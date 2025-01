Thói quen ăn sáng giúp Song Hye Kyo giữ dáng bao năm không đổi

Được ca sĩ nhóm Davichi hỏi có thói quen nào của một ngôi sao vào buổi sáng không, nữ diễn viên cho biết: "Hoàn toàn không có chuyện đó, tôi luôn ăn cơm. Khi tôi cần chăm sóc cơ thể, tôi không thường gọi đồ ăn. Tôi hầu như luôn ăn những bữa nấu tại nhà".

Song Hye Kyo cho biết từ khi bước sang tuổi 40, cô chú trọng chăm sóc sức khỏe hơn nên thường ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ thể.

Chosun đánh giá thói quen ăn sáng của ngôi sao phim The Glory rất có lợi cho sức khỏe, từ việc hạn chế đồ ăn sẵn cho đến ăn cơm vào buổi sáng.

Trong đồ ăn chế biến sẵn thường chứa hàm lượng tinh bột cùng chất béo cao và có xu hướng không đủ protein, chất xơ. Bên cạnh đó, rất khó để kiểm soát lượng gia vị, chất phụ gia cũng như chất lượng thực phẩm khi gọi đồ ăn sẵn về nhà. Đổi lại, khi tự nấu nướng tại nhà sẽ đảm bảo được vệ sinh cũng như kiểm soát chất lượng thực phẩm, liều lượng gia vị, nhờ đó bảo vệ sức khỏe và vóc dáng hiệu quả hơn.

Sắc vóc Song Hye Kyo ở tuổi ngoại tứ tuần.

Thói quen ăn cơm vào buổi sáng cũng được khuyến khích do đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày, kích hoạt các hoạt động của não bộ và cơ thể. Carbohydrate là thành phần rất quan trọng đối với sự hoạt động của não bộ, giúp duy trì sự tỉnh táo, tập trung. Bữa sáng cũng là bữa được khuyến khích nên ăn đủ dinh dưỡng, bao gồm cả tinh bột. Đây cũng là một trong những thời điểm tiêu thụ carb không gây tích tụ mỡ. Ăn đủ dinh dưỡng từ bữa sáng còn giúp ngăn ngừa việc ăn vặt hoặc ăn quá nhiều vào các bữa còn lại trong ngày.

Chosun cũng khuyến khích nên chọn gạo lứt hoặc kết hợp gạo trắng với ngũ cốc như các loại hạt đậu, ngô... để tăng giá trị dinh dưỡng cho cơm. Carbohydrate chưa tinh chế có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự tăng cân do chứa nhiều chất xơ, ổn định đường huyết, giảm tiết insulin quá mức. Kết cấu thô của ngũ cốc chưa tinh chế đòi hỏi phải nhai kỹ hơn, nhờ đó tạo cảm giác no, giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa.

Song Hye Kyo được truyền thông mệnh danh là ‘ma cà rồng’ của showbiz Hàn nhờ sắc vóc bao năm không thay đổi.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.