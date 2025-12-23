3 nên, 3 tránh giúp tóc bớt gãy rụng

Nên chăm sóc cả da đầu chứ không đơn thuần là tóc

Mái tóc khỏe mạnh bắt đầu từ da đầu khỏe mạnh. Khi gội đầu, hãy tập trung vào việc làm sạch da đầu, nhẹ nhàng massage bằng đầu ngón tay để giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và đảm bảo nang tóc nhận được đủ dưỡng chất. Chọn loại dầu gội phù hợp với tình trạng da đầu của bạn, tránh các chất tẩy rửa quá mạnh, để duy trì sự ổn định của da đầu và ngăn ngừa sự mất cân bằng.

Nên ăn đủ protein

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein. Thiếu hụt protein, sắt, kẽm hoặc vitamin nhóm B trong thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến tóc mỏng và giảm độ chắc khỏe của tóc. Nên ăn nhiều cá, trứng, các sản phẩm từ đậu nành, rau lá xanh đậm và các loại hạt để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tóc từ bên trong.

Rụng tóc có nhiều nguyên nhân như di truyền, thay đổi nội tiết tố, stress, thiếu hụt dinh dưỡng, thói quen chăm sóc,...

Nên ngủ nghỉ điều độ

Quá trình phục hồi và phát triển nang tóc chủ yếu diễn ra vào ban đêm, với khoảng thời gian quan trọng nhất là từ 23h - 2h. Xây dựng một lịch trình ngủ đều đặn và đi ngủ sớm giúp ổn định sự hormone và đảm bảo nhịp điệu phát triển tóc bình thường.

1. Tránh sấy tóc ở nhiệt độ cao mỗi ngày

Việc thường xuyên sử dụng máy sấy tóc và máy tạo kiểu ở nhiệt độ cao có thể làm hỏng lớp biểu bì tóc, khiến tóc khô, giòn và dễ gãy rụng. Nên sấy khô da đầu ở nhiệt độ trung bình thấp trước, sau đó tạo kiểu theo ý muốn để giảm thiểu tác hại do nhiệt.

2. Tránh thức khuya kéo dài.

Thức khuya, thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc kéo dài cũng sẽ cản trở quá trình sản sinh hormone tăng trưởng và phục hồi da đầu, khiến nang tóc bước vào giai đoạn nghỉ ngơi sớm, làm tăng nguy cơ rụng tóc. Dù bận rộn đến đâu, việc đảm bảo ngủ đủ giấc vẫn vô cùng quan trọng và không thể thay thế bằng bất kỳ sản phẩm chăm sóc tóc nào.

Ngủ đủ giấc, ngủ ngon là nền tảng cơ bản để tái tạo năng lượng, duy trì nhịp sinh học ổn định, từ đó giữ cho da đầu, mái tóc phát triển bình thường.

3. Tránh để cơ thể căng thẳng

Căng thẳng quá mức có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và hệ miễn dịch, làm suy yếu sức khỏe da đầu. Tập thể dục vừa phải, thư giãn và nghỉ ngơi đúng giờ là cách hữu ích để giảm stress, xoa dịu cho cơ thể, góp phần duy trì mái tóc khỏe mạnh.