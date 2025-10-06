Tránh ngay 3 việc để tóc nhuộm, uốn không bị khô xơ

1. Tránh tạo kiểu tóc thường xuyên ở nhiệt độ cao

Cấu trúc tóc sau khi nhuộm hoặc uốn thường khá yếu, nếu bạn sử dụng các thiết bị sấy, tạo kiểu tóc ở nhiệt độ cao sẽ khiến tóc nhanh chóng mất độ ẩm, khô xơ và gãy rụng nhiều hơn. Nếu bắt buộc phải sử dụng, nên dùng thêm các sản phẩm dưỡng, sản phẩm cách nhiệt để hạn chế hư tổn cho tóc.

Tóc sau khi uốn, nhuộm thường khá yếu, dễ hư tổn nên cần hạn chế tối đa tiếp xúc với nhiệt độ cao.

2. Không nhuộm hoặc uốn tóc lại ngay lập tức

Một số người nhuộm hoặc uốn tóc lại sau một thời gian ngắn vì chưa hài lòng với kết quả, nhưng điều này sẽ gây ra hư tổn hóa chất quá mức cho tóc. Nên đợi ít nhất khoảng ba tháng trước lần nhuộm hoặc uốn tóc tiếp theo để tóc có thời gian phục hồi.

3. Tránh sử dụng các sản phẩm làm sạch quá mạnh

Dầu gội có tính tẩy rửa mạnh có thể làm bong lớp màng bảo vệ trên bề mặt tóc, khiến màu nhuộm phai nhanh hơn và gây khó khăn cho việc giữ nếp tóc uốn. Nên chọn các sản phẩm dầu gội và dầu xả dịu nhẹ được thiết kế chuyên biệt cho tóc nhuộm, uốn, ưu tiên sản phẩm chứa chiết xuất tự nhiên, hạn chế thành phần hóa học. Bên cạnh đó, cũng nên áp dụng thêm các liệu pháp dưỡng để phục hồi, cung cấp thêm các thành phần dưỡng cho tóc chắc khỏe.

Nên ưu tiên các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, có thành phần tự nhiên, hạn chế để tóc tiếp xúc với hóa chất có tính tẩy rửa mạnh.