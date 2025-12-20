Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sự thật phía sau kiểu tóc mới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa từng làm trước đây

Sự kiện: Tóc đẹp Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam

Từ khi Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên netizen thấy nàng hậu làm điều này trên gương mặt, nhưng sự thật ra sao?

Sự thật phía sau kiểu tóc mới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa từng làm trước đây - 1

Sau khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Viết Vương, cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng son càng được khán giả quan tâm nhiều hơn vì rất nhiều người yêu mến cặp đôi dễ thương này. Thỉnh thoảng, nàng hậu cũng hé lộ những chi tiết đời thường, như khoảnh khắc hai người cùng đi dạo phố trên xe máy.

Sự thật phía sau kiểu tóc mới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa từng làm trước đây - 2

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ khoe hình ảnh thay đổi kiểu tóc. Từ khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn gắn liền với suối tóc đen óng ả, để mái dài lộ vầng trán thanh tú. Tóc dài giúp nàng hậu dễ tạo nhiều kiểu khác nhau khi trình diễn thời trang, đi sự kiện và Đỗ Thị Hà cũng chăm sóc tóc rất cẩn thận.

Sự thật phía sau kiểu tóc mới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa từng làm trước đây - 3

Rất nhiều người khen Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhìn trẻ trung hơn khi nhuộm tóc và để mái. Hiệu ứng cặp kính gọng đen khiến nàng hậu nhìn càng khác lạ. Trong khi netizen nhận thấy Hoa hậu Việt Nam 2020 rất xinh khi để tóc mái thì chính nàng hậu lại cho rằng mình “thật ngốc nghếch”.

Trong khi nhiều người cứ ngỡ Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã quyết định thay đổi kiểu tóc để có hình ảnh đa dạng hơn thì nhiều khả năng đây chỉ là phần mái giả nàng hậu dùng thử xem mình để tóc mái trông như thế nào. Bởi trong các video mà Đỗ Thị Hà đăng tải sau đó thì cô vẫn giữ mái tóc quen thuộc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh mới, diện mạo thay đổi thế nào mà khán giả khen ngợi?
Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh mới, diện mạo thay đổi thế nào mà khán giả khen ngợi?

Netizen đều công nhận Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp hơn thấy rõ sau khi kết hôn, từ nụ cười đến thần thái tỏa ra vẻ hạnh phúc ngập tràn của cô dâu mới.

Theo Linh Nhi

Nguồn: [Link nguồn]

17/12/2025 18:30 PM (GMT+7)
