Kết cục của hoa hậu gây tranh cãi nhất Hàn Quốc

Ngày 10/2, 2 tập cuối Địa ngục độc thân - Single’s Inferno mùa thứ 5 đã được phát sóng với 5 cặp người chơi được ghép đôi thành công, bao gồm Park Hee Sun - Lim Su Been, Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min và Joo Young - Jae Min.

Trong đó, màn ghép đôi của Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi và Lee Sung Hun nhận được sự chú ý của khán giả. Trong quá trình Địa ngục độc thân mùa 5 phát sóng, Mina Sue Choi cũng là người chơi gây tranh cãi nhất.

Mina Sue Choi ghép đôi với Lee Sung Hun.

Theo kịch bản của tập cuối, người chơi nữ sẽ đứng ra cánh cổng địa ngục. Người chơi nam nào muốn ra về cùng thí sinh nữ đó thì bước ra và bày tỏ tình cảm. Sung Hun đã tiến tới và bày tỏ tình cảm với Mina Sue Choi. Sau đó, hai người nắm tay nhau cùng rời đảo địa ngục.

Trong những tập đầu, Mina Sue Choi có tình cảm nhiều nhất với Lim Su Been. Tới tập 10, cả hai quyết định dừng lại ở mức bạn bè. Sau đó, Mina Sue Choi hướng tới Sung Hun - người đã bày tỏ tình cảm với cô suốt từ đầu chương trình.

Mina Sue Choi gây tranh cãi khi liên tục thay đổi đối tượng tìm hiểu. Người đẹp cùng lúc để mắt tới 4 người chơi nam thay vì hướng tới một đối tượng rõ ràng.

Khán giả bày tỏ hoài nghi Mina Sue Choi có tình cảm thật sự với người chơi hay chỉ dùng chiêu trò để gây chú ý trên truyền hình. Về phía Mina Sue Choi, cô thừa nhận bị ghét bỏ sau Địa ngục độc thân mùa 5 nhưng không hối hận vì đã sống thật với những gì bản thân suy nghĩ.

Màn ghép đôi của Mina Sue Choi và Sung Hun nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cặp đôi được đánh giá là tương xứng về ngoại hình và trình độ học vấn.

Mina Sue Choi sinh năm 1999 tại Sydney, Australia và sinh sống tại nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Năm 2022, Mina Sue Choi đăng quang Hoa hậu Trái Đất, trở thành người đẹp Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở đấu trường này.

Mina từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ). Cô nói tiếng Anh trôi chảy và có vốn kiến thức ấn tượng. Khả năng ngoại ngữ giúp cô dễ dàng hòa nhập với các thí sinh khác.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, Địa ngục độc thân gây chú ý với format những người độc thân bị mắc kẹt trên hòn đảo biệt lập mang tên Đảo địa ngục. Chỉ khi ghép đôi thành công, họ mới có cơ hội rời đảo và tận hưởng cuộc sống tiện nghi ở Thiên đường.

Trải qua 4 mùa phát sóng, chương trình liên tục tạo tiếng vang nhờ cách khai thác tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ mập mờ giữa những người tham gia.

Ở mùa thứ 5, chương trình trở lại với dàn người chơi được giới thiệu là táo bạo và chủ động. Chương trình năm nay có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay. Phần lớn trong số đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí.