Giảm 18 kg sau 3 tháng nhờ ăn theo quy tắc 2:1:1

Susann - một blogger có hơn 10 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Xiaohongshu - cho biết từng chật vật với cân nặng suốt 3 năm qua, dù đã ăn kiêng ít chất béo, uống các loại thực phẩm chức năng giảm cân, thuê PT...

"Tôi liên tục nghi ngờ bản thân và mắc kẹt trong những ý kiến của người khác. Ban đêm, tôi sống với những thất bại trong quá khứ. Ban ngày tôi lo lắng về tương lai. Vì vậy tôi cứ lấp đầy khoảng trống trong tâm trí và trái tim mình bằng đồ ăn", Susann nói về tình trạng ăn uống theo cảm xúc cô từng trải qua.

Susann thời điểm gần 62 kg và sau khi giảm còn 44 kg (cao 1,6 m).

Tuy nhiên, 3 tháng nỗ lực thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất không chỉ giúp Susann giảm gần 20 kg mà còn "giải thoát" cô khỏi nhưng âu lo, cải thiện sức khỏe tinh thần. Susann nói một trong những mấu chốt giúp cô giảm cân thành công là không còn đặt ra những mục tiêu xa vời nữa mà tập trung vào những điều đơn giản nhất: ngủ sớm, uống nhiều nước lọc, ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn.

Susann nhận ra cô từng mắc kẹt trong việc giảm cân do quá trình trao đổi chất chậm và sự thèm ăn không kiểm soát. Khi các chức năng cơ thể hoạt động không bình thường và nhu động ruột không đều, rất dễ rơi vào trạng thái "luôn muốn ăn". Bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống, Susann đã giúp hệ tiêu hóa duy trì nhịp điệu ổn định, từ đó tự nhiên làm giảm sự thèm ăn.

Sau giảm cân, gương mặt Susann thanh thoát, sắc nét hơn.

Nguyên tắc ăn uống mà Susann theo đuổi cũng không đòi hỏi phải tính toán calo phức tạp. Cô áng chừng mỗi bữa ăn tỷ lệ 2:1:1 bao gồm: 2 phần rau, 1 phần protein và 1 phần carbohydrate.

Bữa sáng tập trung vào protein kết hợp với sữa và ngũ cốc nguyên hạt để ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác đói quá mức. Bữa trưa luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, tuân theo tỷ lệ 2:1:1 để giảm cảm giác thèm ăn vào buổi chiều. Bữa tối cô cố gắng không tiêu thụ nhiều carbohydrate, nhưng vẫn ăn các món giàu protein và rau để duy trì cảm giác no. Chế độ ăn này hỗ trợ cơ thể đốt mỡ đồng thời duy trì cơ bắp, giữ vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh. Trong ngày, Susann uống nhiều nước lọc để hỗ trợ trao đổi chất, duy trì cảm giác no và hạn chế thèm ăn vặt.

Susann cố gắng ăn nhiều loại rau củ trái cây trong các bữa ăn.

Susann không tập quá nặng hay cố gắng vắt kiệt sức lực cơ thể mỗi ngày. Cô dành 3 - 4 buổi tập mỗi tuần, kết hợp cardio và kháng lực. Mỗi buổi tập bắt đầu với khoảng 45 phút tập tạ sau đó là 15 - 20 phút đi bộ dốc hoặc chạy bộ để đốt cháy calo dư thừa, thúc đẩy tiêu hao mỡ thừa.