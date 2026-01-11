Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Mới đây, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện với chiếc váy cúp ngực xòe màu đỏ nổi bật, giúp tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh mai.

Nàng hậu búi tóc gọn gàng ra phía sau và đã để tóc mái thay vì rẽ ngôi tóc như hình ảnh quen thuộc kết hợp với lối trang điểm tự nhiên cùng các phụ kiện trang sức lấp lánh.

Tuy nhiên, diện mạo lần này của Thanh Thủy lại khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Một số ý kiến nhận xét việc để tóc mái khiến gương mặt Thanh Thủy trông khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây, đồng thời cho rằng kiểu tóc này chưa thực sự phù hợp với cô.

Bên cạnh đó, không ít người đặt nghi vấn rằng người đẹp có thể vừa giảm cân, khiến tổng thể ngoại hình trở nên mảnh mai hơn rõ rệt.

Tất nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng việc thử nghiệm các phong cách khác nhau là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ đang trong quá trình làm mới hình ảnh. Theo họ, sự thay đổi giúp Thanh Thủy tránh bị "đóng khung" trong một kiểu phong cách quen thuộc, đồng thời thể hiện tinh thần cầu tiến và dám làm mới bản thân.

Thực tế, thời gian gần đây, Thanh Thủy được nhận xét là đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong phong cách thời trang. Nếu trước đó cô thường gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo thì hiện tại, người đẹp ngày càng tự tin theo đuổi phong cách quyến rũ và trưởng thành hơn.

Thanh Thủy không ngần ngại diện những mẫu váy có thiết kế độc đáo, đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp với lối trang điểm cá tính, sắc sảo.

Sự thay đổi này phần nào cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh cũng như khẳng định dấu ấn cá nhân của cô trong mắt công chúng.