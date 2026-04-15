Fan trầm trồ thiết kế cut-out giúp Trần Tiểu Vy khoe 'thắt đáy lưng ong' gợi cảm

Mới đây, Trần Tiểu Vy khiến fan trầm trồ khi diện bộ váy cut-out gợi cảm, táo bạo. Không còn bó buộc trong hình ảnh dịu dàng quen thuộc, nàng hậu ngày càng cho thấy sự biến hóa linh hoạt trong phong cách thời trang.

Trong loạt hình lần này, Tiểu Vy lựa chọn thiết kế váy cắt xẻ đầy tinh tế, giúp tôn lên đường cong cơ thể. Điểm nhấn nằm ở chi tiết cắt khoét vòng 2 khiến phần eo của cô trở nên nổi bật: đường cong eo thon gọn, mượt mà, kết hợp với kiểu tạo dáng, ánh sáng ngược càng làm nổi bật khoe trọn thắt lưng ong.

Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được tạo kiểu đơn giản, người đẹp vẫn giữ được nét thanh thoát nhưng không kém phần cuốn hút.

Thần thái tự tin cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp Tiểu Vy ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người không tiếc lời khen ngợi nhan sắc nổi bật của nàng hậu, thậm chí cho rằng cô ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn thần thái.

Theo nhiều khán giả, sau một thời gian hoạt động trong showbiz, Tiểu Vy đã dần định hình được hình ảnh cá nhân rõ nét hơn. Từ một nàng hậu mang vẻ đẹp trong trẻo, cô đang từng bước thử sức với phong cách trưởng thành, quyến rũ mà vẫn giữ được nét riêng.

Từ khi đăng quang đến nay, Trần Tiểu Vy luôn là nàng hậu giữ phong độ ổn định về sắc vóc. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thời gian gần đây, người đẹp Hội An lấn sân điện ảnh và để lại dấu ấn. Đây cũng là con đường nghệ thuật khôn ngoan của Trần Tiểu Vy, không chỉ "đóng khung" trong hình ảnh Hoa hậu mà còn là một diễn viên.