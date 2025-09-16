Thói quen giúp Trương Ngọc Ánh giữ rãnh bụng săn chắc ở tuổi U50

Nữ diễn viên thường được đồng nghiệp, khán giả, khen trẻ trung hơn tuổi nhờ làn da gần như không chút dấu hiệu tuổi tác cùng vóc dáng nuột nà, vòng hai săn chắc, vòng ba nở nang. Một trong những bí quyết góp phần không nhỏ giúp mỹ nhân Hương Ga duy trì phong độ đến từ thói quen chăm tập luyện. Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh tích cực tập gym và pickleball giúp cải thiện sức khỏe lẫn vóc dáng.

Gym

Trương Ngọc Ánh quan niệm việc tập luyện là cách để yêu thương, chăm sóc cơ thể khỏe đẹp hơn mỗi ngày: "Mỗi ngày tỉnh dậy là một cơ hội để yêu bản thân nhiều hơn hôm qua".

Người đẹp sinh năm 1976 tập luyện cùng PT kết hợp xen kẽ cardio lẫn các bài tập kháng lực nhằm mục tiêu đốt cháy mỡ thừa đồng thời xây dựng khối lượng cơ, siết chặt vóc dáng. Việc rèn luyện kháng lực đặc biệt có lợi cho phụ nữ tuổi trung niên do cơ thể có xu hướng suy giảm khối lượng cơ bắp tự nhiên sau tuổi 30. Tập kháng lực đúng kỹ thuật, đều đặn không chỉ giúp duy trì vóc dáng khỏe đẹp mà còn góp phần chống loãng xương, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm stress.

Pickleball

Ngoài gym, thói quen chơi pickleball cũng góp phần không nhỏ giúp Trương Ngọc Ánh tiêu hao calo dư thừa, cải thiện độ săn chắc, linh hoạt cho cơ thể.

Pickleball yêu cầu người chơi phải di chuyển, bật nhảy và phản xạ liên tục, giúp cơ thể tiêu hao lượng lớn calo và mỡ thừa. Khi chơi, các nhóm cơ ở chân, tay, vai và cơ bụng (core) đều phải hoạt động, từ đó giúp cơ thể săn chắc hơn và tăng cường sức mạnh.

Thường xuyên chơi pickleball giúp đốt mỡ, tiêu hao calo dư thừa, cải thiện độ săn chắc lẫn sự linh hoạt của cơ thể hiệu quả.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, nổi tiếng với các phim như: Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga... Vài năm qua, người đẹp chuyển hướng sản xuất phim, đầu tư tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Về đời tư, Trương Ngọc Ánh từng kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Hai nghệ sĩ có con gái chung tên Bảo Tiên.