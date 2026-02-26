Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Mới đây, những khoảnh khắc du xuân đầu năm của gia đình nhà vợ Đoàn Văn Hậu được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ bởi sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng mà còn vì nhan sắc trẻ trung rạng rỡ của bà Mai Đoàn - mẹ đẻ Doãn Hải My.

Diện áo dài tông xanh nhã nhặn, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ghi điểm với thần thái sang trọng, gương mặt trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Nhiều người bất ngờ khi đứng cạnh cô con gái từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, mẹ Doãn Hải My vẫn nổi bật với khí chất riêng, thậm chí được nhận xét là "hai chị em cũng tin được".

Chung khung hình cùng 2 quý tử, mẹ Doãn Hải My khoe sự trẻ trung. Hai em trai của Doãn Hải My cũng gây chú ý với chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc. Dễ thấy gia đình người đẹp Hà thành sở hữu nền tảng ngoại hình đồng đều, từ vóc dáng đến thần thái.

Bà Mai Đoàn xuất hiện trong tà áo dài xanh ngọc dịu dàng, mái tóc ngắn "thương hiệu" và gương mặt gần như không thấy dấu hiệu tuổi tác. Lâu nay vẫn có nhiều bình luận cho rằng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ.

Vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nổi bật khiến bà Mai Đoàn trở thành tâm điểm của loạt ảnh.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi "ngỡ ngàng tưởng nhầm là… chị gái của con gái", thậm chí xin vía trẻ lâu của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu.