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn ngay cả lúc nghỉ, nhờ đó cân nặng ổn định mà không cần ăn kiêng quá mức.

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc là thói quen Shin Hye Sun cố gắng duy trì để giữ dáng thon, da đẹp. Ảnh: Instagram shin_sun831

Kiểm soát thói quen sinh hoạt

Một nguyên tắc quan trọng của Shin Hye Sun là ngủ đủ. Cô cố gắng ngủ sớm khi không quay đêm, hạn chế cà phê sau buổi chiều. Theo bác sĩ Kim Soo Jin, thiếu ngủ làm tăng hormone ghrelin gây đói và giảm leptin tạo cảm giác no, khiến người bình thường ăn nhiều hơn 300 - 500 kcal mỗi ngày. Vì vậy, ngủ đủ có tác động tới cân nặng gần tương đương việc tập thể dục.

Tránh giảm cân cấp tốc trước khi quay

Nữ diễn viên hiếm khi áp dụng chế độ giảm cân nhanh phục vụ vai diễn. Khi cần gọn gàng hơn trước ống kính, cô chỉ giảm khẩu phần muối và uống nhiều nước để giảm giữ nước dưới da. Bác sĩ Kim Soo Jin cho rằng giảm cân nhanh bằng nhịn ăn thường khiến cơ thể giảm cơ thay vì mỡ, làm chậm chuyển hóa và tăng cân trở lại sau khi quay phim.

Quan điểm 'giữ cân là lối sống'

Shin Hye Sun nhấn mạnh mục tiêu không phải gầy mà là cơ thể nhẹ và linh hoạt. Cô vẫn ăn món mình thích nhưng theo nguyên tắc phần nhỏ và không ăn liên tục trong ngày. Theo bác sĩ Kim Soo Jin, cách ăn linh hoạt giúp tránh tâm lý bị cấm đoán, yếu tố khiến nhiều người bỏ cuộc khi ăn kiêng.

Shin Hye Sun được mệnh danh là 'đóa hoa nở muộn' của làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Instagram shin_sun831

Shin Hye Sun sinh năm 1989 tại Seoul, tốt nghiệp Đại học Sejong chuyên ngành Điện ảnh Nghệ thuật. Cô bắt đầu được chú ý qua các vai phụ rồi nổi tiếng với loạt phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là vai nữ chính trong Mr Queen và Still 17. Diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng biểu cảm linh hoạt, có thể đảm nhận cả vai hài lẫn tâm lý nặng. Ngoài diễn xuất, cô kín tiếng đời tư, hiếm tham gia chương trình giải trí và chủ yếu tập trung vào công việc. Hình ảnh đời thường giản dị cùng phong cách sống lành mạnh khiến cô trở thành hình mẫu sắc vóc bền vững trong làng giải trí Hàn Quốc.