Triệu phú Mỹ tuyên bố '10 lần squat tốt hơn 30 phút đi bộ sau ăn'

Theo chia sẻ của ông, việc thực hiện 10 lần squat mỗi 45 phút sau ăn có thể "vượt trội hơn 14%" so với một buổi đi bộ kéo dài. Lập luận này được Johnson dẫn lại từ một nghiên cứu năm 2024 về việc tăng cường hoạt động cơ bắp gián đoạn giúp cải thiện kiểm soát đường huyết ở người thừa cân.

Chuyên gia về chống lão hóa Bryan Johnson cho rằng động tác squat tốt hơn đi bộ. Ảnh: X

Ông cho rằng cơ tứ đầu và cơ mông đóng vai trò như "miếng bọt biển hấp thụ glucose" lớn nhất trong cơ thể, do đó việc kích hoạt các nhóm cơ này nhiều lần trong ngày giúp xử lý lượng đường trong máu hiệu quả hơn so với vận động liên tục trong thời gian dài.

Tuy nhiên, ở phản hồi sau đó, Johnson làm rõ lợi thế 14% không nằm riêng ở bài squat mà đến từ việc ngắt quãng thời gian ngồi. Theo ông, bất kỳ hình thức vận động nhẹ nào như đi bộ ngắn, đứng lên di chuyển sau mỗi 45 phút cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Nghiên cứu năm 2024 mà Johnson viện dẫn cũng chỉ ra rằng các khoảng vận động ngắn, lặp lại thường xuyên giúp cải thiện kiểm soát đường huyết tốt hơn so với một buổi tập kéo dài, đặc biệt ở nhóm người thừa cân và béo phì. Hiệu quả này được lý giải bởi việc cơ bắp được kích hoạt liên tục khi chuyển từ trạng thái ngồi sang vận động.

Phát biểu của Johnson nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là giải pháp đơn giản cho những người không có thời gian tập luyện, trong khi nhiều ý kiến khác nhấn mạnh rằng đi bộ sau ăn vẫn là thói quen có lợi và phù hợp với đa số.

Những năm gần đây, Bryan Johnson được biết đến với dự án "Project Blueprint", chi hàng triệu USD mỗi năm để theo dõi và tối ưu các chỉ số sinh học nhằm làm chậm quá trình lão hóa. Các phát ngôn của ông thường gây chú ý vì mang tính thử nghiệm cá nhân, chưa được giới khoa học đồng thuận rộng rãi.