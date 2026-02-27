'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

Diễn viên Quách Thu Phương đang thu hút sự chú ý khi vào vai Tuyết trong phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược phát sóng trên VTV3.

Diễn viên Quách Thu Phương gây bất ngờ khi đóng cặp cùng Hồng Đăng trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược".

Tuyết là nhân vật mưu mô, toan tính và đầy tham vọng. Trong Đồng hồ đếm ngược, Tuyết có mối quan hệ tình cảm bí mật với Khang (Hồng Đăng thủ vai) – luật sư riêng của gia đình. Cả hai cùng lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của chồng Tuyết sau khi ông qua đời. Đây được xem là một trong những vai diễn sắc sảo, táo bạo nhất của Quách Thu Phương từ trước tới nay.

Đây là lần đầu tiên Quách Thu Phương vào vai “người tình” của Hồng Đăng trên phim giờ vàng. Điều thú vị là trên phim, khán giả hầu như không nhận ra khoảng cách 7 tuổi giữa hai diễn viên.

Nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong bộ phim "Bước chân vào đời" trên VTV.

Về những cảnh quay tình cảm, nữ diễn viên thừa nhận, do bạn diễn 4 năm mới trở lại màn ảnh nên thời gian đầu cả hai khá “khớp”, phải bàn bạc kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp giúp họ nhanh chóng vào vai, diễn xuất trở nên tự nhiên và ăn ý hơn qua từng phân đoạn.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, sở hữu gương mặt hiền hậu, đài các. Từ cuối thập niên 1990, cô đã được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh phía Bắc. Vẻ ngoài, đặc biệt là “đôi mắt buồn biết nói” giúp chị ghi dấu ấn sâu đậm qua loạt phim như Của để dành, Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46…

Sở hữu gương mặt hiền hậu, đài các, Quách Thu Phương là ''mỹ nhân màn ảnh'' một thời.

Trên sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ, cô cũng là gương mặt sáng giá qua nhiều vở diễn như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan…Từng có nhận xét rằng, trong làng kịch phía Bắc, hiếm ai sở hữu đôi mắt biểu cảm như Quách Thu Phương.

Khi đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng khi vắng bỏng khỏi cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ.

Vốn đam mê với nghề, việc dừng lại này khiến cuộc sống, cảm xúc của cô không khỏi bị xáo trộn. Đồng thời, áp lực từ hôn nhân và việc chăm sóc con cái khiến tâm lý Quách Thu Phương rơi vào khủng hoảng.

Nữ diễn viên thừa nhận thời gian đầu nghỉ việc, cô từng phải chiến đấu với bệnh trầm cảm: "Sau đó, tôi stress và rơi vào trầm cảm. Tôi đã phải vật lộn với mình để vượt qua giai đoạn đó. Rồi tôi tìm đến yoga, và chính yoga đã giúp tôi đi qua được sóng gió, đi qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần".

Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn.

Hơn 20 năm gắn bó với bộ môn này, yoga không chỉ giúp Quách Thu Phương giữ vóc dáng thon gọn mà còn trở thành liệu pháp tinh thần, giúp chị cân bằng và tái tạo năng lượng.

"Yoga không chỉ là bộ môn rèn luyện thể chất, mà còn là phương pháp tu dưỡng tâm hồn. Tôi tìm thấy sự thư giãn, giải tỏa căng thẳng và áp lực công việc, sắc vóc cải thiện và trẻ lâu", NSƯT Quách Thu Phương chia sẻ.

Năm 2019, cô tái xuất ấn tượng trên sân khấu với vở Dưới cát nước và giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế. Sau đó, chị liên tục trở lại màn ảnh nhỏ qua các phim giờ vàng như Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng nói khi yêu…

Ngoài đời, cô theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ.

Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi 49, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài gợi cảm, phong thái sang trọng và nguồn năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện, truyền cảm hứng cho phụ nữ trung niên về việc chăm sóc bản thân.

Quách Thu Phương mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích mọi người, đặc biệt là những người hoạt động nghệ thuật bận rộn, cùng trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời của yoga.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống của mình. “Tôi yêu công việc, yêu nghề và yêu cuộc sống này”, Quách Thu Phương chia sẻ. Có lẽ chính tinh thần lạc quan ấy đã giúp ''mỹ nhân màn ảnh'' một thời vẫn giữ được thần sắc tươi trẻ, rạng rỡ và đầy cuốn hút theo năm tháng.