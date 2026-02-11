Hà Thanh Xuân dạo phố, ngắm cảnh đẹp Hà Nội

Hà Thanh Xuân cho biết vài ngày trước cô có dịp ra Hà Nội diễn chương trình mừng năm mới 2026 kết hợp tham quan, ngắm cảnh đẹp miền Bắc.

Ca sĩ 8X xúng xính trong tà áo dài, tôn vóc dáng, vẻ đẹp dịu dàng khi dạo quanh Hồ Gươm.

Hà Thanh Xuân cho biết cô thích không khí mát mẻ, thoáng đãng những ngày cuối năm. Người đẹp tranh thủ tận hưởng cảm giác thảnh thơi, lấy lại cân bằng sau những ngày bận bịu chạy show trong và ngoài nước.

Cô tạo dáng với khung cảnh Tháp Rùa cổ kính phía xa xa, lưu giữ kỷ niệm chuyến thăm Hà Nội.

Ca sĩ dành thời gian dạo chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cô diện áo dài cách điệu cổ yếm kết hợp phụ kiện nón lá họa tiết ấn tượng, sải bước trong khu di tích nổi tiếng - một trong những biểu tượng của thủ đô.

Hà Thanh Xuân thấy ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính của công trình kiến trúc có lịch sử gần 1.000 năm.

Ca sĩ thay áo dài cổ cao, tay dài truyền thống xuống phố, ngắm những chiếc xe đạp chở hoa đi bán rong khắp mọi nẻo đường Hà Nội, mua cho mình vài nhánh lay ơn làm đạo cụ chụp ảnh.

Nhan sắc ca sĩ sinh năm 1988 được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khen trẻ đẹp vượt thời gian, không thua kém các hoa hậu, á hậu.

Hà Thanh Xuân cho biết cô tranh thủ chụp ảnh Tết sớm ở quê nhà trước khi trở lại Mỹ vào ngày 12/2. Ca sĩ có lịch diễn dày đặc tại nhiều tiểu bang từ 13/2 đến 22/2.

Bộ ảnh do nhà thiết kế Tân Đà Lạt và chuyên gia trang điểm Cát Nhi hỗ trợ thực hiện.