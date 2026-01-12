5 thói quen giúp Park Shin Hye giữ nhan sắc 16 năm không đổi

Park Shin Hye trong phim 'You're Beautiful' năm 2009. Ảnh: SBS

Tham gia diễn xuất từ khi còn là thiếu nữ, Park Shin Hye vẫn giữ được vẻ ngoài trong trẻo, làn da mịn màng và khí chất nhẹ nhàng dù đã bước sang tuổi 36. Theo Glamour Hàn Quốc, bí quyết của cô không nằm ở những liệu trình đắt đỏ mà đến từ cách chăm sóc da nền tảng, kỷ luật sinh hoạt và lối sống tối giản.

Ưu tiên làm sạch và phục hồi da

Park Shin Hye luôn coi làm sạch là bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da. Cô trung thành với phương pháp tẩy trang dịu nhẹ kết hợp sữa rửa mặt ít bọt để tránh làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Những ngày không trang điểm, nữ diễn viên vẫn rửa mặt kỹ để loại bỏ bụi mịn và bã nhờn tích tụ. Sau làm sạch, cô tập trung vào các sản phẩm cấp ẩm, phục hồi nhằm giữ da khỏe thay vì chạy theo mỹ phẩm đặc trị nặng đô.

Dưỡng ẩm và chống nắng quanh năm

Làn da căng mịn của Park Shin Hye đến từ thói quen dưỡng ẩm đều đặn, bất kể thời tiết hay lịch trình bận rộn. Cô ưu tiên kem dưỡng kết cấu nhẹ, dễ thấm, giúp da luôn đủ nước. Song song đó, nữ diễn viên xem chống nắng là bước bắt buộc mỗi ngày, kể cả khi ở trong nhà hay di chuyển ngắn. Theo cô, bảo vệ da khỏi tia UV là cách chống lão hóa đơn giản và hiệu quả nhất.

Trang điểm tối giản để da được 'thở'

Ngoài đời thường, Park Shin Hye hầu như không trang điểm đậm. Cô chọn cushion mỏng nhẹ, che khuyết điểm vừa đủ và tập trung làm nổi bật làn da tự nhiên. Việc hạn chế lớp nền dày giúp da giảm nguy cơ bí tắc lỗ chân lông, từ đó hạn chế mụn và lão hóa sớm.

Park Shin Hye khoe nhan sắc trẻ trung, tươi tắn trong bộ ảnh mừng Giáng sinh 2025. Ảnh: Instagram ssinz7

Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc

Nữ diễn viên duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Cô hạn chế đồ chiên rán, thức uống nhiều đường - những yếu tố dễ khiến da xỉn màu. Bên cạnh đó, Park Shin Hye ưu tiên ngủ đủ giấc, coi đây là liệu pháp làm đẹp miễn phí giúp da tái tạo và tinh thần cân bằng.

Giữ tinh thần tích cực

Theo Park Shin Hye, làn da đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm mà còn phản ánh trạng thái tinh thần. Cô dành thời gian cho gia đình, tập yoga và đi bộ để giải tỏa căng thẳng. Nữ diễn viên tin rằng khi tinh thần ổn định, làn da cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Park Shin Hye trở thành biểu tượng nhan sắc bền bỉ với phong cách tự nhiên. Ảnh: Instagram ssinz7

Park Shin Hye sinh năm 1990, là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả Việt Nam yêu mến suốt hơn 16 năm nhờ hình ảnh trong trẻo và diễn xuất ổn định. Cô bắt đầu được chú ý từ bộ phim Nấc thang lên thiên đường và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Những tác phẩm của Park Shin Hye từng phát sóng trên truyền hình, chiếu rạp hoặc được xem rộng rãi tại Việt Nam gồm You're Beautiful, Heartstrings, The Heirs, Pinocchio, Doctors và Doctor Slump. Ở mảng điện ảnh, cô ghi dấu ấn với Miracle in Cell No.7 và The Call. Park Shin Hye được xem là biểu tượng nhan sắc tự nhiên và bền bỉ của làn sóng Hallyu.