Hyun Bin tăng 13kg vẫn "đẹp trai kinh điển" trong "Made in Korea"

Bộ phim “Made in Korea” đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi phát sóng trên Disney+, và một trong những điểm nhấn nổi bật nhất chính là sự thay đổi ngoại hình đầy ấn tượng của Hyun Bin. Xuất hiện với hình ảnh lịch lãm trong những bộ vest may đo chỉn chu, nam diễn viên không chỉ khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ ngoài “đẹp trai kinh điển”, mà còn gây bất ngờ khi tiết lộ đã tăng khoảng 13kg để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

“Made in Korea” lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, thời kỳ đầy biến động nhưng cũng chất chứa tham vọng và sự tranh giành quyền lực. Câu chuyện xoay quanh Baek Ki-tae (Hyun Bin) – một nhân vật mưu mô, khát khao giàu có và địa vị, sẵn sàng biến cả đất nước thành “mô hình kinh doanh” để thu lợi. Đối đầu với anh là công tố viên Jang Geon-young (Jung Woo-sung), người kiên trì theo đuổi sự thật và không ngừng truy tìm Baek Ki-tae bằng quyết tâm sắt đá.

Trong phim, Hyun Bin vào vai một sĩ quan tình báo cấp cao, lạnh lùng và tinh ranh, luôn cân nhắc tham vọng cá nhân song song với việc lợi dụng mong muốn của người khác để phục vụ kế hoạch lớn. Qua từng tập, khán giả chứng kiến một Baek Ki-tae ngày càng phức tạp, khác biệt rõ rệt so với hình tượng quen thuộc của Hyun Bin trước đây. Sự hiện diện mạnh mẽ cùng lối diễn xuất tiết chế nhưng đầy sức nặng của nam diễn viên được đánh giá là “điểm tựa” quan trọng giúp bộ phim giữ được sức hút.

Một yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của nhân vật Baek Ki-tae chính là phong cách thời trang. Kiểu tóc vuốt keo bóng mượt cùng những bộ vest đơn sắc mang đến hình ảnh sắc lạnh, kiểm soát và đầy quyền lực. Không cần nhiều chi tiết trang trí, phong cách tối giản lại càng làm nổi bật thần thái uy quyền và sự kiềm chế cảm xúc của Baek Ki-tae. Theo nhiều khán giả, chỉ cần nhìn trang phục là có thể hiểu ngay bản chất nhân vật.

Việc tăng 13kg giúp Hyun Bin có vóc dáng lớn và rắn chắc hơn

Sự thay đổi ngoại hình của Hyun Bin càng khiến hình tượng này thêm thuyết phục. Việc tăng 13kg giúp anh có vóc dáng lớn và rắn chắc hơn, thể hiện được “tầm vóc” của một sĩ quan tình báo cấp cao. Thân hình cường tráng kết hợp với vest vừa vặn khiến nhân vật toát lên áp lực mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm lý, tạo cảm giác thống trị rõ rệt đối với những người xung quanh.

Dù Baek Ki-tae là nhân vật có đạo đức “đen tối”, gần như phản diện, nhưng vẻ ngoài điển trai vượt thời gian của Hyun Bin lại khiến nhân vật trở nên cuốn hút một cách mỉa mai. Sự đối lập giữa tham vọng lạnh lùng và vẻ thanh lịch tinh tế đã tạo tiếng vang lớn, đặc biệt với khán giả quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận liên tục khen ngợi bộ vest “vừa như đóng khuôn” và cho rằng visual của Hyun Bin hòa hợp hoàn hảo với bối cảnh thập niên 70, góp phần nâng không khí bộ phim lên rõ rệt.

Khi series tiến gần đến hồi kết, phong cách của Hyun Bin cũng được nhận xét là phát triển tinh tế theo diễn biến tâm lý, phản ánh tham vọng ngày càng lớn của Baek Ki-tae. Hiện “Made in Korea” chỉ còn một tập cuối và dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 14/1, hứa hẹn mang đến cái kết dứt khoát cho câu chuyện đầy căng thẳng và kịch tính.