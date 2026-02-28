Mới đây, hoa hậu H'Hen Niê đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Cô viết: "Đừng để những con số trên thước dây làm khó mình, vì với tôi, số đo hoàn hảo nhất chính là bản lĩnh và trái tim bao la mà một người mẹ dành cho thiên thần nhỏ.

Thay vì tự ngồi soi vòng eo, sao mình không soi thử xem hôm nay mình đã tự tin đến mức nào? Bởi vì sự tự tin mới chính là phiên bản lộng lẫy nhất, cân đẹp mọi layout từ mẹ bỉm tới nàng thơ.

Hoa hậu H'Hen Niê trong bộ ảnh mới. (Ảnh: Thiên An)

Các mẹ hãy nhớ rằng: Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa rực rỡ theo cách riêng biệt. Người ta bảo vàng thật thì qua lửa, còn phụ nữ mình thì cứ phải "sau sinh mới là lúc thắm nhất".

Cùng với dòng chia sẻ này, H'Hen Niê đăng tải bộ ảnh mới trong chiếc đầm dạ hội màu trắng sang trọng. Cô khoe gương mặt rạng rỡ và những đường cong quyến rũ sau sinh.

Sau khi đăng tải, bài viết của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc mặn mà và thần thái cuốn hút, công chúng còn đánh giá cao thông điệp mà cô gửi gắm. Thay vì cổ vũ cho những chuẩn mực hình thể khắt khe, nàng hậu lựa chọn đề cao sự tự tin và tình yêu thương bản thân, điều được xem là "vẻ đẹp bền vững" của người phụ nữ hiện đại.

Trước đó, kể từ khi lập gia đình và bước vào hành trình làm mẹ, H'Hen Niê vẫn duy trì lối sống năng động, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Người đẹp khoe vóc dáng quyến rũ sau gần 5 tháng sinh con. (Ảnh: FBNV)

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2018 với kết quả lọt Top 5 chung cuộc. Trở về từ cuộc thi sắc đẹp này, người đẹp sinh năm 1992 liên tiếp xuất hiện trong các show thời trang và đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

Người đẹp từng "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh với dự án đầu tay 578: Phát đạn của kẻ điên . Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.