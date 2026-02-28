Con gái MC Phan Anh trổ mã nhan sắc tuổi 20

Xuất hiện cùng bố trong một sự kiện gần đây, bé Bo nhà MC Phan Anh gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú. Ở tuổi 20, ái nữ nhà Phan Anh được nhận xét 'như bản sao của bố', càng lớn càng xinh.

Bé Bo tên thật Hoàng Dương Bảo Anh, sinh năm 2006. Cô được nhiều khán giả biết tới khi cùng Phan Anh tham gia chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế năm 2014. Năm 13 tuổi, Bảo Anh được bố mẹ cho đi du học ở New Zealand, sau đó cô sang Australia tiếp tục việc học.

MC Phan Anh và gia đình thường sang thăm con gái khi rảnh. Ngược lại, vào những ngày lễ Tết, Bảo Anh cũng về chơi với bố mẹ. Tuy nhiên trên trang cá nhân, Phan Anh hạn chế chia sẻ hình ảnh của con gái để giữ sự riêng tư cho con khi bước vào tuổi trưởng thành.

Bảo Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống năng động của thiếu nữ đôi mươi trên trang cá nhân. Từng có thời gian thử sức làm mẫu nhí khi ở tuổi teen nhưng sau đó con gái Phan Anh tập trung học tập, không tham gia nghệ thuật.

Cô có năng khiếu và đam mê đặc biệt với thời trang, du lịch và nhiếp ảnh. Những bức hình của Bảo Anh thường được cô chụp bằng máy phim. Cô còn lập một tài khoản riêng chuyên chia sẻ những khung hình nghệ thuật mà cô bấm máy được.

Con gái Phan Anh chuộng thời trang cá tính giống các cô gái Gen Z.

Cô khoe đường cong chừng mực với những mẫu đầm ren ôm sát, áo crop top hoặc chân váy ngắn theo xu hướng.

Phan Anh thường gọi vui con gái là "nàng thơ" hoặc "em gái". Ngày nhỏ, Bảo Anh khá nhút nhát nhưng càng lớn, cô càng lém lỉnh, tinh nghịch hơn.

Cô được nhận xét giống bố ở phần cằm vuông, sống mũi cao. Cô còn có nụ cười tươi với má lúm.

Bảo Anh diện đồ cá tính khi đi chơi ở Đà Lạt.

Dịp Tết, Bảo Anh thích khoe sắc với áo dài.

Thiếu nữ làm duyên cùng áo dài trắng. Phan Anh cho biết Bảo Anh bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại và mong manh.