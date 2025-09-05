Kate thu hút chú ý với màu tóc 'cát cháy' óng ả

Đến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London hôm 4/9 cùng Thân vương William, Vương phi Kate thu hút sự chú ý nhờ vẻ thanh lịch đã thành thương hiệu cùng mái tóc với tone màu sáng hơn hẳn trước kỳ nghỉ hè.

Kate xuất hiện hôm 4/9 với trang phục giản dị, thanh lịch, điểm nhấn là mái tóc màu cát cháy óng ả, bồng bềnh.

Hello miêu tả màu tóc mới của bà mẹ ba con là màu cát cháy và trông bồng bềnh hơn hẳn trước đây. "Khi nhắc đến mái tóc của một công chúa, đây chính xác là những gì tôi mường tượng trong đầu. Những lọn tóc xoăn dài, bồng bềnh theo phong cách 'Công chúa ngủ trong rừng' với tông vàng óng ả. Dù Công nương Kate chưa bao giờ nhuộm tóc vàng óng như thế này trước đây, kiểu tóc siêu dài và bồng bềnh này khiến tôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của cô ấy, khi cô ấy chỉ là Kate Middleton. Có vô số lời bàn tán về việc liệu phụ nữ trên 40 tuổi có thể để tóc dài hay không, và Công nương Kate đã chứng minh một cách dứt khoát là có", biên tập viên chuyên mục Sắc đẹp và Phong cách sống của Hello nhận xét về mái tóc mới của Vương phi Kate.

Vào tháng 8, Kate gần như không xuất hiện trước công chúng khi cùng chồng và ba con nghỉ dưỡng tại Balmoral trong kỳ nghỉ gia đình thường niên. Những nghi ngờ xoay quanh việc bà mẹ ba con thay đổi màu tóc xuất hiện vào ngày 24/8 khi cô được trông thấy ngồi trong xe ô tô cùng chồng trong lúc đến nhà thờ Crathie Kirk nằm trong khu đất của Hoàng gia Anh.

Mái tóc của Vương phi Kate vàng óng khi ra nắng.

Công nương xứ Wales đã thay đổi màu tóc và kiểu tóc nhiều lần trong những năm qua. Trong lần đầu xuất hiện ở chốn đông người sau khi hoàn thành hóa trị ung thư vào tháng 10 năm ngoái, Vương phi được trông thấy đổi từ màu tóc nâu vàng nhuộm kiểu balayage sang màu nâu chocolate trầm. Tone màu nhuộm này tạo cảm giác ấm áp, tôn da, giúp Kate thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Tham dự Giải vô địch Wimbledon vào ngày 12 và 13/7, mái tóc của Vương phi có màu hạt dẻ sẫm. Mái tóc dài với những lọn xoăn bồng bềnh, tạo cảm giác thanh lịch, quý phái cho bà mẹ ba con. Dù đã trải qua quá trình điều trị ung thư, mái tóc của cô được các chuyên gia đánh giá trông khỏe mạnh, sang trọng và vẫn là 'hình mẫu' cho nhiều phụ nữ Anh.

Mái tóc của Kate có màu nâu hạt dẻ khi cô xuất hiện tại Giải vô địch Wimbledon hồi tháng 7,

Vương phi Kate đang dần trở lại công việc sau nhiều tháng điều trị ung thư. Cô tiết lộ mắc ung thư trong video cuối tháng ba năm ngoái, sau khi trải qua một ca phẫu thuật vùng bụng hồi đầu năm. Tháng 9 năm ngoái, bà mẹ ba con thông báo đã hoàn thành hóa trị và dần quay lại với những công vụ hoàng gia nhiều hơn.