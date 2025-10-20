Bỏ túi 7 bí quyết giúp tóc đẹp chuẩn salon ngay tại nhà

1. Xả tóc bằng nước lạnh sau khi gội

Gội đầu bằng nước nóng có thể làm tổn hại đến tóc, khiến tóc khô xơ và dễ gãy. Để chăm sóc tóc tốt hơn, hãy xả lại tóc bằng nước lạnh sau khi gội và xả. Nước lạnh giúp khóa độ ẩm và dưỡng chất, tăng cường độ bóng mượt cho mái tóc.

Lưu ý, bạn không cần dùng nước lạnh ngay từ đầu, chỉ cần xả nhanh ở bước cuối cùng. Điều này vừa dễ chịu hơn mà vẫn mang lại hiệu quả.

2. Luôn dùng xịt bảo vệ nhiệt khi tạo kiểu

Các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt như máy sấy, máy uốn hay máy duỗi có thể khiến cấu trúc protein của tóc bị phá vỡ, dẫn đến khô, yếu và dễ gãy. Một lớp xịt bảo vệ nhiệt hoạt động như lá chắn bao bọc sợi tóc, giảm tổn thương khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế sử dụng nhiệt thường xuyên. Khi có thể, hãy để tóc khô tự nhiên hoặc chọn chế độ gió mát của máy sấy.

Một mái tóc đẹp phản ánh chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và cách bảo vệ tóc trước các tác nhân bên ngoài.

3. Ăn uống cân bằng, chú trọng vitamin và khoáng chất

Một mái tóc khỏe mạnh bắt đầu từ bên trong cơ thể. Chế độ ăn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và protein nạc giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho sự phát triển của nang tóc.Vitamin C: Hỗ trợ sản sinh collagen, một loại protein quan trọng tạo nên cấu trúc tóc.Vitamin nhóm B (biotin, B12): Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe.Kẽm và selen: Tham gia vào quá trình tạo máu, vận chuyển oxy và dưỡng chất đến nang tóc, hạn chế rụng tóc.Omega-3 từ cá béo, hạt lanh, hạt chia: Giúp nuôi dưỡng da đầu, giảm khô và viêm.

Nếu chế độ ăn thiếu hụt, sẽ phản ánh trực tiếp lên tóc bằng tình trạng xơ rối, gãy rụng.

4. Sử dụng vỏ gối bằng lụa

Một thay đổi nhỏ trong thói quen ngủ cũng có thể mang lại khác biệt lớn. Vỏ gối cotton thông thường dễ gây ma sát, làm tóc rối xù, gãy và chẻ ngọn sau một đêm. Ngược lại, lụa có bề mặt mịn và trơn, giúp giảm ma sát cho tóc.

Không chỉ tốt cho tóc, vỏ gối lụa còn có lợi cho da mặt, hạn chế nếp nhăn và tình trạng khô da khi ngủ máy lạnh. Đây là bí quyết đơn giản nhưng ngày càng được nhiều người nổi tiếng và chuyên gia làm đẹp khuyên dùng.

5. Xả tóc bằng nước sạch trước khi bơi

Clo trong hồ bơi và muối từ nước biển là kẻ thù của mái tóc. Chúng phá vỡ lớp keratin bảo vệ, khiến tóc khô cứng và dễ đổi màu, đặc biệt với tóc nhuộm. Trước khi xuống bể bơi, hãy làm ướt tóc bằng nước sạch giúp tóc hấp thụ ít clo và muối hơn.

Bạn cũng có thể dùng mũ bơi để bảo vệ tối đa, đồng thời gội sạch ngay sau khi bơi với dầu gội dịu nhẹ để loại bỏ hóa chất còn bám lại.

Tỉa tóc 6–8 tuần/lần là bí quyết giữ cho mái tóc khỏe và đẹp hơn.

6. Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho tóc

Ngoài chế độ ăn, nhiều người gặp khó khăn trong việc hấp thu đủ dưỡng chất cần thiết cho tóc qua thực phẩm hằng ngày. Trong trường hợp này, thực phẩm bổ sung như viên uống chứa biotin, kẽm, selen, vitamin nhóm B có thể là lựa chọn.

Tuy nhiên, việc bổ sung nên được thực hiện có kiểm soát, tốt nhất dưới sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Dùng quá liều có thể gây tác dụng ngược, ví dụ dư kẽm làm giảm hấp thu đồng và sắt, dẫn đến rối loạn khác.

7. Cắt tỉa tóc định kỳ

Nhiều người ngại cắt tóc vì muốn nuôi dài, nhưng thực tế tỉa tóc 6 - 8 tuần/lần là bí quyết giữ cho mái tóc khỏe và đẹp hơn. Việc loại bỏ phần ngọn bị chẻ, giúp ngăn chặn tình trạng gãy rụng lan rộng lên thân tóc. Ngay cả khi bạn để tóc dài, tỉa tóc thường xuyên sẽ giúp mái tóc trông dày dặn và bóng mượt hơn.