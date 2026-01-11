Bí mật phần thưởng dành cho Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đăng quang năm 1955

Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam nhận xe máy, kiềng vàng khi đăng quang

Ngày 20/2/1955, tại rạp Lido Chợ Lớn (Sài Gòn), cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam được tổ chức, quy tụ các thí sinh đang sinh sống tại khu vực phía Nam. Khác hẳn với các cuộc thi sắc đẹp ngày nay, sân khấu năm ấy không có phần trình diễn áo tắm. Người đăng quang là Công Thị Nghĩa, sinh năm 1932, một phụ nữ gốc miền Bắc cùng gia đình di cư vào Sài Gòn sau năm 1954.

Hoa hậu Công Thị Nghĩa cao 1,61m, nặng 53kg, với số đo 3 vòng 86 – 62 – 88 cm. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Ninh, cũng là người Hà Nội di cư, trong khi Á hậu 2 là Ngô Yên Thu, sinh viên Đại học Cần Thơ. Vẻ đẹp của tân hoa hậu thời điểm đó được đánh giá là hài hòa, đằm thắm, mang phong thái rất khác so với chuẩn mực sắc đẹp hiện đại.

Vẻ đẹp của hoa hậu Công Thị Nghĩa (Thu Trang) thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Trước khi trở thành hoa hậu, cuộc đời Thu Trang đã gắn liền với những hoạt động bí mật. Năm 20 tuổi, bà tham gia vào tổ chức Việt Minh, với nhiệm vụ là hoạt động điệp báo trong nội thành Sài Gòn. Tháng 7/1952, mật thám của Pháp phát hiện ra vai trò của bà trong tổ chức, bà bị bắt giam tại bót Catinat (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch TP.HCM - đường Đồng Khởi, quận 1).

Đến tháng 6/1953, nhờ sự biện hộ của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Thu Trang được trả tự do.

Sau khi ra tù, bà quay trở lại đời sống xã hội với vai trò một nữ nhà báo, đồng thời viết thơ, truyện ngắn và truyện dài. Chính trong một lần được tòa soạn cử đi đưa tin về cuộc thi Hoa hậu năm 1955, những người quen trong ban tổ chức đã khuyên bà đăng ký dự thi. Cơ duyên bất ngờ ấy đã đưa Thu Trang lên ngôi vị cao nhất. Phần thưởng cho danh hiệu hoa hậu mà bà sở hữu là một chiếc môtô hiệu Lambretta, kiềng vàng, nước hoa và nhiều loại mỹ phẩm danh tiếng khác.

Từ đầu năm 1956, Thu Trang bước chân vào điện ảnh. Bà tham gia bộ phim “Chúng tôi muốn sống” và đặc biệt gây chú ý với vai Kiều Nguyệt Nga trong phim “Lục Vân Tiên”, do đạo diễn Tống Ngọc Hạp thực hiện. Hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, đài các trên màn ảnh càng khiến tên tuổi của hoa hậu đầu tiên Việt Nam được chú ý rộng rãi.

Tạo hình của hoa hậu Thu Trang trong phim Lục Vân Tiên. (Ảnh: TLP)

Tuy nhiên, đời tư của bà gặp không ít thăng trầm. Năm 1957, Thu Trang cùng đạo diễn Tống Ngọc Hạp sang Nhật để lồng tiếng, làm âm nhạc cho “Lục Vân Tiên” và tham dự Đại hội điện ảnh châu Á. Chuyến đi chỉ có hai người và cũng từ đây nảy sinh mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, khi đạo diễn Tống Ngọc Hạp đã có gia đình. Sau chuyến đi, Thu Trang mang thai và phải đối diện với làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận. Bỏ qua mọi điều tiếng, bà quyết định sinh con trai, đặt tên là Tống Ngọc Vân Tiên, và tiếp tục sống tại Sài Gòn.

Hình ảnh bà Thu Trang khi về già. (Ảnh: TLP)

Năm 1961, Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời sang Pháp tham gia ngành điện ảnh và quyết định chuyển đến đất nước này sinh sống. Để trang trải cuộc sống và việc học, bà làm gia sư và thông dịch viên tiếng Anh. Thu Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử học với đề tài “Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp”. Bà cũng là tác giả cuốn sách “Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp (1917–1923)”, một công trình đã được xuất bản tại Việt Nam.

Những năm tháng cuối đời, Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam sống bình yên tại Pháp. Theo nhiều thông tin, bà đã kết hôn với một bác sĩ nha khoa người Pháp tên Marcel Gaspard và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.