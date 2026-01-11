Cô gái Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Tối 10/1, tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa, Phương Linh nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng tương đương 300 triệu đồng, cùng một chuyến tham quan Pháp, Italy và Thụy Sĩ.

Trong phần ứng xử, top 5 thí sinh cùng nhận câu hỏi: "Điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam khiến du khách quốc tế dễ yêu thích nhất? Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, bạn sẽ lan tỏa giá trị ấy ra thế giới thế nào?".

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Phương Linh trả lời song ngữ Việt - Anh: "Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước. Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước. Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng".

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội, đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1,71 m, số đo 83-62-94 cm. Cô được đánh giá cao suốt cuộc thi nhờ gương mặt khả ái, khả năng catwalk.

Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, là sinh viên Ngành Dược Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Cô cao 1,74 m, số đo 87-64-96 cm. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 89-68-95 cm.

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Với chủ đề "Việt Nam Bừng Sáng", trong đêm chung kết, ngoài thi ứng xử, các thí sinh lần lượt trình diễn áo dài với bộ sưu tập áo dài Bách hoa an hòa của nhà thiết kế Lan Hương, diễn bikini và trang phục dạ hội. Chương trình khởi động bằng tiết mục đồng diễn trống Thanh âm đất trời, đan xen các tiết mục âm nhạc của các khách mời gồm ca sĩ Tuấn Hưng, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng.

Mùa giải năm nay thu hút hàng trăm thí sinh, lần lượt trải qua vòng thi sơ khảo tại TP HCM (10/8/2025), Hà Nội (7/9/2025) và Đà Nẵng (20/9/2025). 35 thí sinh được chọn vào vòng chung khảo từ 22/12/2025 đến 10/1 tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Họ tham gia trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc, trình diễn thời trang. Qua các hoạt động, ban tổ chức tiếp tục chọn ra 24 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng chung kết.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008, với vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm gương mặt tiêu biểu đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, đại diện phụ nữ Việt Nam tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch quốc tế, tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè toàn cầu. Sau một thời gian ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 và tổ chức định kỳ hai năm một lần từ đó đến nay. Hoa hậu mùa trước là Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

Luật sư Nguyễn Chiến là Chủ tịch Hội đồng cố vấn cuộc thi. Các thành viên ban giám khảo gồm NSND Quang Vinh, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm và NSƯT Việt Anh. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang dẫn dắt chương trình.