Nhan sắc mỹ nhân 'Em và Trịnh' vừa được bạn trai nhạc trưởng cầu hôn

Diễn viên Lan Thy vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai Dustin Tiêu trong tiệc cưới em họ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào, cho biết bản thân bất ngờ trước lời cầu hôn từ người yêu. Trong khi đó, Dustin Tiêu nhắn nhủ với mọi người: “Em cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người. Do vẫn đang tận hưởng niềm vui nên em xin phép được trả lời từng lời chúc trong ngày mai”.

Lan Thy và bạn trai đã có 2 năm yêu nhau. Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh) hiện là nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School, Hàn Quốc, sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim, Mỹ. Những năm qua, anh chỉ huy nhiều đêm nhạc quy mô lớn, hút hàng nghìn khán giả.

Suốt 2 năm bên nhau, Lan Thy và Dustin Tiêu hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Cả hai ít khi nói về đời tư và xuất hiện công khai với tần suất chọn lọc. Dù đã thực hiện nghi thức cầu hôn dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên, cặp đôi hiện vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể cho lễ cưới.

Lan Thy (tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy) sinh năm 1998, xuất thân là người mẫu ảnh trước khi chạm ngõ điện ảnh. Cô từng dừng việc học tại trường y để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên được chú ý khi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, mong manh mang đến cảm giác rất điện ảnh. Cô được nhiều người đặt biệt danh là "Thư Kỳ phiên bản Việt".

Ở cô có sự pha trộn giữa nét ngây thơ, dịu dàng và chút trầm lắng, khiến hình ảnh Lan Thy dễ gợi liên tưởng đến những nàng thơ phim ảnh mang nhiều chiều sâu cảm xúc.

Sở hữu gương mặt nét đẹp mang màu sắc cổ điển lẫn ma mị, Lan Thy thường được giao những vai diễn thiên về cảm xúc, nội tâm.

Vai diễn Bích Diễm trong dự án "Em và Trịnh" (2022) là cột mốc quan trọng, đưa tên tuổi của cô đến với công chúng trên diện rộng. Sau cột mốc này, Lan Thy tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như "Công tử Bạc Liêu" và "Âm dương lộ".

Năm 2025, mỹ nhân 1998 góp mặt trong series phim "Tiệm ăn của quỷ" của đạo diễn Hàm Trần, dự án đánh dấu màn lột xác của Lan Thy. Cô thể hiện được chiều sâu tâm lý, tính cách cá tính, nổi loạn, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng thường thấy của diễn viên 9X.

Gần đây nhất, cô xuất hiện trong MV "Mục hạ vô nhân" của ca sĩ Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú.