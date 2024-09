Thói quen giúp Song Hye Kyo giữ chân thon nuột

Dự sự kiện tại Đài Loan hôm 24/9, Song Hye Kyo diện váy sơ mi trắng trễ vai. Bộ váy có độ dài trên gối giúp nữ diễn viên khoe khéo đôi chân thon thả, nuột nà cũng như giúp cô "ăn gian" chiều cao. Khi trò chuyện về chủ đề làm đẹp, ngôi sao Hàn Quốc thừa nhận ở độ tuổi tứ tuần cô không chỉ chăm tập thể dục mà còn kiếm soát chế độ ăn uống mới giữ gìn được vóc dáng. Song Hye Kyo cho biết hiện cô ưu tiên hàng đầu là chế độ ăn ít muối.

Song Hye Kyo dự sự kiện ở Đài Loan hôm 24/9.

Ăn nhiều muối làm cơ thể giữ lại nhiều natri và nước hơn bình thường, khiến các vùng mặt, tay, chân, bắp chân đều có thể bị sưng phù do tích nước. Vùng bắp chân rất dễ bị ảnh hưởng do trọng lực kéo nước xuống và ứ đọng lại.

Muối được nạp vào cơ thể thông qua nêm nếm gia vị khi nấu ăn và các món đóng hộp, chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích, thịt hun khói, khoai tây chiên, snack... Chế độ ăn nhiều muối giúp tăng hương vị, kích thích cảm giác ngon miệng, nên cũng dễ khiến bạn ăn nhiều hơn mức cơ thể cần. Ngoài hạn chế muối, cũng có thể ăn nhiều thực phẩm chứa kali, vì chất này giúp thải lượng muối thừa trong cơ thể. Thực phẩm chứa kali bao gồm cà chua, chuối tiêu, khoai tây, cần tây...

Cùng với việc kiểm soát chế độ ăn, Song Hye Kyo còn là tín đồ yoga. Đây là bộ môn đạt hiệu quả cao trong việc thư giãn cơ bắp, tăng lưu thông máu, nhờ đó góp phần giảm tích nước, phù nề. Axit lactic tích tụ trong quá trình vận động hàng ngày dễ khiến các vùng cơ trông căng phồng, to hơn, do đó việc giãn cơ, làm dịu cơ bắp sẽ giảm sự sản xuất, tích tụ axit lactic, giúp đôi chân thon gọn, nuột nà.

Thói quen hạn chế muối trong ăn uống hàng ngày giúp Song Hye Kyo giảm tình trạng tích nước, bảo toàn sắc vóc ở tuổi tứ tuần.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu. Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

