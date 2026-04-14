3 thói quen giúp Mã Tư Thuần lấy lại vóc dáng sau trầm cảm

Mã Tư Thuần đã giảm khoảng 25 kg, lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Ảnh: Weibo

Mã Tư Thuần thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi giới thiệu phim Mẹ Tôi Ơi tại Nam Kinh hôm 5/4 với vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh thoát và ngoại hình trẻ trung hơn trước. Nữ diễn viên cho biết cô giảm khoảng 25 kg trong 6-7 tháng bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, vận động và kiểm soát cảm xúc.

Uống nước ép rau xanh mỗi sáng

Một trong những thói quen được Mã Tư Thuần duy trì đều đặn là uống hai loại nước ép vào buổi sáng. Loại đầu tiên là "nước xanh" gồm cải xoăn, rau bina, bột rong biển, dầu dừa và đôi khi thêm chuối để hỗ trợ tiêu hóa. Công thức này giúp tăng cảm giác no, bổ sung chất xơ và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Loại thứ hai là "nước vàng" làm từ chanh, giấm táo, bột điện giải và nước. Theo nữ diễn viên, thức uống này giúp cấp nước, hỗ trợ ổn định đường huyết và khiến cô ít cảm thấy đói cho đến chiều muộn.

Mã Tư Thuần từng có giai đoạn tăng cân mất kiểm soát vì tác dụng phụ của thuốc điều trị trầm cảm. Ảnh: Weibo

Ăn ít tinh bột nhưng không cực đoan

Trong giai đoạn đầu giảm cân, Mã Tư Thuần áp dụng chế độ ăn gần giống keto, ưu tiên protein, rau xanh và chất béo tốt, đồng thời cắt giảm đáng kể tinh bột. Bữa tối thường gồm bò áp chảo hoặc tôm ăn cùng mì konjac, chế biến bằng dầu olive.

Sau khoảng hai tháng, cô bắt đầu bổ sung trở lại các loại tinh bột tốt như gạo lứt, diêm mạch và các loại đậu để tránh mệt mỏi, rụng tóc và thiếu năng lượng. Nữ diễn viên cũng cho rằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 hoặc 18:6 dễ duy trì hơn so với các chế độ quá khắt khe.

Chạy bộ để vừa giảm cân vừa cải thiện tinh thần

Không chỉ tập trung vào chế độ ăn, Mã Tư Thuần còn duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. Cô chọn chạy bộ là bài tập chính, bắt đầu từ quãng đường ngắn khoảng 2 km rồi tăng dần lên 5-10 km. Theo nữ diễn viên, chạy ngoài trời giúp cô giải tỏa cảm xúc tiêu cực, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng rõ rệt.

Ngoài chạy bộ, cô còn kết hợp bơi lội, đạp xe, cầu lông hoặc leo núi để tránh nhàm chán và tăng cường trao đổi chất.

Mã Tư Thuần cho rằng điều quan trọng nhất không phải giảm cân thật nhanh mà là duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần ổn định để tránh tăng cân trở lại. Ảnh: Sina

Mã Tư Thuần sinh năm 1988, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các phim như Thất Nguyệt Và An Sinh, Tai Trái và Tướng Quân Tại Thượng. Năm 2016, cô cùng Châu Đông Vũ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Mã nhờ vai diễn trong Thất Nguyệt Và An Sinh.