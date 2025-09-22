Mái tóc của Kate được ví 'biểu tượng của sự thanh lịch vương giả'

Tại sự kiện cấp nhà nước tối 17/9, Vương phi buông xõa mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn cầu kỳ. Phần tóc nửa trên được uốn xoăn sóng to và nhỏ dần về phía đuôi tóc, tạo vẻ bồng bềnh, dày dặn hơn.

Kate sánh đôi William tại quốc yến tối 17/9.

Jason Collier - nhà tạo mẫu tóc người Anh từng làm việc với nhiều ngôi sao hạng A - nói: "Mái tóc của Công nương Kate tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước là biểu tượng của sự thanh lịch vương giả. Những lọn tóc gợn sóng lãng mạn tạo thêm kết cấu và độ bồng bềnh, hoàn toàn tôn lên chiếc váy ren và vương miện của cô ấy mà không hề lấn át chúng, đồng thời vẫn làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Kiểu tóc này rất phù hợp vì nó toát lên vẻ quyến rũ tinh tế ở mức cao nhất. Nó vượt thời gian, nữ tính và tinh tế một cách tự nhiên, chứng minh rằng đôi khi những vẻ ngoài đơn giản lại đem lại sức hút lớn nhất".

Nhà tạo mẫu tóc hoàng gia Adam Oygur chia sẻ với Mail rằng mái tóc hiện tại của Kate là "đỉnh cao của sự thanh lịch vượt thời gian". Ông đánh giá cao độ bóng mượt và chuyển màu hợp lý, giúp tổng thể "đủ tinh tế cho những dịp trang trọng".

Mái tóc của Vương phi Kate nhìn từ phía sau.

Thợ làm tóc Debbie Postiglioni cho rằng quyết định xõa tóc của Kate trong dịp này giúp bà mẹ ba con trông "trẻ trung và dễ gần hơn" mà vẫn giữ được sự thanh lịch và phong thái hoàng gia.

Gustav Fouche - chủ một tiệm tóc ở phía tây London - nhận xét về màu tóc mới của Kate: "Điều tôi ấn tượng nhất về mái tóc của Kate tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước là cô ấy rõ ràng đã nhuộm tóc sáng màu hơn, với tông nâu vàng ấm áp hơn. Kate có nước da hợp với tông màu hơi trầm một chút, vì vậy việc giữ màu hạt dẻ thay vì vàng hoe là một lựa chọn thông minh. Màu này tạo nên sự mềm mại mà không làm tóc cô ấy bị bạc, nó cũng có thể giúp che đi phần tóc mọc lại một cách nhẹ nhàng. Khi chúng ta già đi, đặc biệt là sau những vấn đề về sức khỏe, tóc sẽ tự nhiên trở nên sáng màu hơn hoặc bạc đi. Tuy nhiên, cách nhuộm tóc này đã xử lý vấn đề một cách tinh tế".

Mái tóc của Vương phi Kate là chủ đề gây xôn xao dư luận không ít lần trong vài tuần qua. Từ việc lần đầu nhuộm màu tóc cát cháy vàng óng, sau đó lại trở về màu nâu chocolate quen thuộc đến mẹo búi tóc không cần dây chun đều thu hút sự quan tâm.