Vẻ ngoài săn chắc của nam diễn viên trăm tỷ đóng Chử Đồng Tử

Xuân Phúc sinh năm 1992, là diễn viên, người mẫu quen mặt với khán giả truyền hình và điện ảnh qua nhiều dự án như "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Trái tim có nắng", "Điệp vụ chân dài", "Lật mặt 2", "Cạm bẫy – Hơi thở của quỷ", "Đi về phía lửa"… Anh từng gây chú ý khi tham gia The Face năm 2018 nhờ ngoại hình nam tính, phong trần.

Xuân Phúc và Thanh Tâm đảm nhận vai Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong "Huyền Tình Dạ Trạch"

Gần đây, Xuân Phúc tiếp tục được quan tâm khi đảm nhận vai Chử Đồng Tử trong phim điện ảnh “Huyền Tình Dạ Trạch”. Trong tạo hình nhân vật huyền sử thời đại Hùng Vương, nam diễn viên xuất hiện với vóc dáng săn chắc, phong thái khỏe khoắn, phù hợp hình ảnh một chàng trai lao động nghèo nhưng giàu nội lực và khát vọng tự do. Đây cũng là một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của Xuân Phúc tính đến thời điểm hiện tại.

Trước khi đến với "Huyền Tình Dạ Trạch", Xuân Phúc vừa tham gia “Tử chiến trên không” – bộ phim điện ảnh đạt doanh thu hơn 251 tỷ đồng. Trong phim, anh vào vai cơ trưởng Phong và cho biết bản thân đã trải qua nhiều vòng casting mới được lựa chọn. “Tôi đã trải qua ba, bốn vòng casting mới được tham gia phim của anh Hàm Trần. Điều thú vị là ban đầu tôi không chọn vai cơ trưởng Phong để casting, mà chọn vai phản diện Hải – trùm cuối của câu chuyện”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên thừa nhận mình từng mong muốn có một vai phản diện để làm mới hình ảnh. Tuy nhiên, sau các buổi thử vai, đạo diễn Hàm Trần lại có lựa chọn khác. “Khi tôi casting xong, anh Hàm bất ngờ nói: ‘Anh muốn em làm cơ trưởng Phong’. Tôi ngỡ ngàng: ‘Ơ anh ơi, em muốn làm vai phản diện cơ mà, sao lại thế?’”, Xuân Phúc kể lại. Theo anh, đạo diễn cho rằng anh phù hợp với hình ảnh một phi công, từ ngoại hình đến thần thái.

Nhân vật cơ trưởng Phong được xây dựng dựa trên nguyên mẫu ngoài đời thực. “Nhân vật của tôi lấy cảm hứng từ chú Trung Nam, người phi công đã điều khiển và cứu sống tất cả mọi người trên chuyến bay năm 1978. Trong quá trình tiền kỳ, chú không chỉ nói về những kỷ niệm không thể quên mà còn hướng dẫn tôi những thao tác cơ bản của một người phi công”, Xuân Phúc cho biết.

Khi đang trong quá trình cinetour Tử chiến trên không tại Hà Nội, Xuân Phúc bất ngờ nhận được lời mời casting cho vai Chử Đồng Tử trong "Huyền Tình Dạ Trạch". Anh chia sẻ đây là một cơ duyên đặc biệt. “Đây là một mối nhân duyên tình cờ, bất ngờ nhưng nhiều xúc động. Cảm ơn ê kíp đã tin tưởng mà giao một vai cực kì khó, một vai mang tính biểu tượng cho một người trẻ như tôi”, nam diễn viên nói.

Trong phim, Xuân Phúc thừa nhận áp lực lớn khi hóa thân vào một nhân vật thuộc “Tứ bất tử” trong tâm thức dân gian Việt. Dù sở hữu ngoại hình săn chắc và kinh nghiệm diễn xuất, anh vẫn khá dè dặt khi đánh giá bản thân. “Tôi là một người non nớt và nhiều thiếu sót; mong khi xem phim, khán giả cảm nhận được phần nào công sức của ê kíp”, Xuân Phúc chia sẻ.

Với "Huyền Tình Dạ Trạch", vai Chử Đồng Tử không chỉ đánh dấu sự chuyển hướng của Xuân Phúc sang dòng phim huyền sử, mà còn là phép thử quan trọng, nơi ngoại hình, thể lực và chiều sâu cảm xúc cùng được đặt lên bàn cân trong hành trình làm nghề của nam diễn viên sinh năm 1992.