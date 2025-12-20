Sự thật phía sau kiểu tóc mới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa từng làm trước đây

Sau khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Viết Vương, cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng son càng được khán giả quan tâm nhiều hơn vì rất nhiều người yêu mến cặp đôi dễ thương này. Thỉnh thoảng, nàng hậu cũng hé lộ những chi tiết đời thường, như khoảnh khắc hai người cùng đi dạo phố trên xe máy.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ khoe hình ảnh thay đổi kiểu tóc. Từ khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn gắn liền với suối tóc đen óng ả, để mái dài lộ vầng trán thanh tú. Tóc dài giúp nàng hậu dễ tạo nhiều kiểu khác nhau khi trình diễn thời trang, đi sự kiện và Đỗ Thị Hà cũng chăm sóc tóc rất cẩn thận.

Rất nhiều người khen Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhìn trẻ trung hơn khi nhuộm tóc và để mái. Hiệu ứng cặp kính gọng đen khiến nàng hậu nhìn càng khác lạ. Trong khi netizen nhận thấy Hoa hậu Việt Nam 2020 rất xinh khi để tóc mái thì chính nàng hậu lại cho rằng mình “thật ngốc nghếch”.

Trong khi nhiều người cứ ngỡ Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã quyết định thay đổi kiểu tóc để có hình ảnh đa dạng hơn thì nhiều khả năng đây chỉ là phần mái giả nàng hậu dùng thử xem mình để tóc mái trông như thế nào. Bởi trong các video mà Đỗ Thị Hà đăng tải sau đó thì cô vẫn giữ mái tóc quen thuộc.