Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Trang chủ của TC Candler liên tục đăng tải các đề cử cho cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Trong bài viết đăng tải ngày 9/2, diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân xuất hiện trong bảng đề cử bên cạnh Chu Tử Du (thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE), diễn viên Banita Sandhu, ca sĩ Estelle Fly, siêu mẫu Taylor Hill...

Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Kèm theo đó là lời kêu gọi bình chọn của TC Candler cho các gương mặt được khán giả yêu thích: "Khuôn mặt yêu thích của bạn là ai. Nếu bạn muốn đề cử và bỏ phiếu, vui lòng tham gia cùng chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận những khuôn mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới”.

Trước đó, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Hùng Huỳnh, Jack cũng xuất hiện trong đề cử của TC Candler khiến fan Việt bất ngờ. Ở danh sách đề cử hạng mục nữ, Ninh Dương Lan Ngọc được điểm tên bên cạnh dàn người đẹp như Rose, Lisa, Margot Robbie...

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

"Sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ chỉ là một trong những tiêu chí. Sự duyên dáng, thanh lịch, độc đáo, táo bạo, đam mê, tự tin, niềm vui, hy vọng… tất cả đều được thể hiện trên một khuôn mặt tuyệt đẹp", TC Candler chia sẻ về tiêu chí bình chọn.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Đứng thứ hai trong danh sách là diễn viên người Mỹ - Sydney Sweeney, thứ ba là ca sĩ Hàn Quốc - Pharita, thứ tư là diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes và thứ năm là diễn viên người Uganda - Whitney Peak.

Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, diễn viên Hollywood Jacob Elordi đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về nam diễn viên Singapore Tôn Chính.