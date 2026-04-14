Thêm một hoa hậu nhận bằng thạc sĩ

Sau 4 năm kể từ khi đăng quang, Đinh Như Phương hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Công nghệ TPHCM. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của cô sau đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022.

Trong ngày nhận bằng, cô xuất hiện giản dị cùng gia đình. Như Phương nhận nhiều bình luận chúc mừng.

Như Phương cho biết việc hoàn thành chương trình thạc sĩ là kết quả của quá trình học tập kéo dài trong khi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Gia đình, thầy cô và bạn bè hỗ trợ giúp cô hoàn thành mục tiêu.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, cô tham gia nhiều hoạt động thời trang, giải trí. Như Phương trình diễn ở nhiều show, đảm nhận vai trò vedette, first face và xuất hiện tại các sự kiện với tư cách khách mời, giám khảo.

Như Phương cho biết cô theo đuổi việc học thạc sĩ nhằm bổ sung kiến thức về quản trị, hỗ trợ cho công việc và định hướng lâu dài.

Quá trình vừa học vừa làm đặt ra không ít áp lực về thời gian. Như Phương cho biết cô phải sắp xếp lịch trình theo từng giai đoạn, ưu tiên việc học trong lúc cao điểm thi cử.

Cô nhận định xu hướng nhiều hoa hậu theo đuổi học vấn cao là điều tích cực. Yếu tố học vấn góp phần hoàn thiện hình ảnh cá nhân và mở rộng khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô tham gia một số dự án cộng đồng liên quan đến giáo dục và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, người đẹp cũng tham gia quảng bá du lịch địa phương.

Thời gian tới, Đinh Như Phương định hướng theo đuổi công việc giảng dạy ở bậc đại học.

Người đẹp sinh năm 2001 cho biết vẫn có kế hoạch học thêm. Cô xác định việc học là quá trình lâu dài.