Hồ Ngọc Hà diện style giấu quần khoe chân trên phố Italy

Hồ Ngọc Hà chuẩn bị dự show của nhà mốt Gucci tại Milan Fashion Week, với vai trò Bạn thân thương hiệu. Trước khi xem bộ sưu tập mới của hãng, nữ ca sĩ ghi lại loạt ảnh street style trên phố Italy.

Người đẹp mặc áo khoác lông dáng ngang đùi, nằm trong BST "La Famiglia" có mức giá khoảng một tỷ đồng. Điểm nhấn trên áo là thắt lưng dây xích với chi tiết Double G đặc trưng. Tổng thể được hoàn thiện với đôi guốc Crystal Bombshell lấp lánh.

Diện trang phục theo phong cách giấu quần, Hồ Ngọc Hà tôn đôi chân thon.

Mốt 'trên đông dưới hè' giúp Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả khen gợi cảm. 'Đẹp và sang kinh khủng'; 'Mẹ ba con cỡ đó, đôi chân của chị sau bao năm vẫn đẳng cấp siêu mẫu'; 'Bộ này chiến quá, không biết dự show chị còn đẹp cỡ nào'..., một số người hâm mộ bình luận.

Cũng trong chuyến công tác Italy, Hồ Ngọc Hà còn diện set trang phục trăm triệu đồng tông đen tôn triệt để đôi chân dài.

Trang phục được người đẹp phối khăn họa tiết trùm kiểu mỏ quạ, đi theo phong cách retro đặc trưng Gucci.

Từ khi thành Bạn thân thương hiệu, Hồ Ngọc Hà thường xuyên góp mặt trong các sự kiện lớn của nhà mốt Italy với những đặc quyền riêng.

Hôm 25/2, cô lên đường đến Milan với bộ đồ nhung tôn thân hình mảnh mai.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô giảm xuống 58 kg để có thể thử nhiều kiểu trang phục khi xuất hiện tại sự kiện quan trọng lần này. Trước đó, cô có buổi thử trang phục cùng êkíp Việt Nam và Gucci Italy trước khi tham dự show diễn Thu Đông 2026 của nhà mốt, dự kiến diễn ra tại Milan vào ngày 27/2 (giờ địa phương).