Thức uống số 1 giúp giảm mỡ nội tạng, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng

Mỡ nội tạng là loại mỡ nằm sâu trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tụy và ruột. Chúng liên tục giải phóng các cytokine gây viêm, dẫn đến nguy cơ kháng insulin, đái tháo đường type 2 và các bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, một nghiên cứu diện rộng được công bố vào đầu năm 2025 thực hiện trên 45.000 người đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn: Những người duy trì thói quen tiêu thụ trung bình 1,7 tách cà phê mỗi ngày có tỷ lệ mỡ nội tạng thấp hơn đáng kể so với nhóm không sử dụng.

Cà phê có hiệu quả trong việc cắt giảm mỡ nội tạng.

Vì sao cà phê lại có khả năng này? Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 3 lý do chính:

1. Kích hoạt bộ máy trao đổi chất

Theo chuyên gia dinh dưỡng Megan Byrd (tác giả của The Oregon Dietitian), caffeine là một chất kích thích tự nhiên có khả năng làm tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi (RMR) từ 5% đến 20%.

"Khả năng đốt cháy năng lượng này không chỉ diễn ra ngay tức thì mà còn duy trì tới 3 giờ sau khi uống. Điều này giúp cơ thể tiêu hao calo hiệu quả ngay cả khi bạn không vận động mạnh", bà Megan Byrd nhấn mạnh.

2. Hàm lượng chất chống oxy hóa

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong một tách cà phê (dao động từ 200 - 550 mg) còn cao hơn cả trà xanh hay rượu vang đỏ. Đặc biệt, hai hợp chất acid chlorogenic và cafestol có tác dụng trực tiếp đến quá trình phân giải tế bào mỡ. Chúng không chỉ ngăn chặn việc hấp thụ chất béo mà còn thúc đẩy enzyme trong gan hoạt động mạnh mẽ hơn để chuyển hóa lipid, từ đó thu nhỏ chu vi vòng eo một cách tự nhiên.

3. Kiểm soát cơn thèm ăn

Caffeine tác động lên hệ thần kinh trung ương để điều chỉnh các hormone báo hiệu cảm giác đói. Thưởng thức một tách cà phê sau bữa ăn giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, tạo cảm giác no lâu hơn. Đây là chìa khóa vàng giúp người thừa cân kiểm soát việc ăn vặt và cắt giảm lượng calo dư thừa vào cuối ngày.

4. Bí quyết uống cà phê để giảm mỡ hiệu quả nhất

Dù có lợi ích vượt trội, cà phê chỉ phát huy tác dụng giảm mỡ nếu được sử dụng đúng cách. Dưới đây là những nguyên tắc cần lưu ý:

Ưu tiên cà phê đen và độ rang nhẹ: Để tận dụng tối đa lượng acid chlorogenic, cà phê đen nguyên chất là lựa chọn số 1. Nếu bạn không quen với vị đắng gắt của các loại rang đậm (dark roast), hãy chuyển sang các loại hạt có độ rang nhẹ (light roast). Cà phê rang nhẹ thường giữ được hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn và mang lại vị thanh, dễ uống hơn cho người mới bắt đầu.

Nói "không" với đường và kem béo: Việc thêm quá nhiều sữa đặc, đường hay kem béo (creamer) sẽ vô tình triệt tiêu khả năng giảm mỡ của cà phê, thậm chí gây tích tụ mỡ bụng nhanh hơn do lượng đường tăng cao. Nếu cần độ béo, hãy thay thế bằng một chút sữa tươi không đường hoặc các loại sữa hạt như hạnh nhân, yến mạch để giữ nguyên lợi ích cho sức khỏe.

Thời điểm: Thời điểm uống cà phê quyết định hiệu quả chuyển hóa và chất lượng giấc ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Tuyệt đối tránh sử dụng cà phê sau 4 giờ chiều. Caffeine có thời gian bán thải dài, việc tiêu thụ muộn sẽ làm gián đoạn giấc ngủ, yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc quản lý cân nặng và hồi phục cơ thể. Một giấc ngủ kém chất lượng sẽ làm tăng hormone cortisol, dẫn đến việc tích tụ mỡ bụng mạnh mẽ hơn.