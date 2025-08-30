Bà mẹ hai con lấy lại eo săn chắc mà không cần đến phòng gym

Bethanie Kendra, sống tại Anh, cho biết sau hai lần sinh nở cô trải qua nhiều lần tăng - giảm cân. Gần đây, cô đã giảm thành công 22 kg, từ vòng hai ngấn mỡ, Bethanie lấy lại được eo thon, vóc dáng săn chắc.

Sau hai lần sinh nở và ăn uống vô tội vạ, ít vận động, vòng bụng của Bethanie Kendra tích tụ nhiều mỡ thừa.

Bà mẹ hai con nói trước khi tập trung vào vùng bụng hay bất cứ nơi đâu trên cơ thể, điều đầu tiên cần làm là phải giảm được cân và mỡ thừa toàn thân. "Cách duy nhất để giảm cân là cắt giảm calo. Bạn cần tập trung vào dinh dưỡng và chế độ ăn uống, dinh dưỡng và chế độ ăn uống, dinh dưỡng và chế độ ăn uống", cô nhấn mạnh ba lần yếu tố quan trọng nhất đối với mục tiêu giảm cân.

Thực đơn của Bethanie ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh thay vì tuân theo chế độ ăn kiêng hà khắc, o ép bản thân quá mức.

Thay vì ăn đồ ăn nhanh, Bethanie học cách nấu nướng, giúp kiểm soát calo và ưu tiên thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe lẫn mục tiêu cải thiện vóc dáng.

Bên cạnh chế độ ăn lành mạnh, bà mẹ hai con tập pilates cùng tạ nhẹ tại nhà, thông qua các video hướng dẫn miễn phí trên mạng. "Sau khi giảm mỡ, pilates thực sự đã giúp tôi có được cơ bắp và vùng bụng săn chắc hơn. Hầu như mọi thứ đều tác động đến phần cơ cốt lõi của bạn và tập trung nhiều vào việc thở. Tôi không ngờ việc hít thở đúng cách kích hoạt và tác động đến phần cốt lõi nhiều đến vậy", Bethanie nhận định.

Vóc dáng hiện tại của Bethanie.

Cùng với pilates, hình thức tập luyện khác mà bà mẹ hai con thực hiện để giảm cân và duy trì cân nặng là đảm bảo đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Leo thang bộ và áp dụng các bài tập cardio 2 lần trong tuần. Tất cả những hình thức tập luyện của Bethanie đều không đòi hỏi phải đến phòng tập, không tiêu tốn nhiều chi phí và linh hoạt về thời gian.